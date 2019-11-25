10 случаев из жизни, когда испорченные деньгами люди получили по заслугам
У многих из нас есть знакомые, уверенные в том, что толстый кошелек способен уладить все их проблемы. Богатство дарит таким людям ощущение вседозволенности и полностью атрофирует их совесть. И поэтому ситуации, когда деньги вдруг не могут помочь, становятся для них большим потрясением.
Мы в AdMe.ru уверены, что внушительный счет в банке — это не повод ставить себя выше других. Поэтому мы не смогли пройти мимо треда, в котором пользователи поделились историями про заносчивых богачей и про то, как их удалось поставить на место.
- Я вырос с богатыми детьми и до сих пор поддерживаю отношения с некоторыми из них. Отец одного такого знакомого владеет самой престижной юридической фирмой в городе. Так вот, этот парень рассказал, что его жизнь круто изменилась, когда он позвонил отцу из полицейского участка (это был уже второй подобный случай). Его отец сказал: «Что ж, мне очень жаль слышать, что тебя арестовали, удачи тебе» — и повесил трубку. © picksandchooses / Reddit
- Студента из Гарварда не пустили на закрытую тусовку футбольной команды из другого университета. Он стоял там и, сжав кулаки, вопил так, что стекла звенели: «Вы обязаны впустить меня на свою идиотскую вечеринку! Никто не смеет отказывать мне!» © NTL99007 / Reddit
- У одной девчонки из нашей школы уехали родители, и она сразу же закатила супервечеринку для своих богатых и крутых друзей. На фейсбуке появились фотки, на которых было много нетрезвых ребят, кучи мусора на газоне, разбитые вещи, джакузи, в котором, судя по всему, пытались «сварить» гору лапши быстрого приготовления. Каждую из этих фотографий хозяйка вечеринки прокомментировала радостным «ха-ха, ну удачи нашей уборщице».
И вот рано утром домработница приезжает в коттедж и видит этот жуткий бедлам. Хозяйская дочка велит ей все хорошенько почистить. Домработница отказывается, а эта девица заявляет ей: «Если ты не сделаешь то, что я приказала, мои родители тебя уволят». Тогда домработница достает свой смартфон, делает очень подробные кадры беспорядка и отправляет их родителям девочки. 10 минут спустя звонит навороченный мобильник юной тусовщицы, а на том конце провода папа и мама, взбешенные донельзя. Они кричат, что их дочь — позор, что, если она все не уберет, они лишат ее карманных денег и всех гаджетов до самого выпускного. А потом извиняются перед домработницей. © vncntvangoth / Reddit
- Со мной учился парень, типичная золотая молодежь. На учебу он забивал и каждую ночь кутил на вечеринках. Когда его родители узнали, что он завалил все предметы, они на рассвете без предупреждения пришли к машине, которую сами же ему и подарили, вынули запасной комплект ключей, открыли тачку, сели в нее и уехали. © jonahvsthewhale / Reddit
- Моему дальнему родственнику его богатый отец выделял щедрые суммы на жизнь ($ 100–120 тысяч в год). И парнишка прожигал их все на студенческих вечеринках и всяких других гулянках, безоглядно путешествовал (Таиланд, Европа, Бали) и вообще жил на полную катушку. В 32 года он решил остепениться и вместе со своей невестой открыть бизнес на одном из горнолыжных курортов в Штатах. Когда этот парень решил перевести деньги на свой банковский счет в США, он увидел, что на нем осталась лишь пара тысяч долларов. Он наехал на работника банка, мол, почему не перечислили всю сумму, но оказалось, что это все и есть. Папа без предупреждения отлучил его от «кормушки», а этот кутила ничего и не заметил. © _TheOneYouTrust_ / Reddit
- Мы с моей девушкой сидели как-то в машине на парковке около супермаркета, и какой-то юный мажор внаглую подошел и сказал, чтобы она дала ему свой номер. Девушка отказалась. Тогда он решил сразить ее аргументом, что его тачка лучше моей. Девушка его проигнорировала, а я рассмеялся. Тогда парень грязно обозвал мою подругу, и только я выскочил из машины, чтобы проучить его, как за меня это сделала пролетающая мимо птица. Внушительный «плевок» птичьего помета приземлился прямо на голову этому мажору, и он, опозоренный, удрал под наш дружный хохот. © OgPorkbone / Reddit
- Со мной училась дочка гендиректора одной раскрученной компании. Даже странно было, что она оказалась в нашей обычной школе, а не в какой-нибудь элитной. Девчонка эта вела себя крайне мерзко с теми, кого считала хуже себя. Ей ничего не стоило поиздеваться над человеком, если он имел лишний вес и проблемы с кожей, или поднять на смех его прическу и одежду.
