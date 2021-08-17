10+ слегка сумасшедших вещей, к которым мне пришлось привыкнуть за 9 лет в Японии

Когда человек долго живет в другой стране, то уже не может оставаться прежним. Он невольно перенимает манеру речи, свойственную местным жителям, их вкусовые предпочтения и привычки. А чужие и непонятные когда-то обычаи становятся вполне обыденными и даже родными. Что и говорить, человек привыкает ко всему.

Так случилось и с Дианой, которая уже 9 лет живет в Японии. И мы в AdMe.ru хотим рассказать вам, к каким необычным вещам девушка смогла привыкнуть, даже не заметив этого.

К просторам Японии быстро привыкаешь

Перед приездом в Японию я много читала о Стране восходящего солнца, смотрела передачи и думала, что почти подготовлена. Но уже на выходе из аэропорта произошел разрыв шаблона — меня поразили просторы, зелень и свежий воздух. И это даже в крупных городах при таком количестве машин и народа. Здесь множество лесов и гор, парков и садов, полей и лугов, озер и рек. Увидев все это, я поняла, что вообще ничего не знаю об этой удивительной стране и все, что я читала о ней, не совсем верно. А еще здесь огромные насекомые. Местные говорят, что это из-за повышенного содержания кислорода в воздухе.

В первый же месяц я похудела на 3 кг, хотя только и делала, что ела, потому что мой муж Таро водил меня по ресторанам и часто готовил сам. Мои родные и подруги, которые позже приезжали к нам в Японию, тоже за месяц сбрасывали 1,5–2 кг, свежели и хорошели на глазах. Видимо, это как-то связано с чистым воздухом. Я к нему привыкла, и теперь мне его очень не хватает, когда я выезжаю из страны.

У японцев особое отношение друг к другу

В Японии принято за все благодарить, за любую мелочь. Я тоже стала чаще говорить «спасибо», извиняться и непроизвольно при этом кланяться. А еще я стала соблюдать аидзути — «поддакивания» при разговоре. Без них в Японии никак! Невежливо просто молча слушать — надо реагировать, поддакивать. Особая черта японцев не выставлять напоказ свои способности, знания и благосостояние. Скромность им прививают с детства. Бахвальство и самоуверенность здесь осуждаются, считаются постыдными, а высокомерие и заносчивость приравниваются к глупости.

В Японии много пословиц и поговорок о скромности и самоуверенности. Например, «Великолепный ястреб когти прячет» — это означает, что даже совершенный во всем ястреб не демонстрирует свои способности. Или такая пословица: «Торчащий кол заколачивают». Это значит, что тот, кто тщеславен и превозносит себя над другими, осуждается. Жители Страны восходящего солнца при разговоре могут использовать такие выражения: «ваше почтенное имя», «ваш достопочтенный супруг», а о себе сказать: «мое убогое жилище», «мой глупый сын». Конечно, на самом деле японец не считает свое жилище убогим и своих детей глупыми, но для него эти высказывания — норма. Делается это, чтобы показать, как он бережно и уважительно относится к собеседнику, подчеркивая его превосходство над собой.

Японка: «Это мои глупые дети!»

Мои вкусовые предпочтения изменились

В японских кафе и ресторанах обычно подают лед с водой или соком, и я теперь спокойно пью эту ледяную воду. Я заметила, что у меня перестало болеть горло, и вообще я стала реже простужаться. Здесь хорошая питьевая вода, которую можно пить прямо из-под крана. Конечно, у большинства японцев установлен фильтр. Многие набирают родниковую и обогащенную минералами воду из источников, но и водопроводная тоже качественная.

Еще я привыкла пить зеленый чай и йогурты. То, что японцы якобы не едят молочные продукты — неправда! В этой стране множество молочных продуктов, они вкусные, разнообразные и очень популярны среди местных.

В Японии на дом приходят «распространители». Они с сумками-холодильниками наперевес звонят в дверь и задают вопрос: «Регулярный ли у вас стул и какой?» Затем читают лекцию о том, каким он должен быть в идеале, и рассказывают о своей продукции — йогуртах. «Распространители» дают на пробу несколько баночек. И если вы соглашаетесь покупать их продукты, они будут прямо домой приносить несколько раз в неделю вкусные и полезные йогурты.

В Японии жители редко покупают «заморозку». Вот и я привыкла ко всему свежему. В основном еда в магазинах и ресторанах, можно сказать, только что из моря, с фермы или грядки — выращена и выловлена рядом. Например, в одном ресторане на острове Кюсю официантка прямо при нас выловила форель и унесла на кухню, чтобы повар приготовил заказанные нами блюда. И такое явление вполне обычно для японских ресторанов.

Японцы с благоговением относятся к рису, не покупают импортный, а предпочитают только свой, японский. Я тоже стала почти ко всем блюдам готовить рис, а хлеб и булки теперь ем только на завтрак. Вообще, привычный нам рис здесь какой-то иной на вкус. А еще я очень полюбила свежие креветки и моллюски. Теперь для меня свежая рыба и морепродукты — самая вкусная еда! Кто бы сказал мне лет 8 назад, что я такое буду есть, — не поверила бы!

Я стала есть неторопливо. Трапеза для жителей Страны восходящего солнца похожа на своеобразный ритуал — все происходит медленно и долго. Еще в Японии я открыла для себя тофу. