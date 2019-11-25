10 случаев из жизни, когда испорченные деньгами люди получили по заслугам

Мой отец раньше владел зоомагазином, который специализировался на экзотических животных. Однажды к нему пришла студентка и заявила, что ей нужен ленивец, чтобы университетская женская лига, главой которой она была, смогла победить в конкурсе на самого диковинного зверька. Отец пытался ее отговорить, объяснял, что ленивец может испортить много вещей в доме. Но девчонка стояла на своем, а потом еще добавила, что у ее отца большие связи и он закроет этот зоомагазин, стоит ей только пожаловаться.

Мой папа выслушал ее и пригласил прийти на следующий день. За это время он проконсультировался у адвоката и затем, когда девушка вернулась, дал ей на подпись соглашение, в котором было условие, что если она захочет вернуть ленивца в зоомагазин, ей придется оплатить его транспортировку обратно в Бразилию. Покупательница подписала документ, забрала ленивца и ушла, предвкушая победу в конкурсе. На следующий день она вернулась вся зареванная, потому что зверек порвал ее одежду, поцарапал мебель и обои. Она пыталась заставить моего отца оплатить ущерб, но ей просто показали подписанный договор. © pastfuturewriter / Reddit