После выпускного я подрабатывала в местном супермаркете, а она как-то зашла туда с мамой купить продуктов. Все время, что я пробивала их покупки, она стояла и ухмылялась, разглядывая меня. А потом сказала: «Не могу поверить, что ты работаешь здесь. Я бы никогда в жизни не опустилась до такой работы». Я не успела ничего ответить, потому что ее мама резко развернулась и сказала ей: «Ты, наверное, думаешь, что слишком хороша, чтобы работать? Да тебе надо сильно постараться, чтобы стать хоть вполовину такой же сознательной и независимой, как эта девушка!»
Это было эпично, а выражение лица той девчонки — бесценно. © sugar0coated / Reddit
- Помню случай, как моя одноклассница вынула сим-карту из своего айфона и бросила его нам со словами: «Можете делать с этим старьем что пожелаете, мне плевать. Уже вышел новый, и родители мне его купят». У меня тогда вообще никакого телефона не было, и я поразился, что она не ценит то, что имеет. Мы с парнями тогда чуть ли не в футбол тем айфоном сыграли, разбили его вдребезги. А на следующий день эта фифа пришла в школу расстроенная и с обычным мобильником-«кирпичом», потому что ее родители наотрез оказались покупать ей новый айфон. © MrAppleTot / Reddit
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Мой отец раньше владел зоомагазином, который специализировался на экзотических животных. Однажды к нему пришла студентка и заявила, что ей нужен ленивец, чтобы университетская женская лига, главой которой она была, смогла победить в конкурсе на самого диковинного зверька. Отец пытался ее отговорить, объяснял, что ленивец может испортить много вещей в доме. Но девчонка стояла на своем, а потом еще добавила, что у ее отца большие связи и он закроет этот зоомагазин, стоит ей только пожаловаться.
Мой папа выслушал ее и пригласил прийти на следующий день. За это время он проконсультировался у адвоката и затем, когда девушка вернулась, дал ей на подпись соглашение, в котором было условие, что если она захочет вернуть ленивца в зоомагазин, ей придется оплатить его транспортировку обратно в Бразилию. Покупательница подписала документ, забрала ленивца и ушла, предвкушая победу в конкурсе. На следующий день она вернулась вся зареванная, потому что зверек порвал ее одежду, поцарапал мебель и обои. Она пыталась заставить моего отца оплатить ущерб, но ей просто показали подписанный договор. © pastfuturewriter / Reddit
- Я видел, как знакомый парень на баснословно дорогой иномарке врезался в дешевую тачку-доходягу, которой управляла какая-то женщина. Виноват был он. И несмотря на это, выскочил и наорал на беднягу, довел ее до слез и сказал, что ей придется за все заплатить. Приехала полиция, опросила сначала участников аварии, а потом свидетелей. Нас было человек 10, и все единодушно высказались против этого парня. Копы вернулись к нему, и я заметил, как он буквально изменился в лице. Видимо, парниша успел наплести им, что в инциденте виновата та дама. © the_planes_walker / Reddit
Некоторые истории настолько эпичные, что запросто вписались бы в сюжет какого-нибудь фильма. Может, и вам есть что вспомнить?
Фото на превью sugar0coated / Reddit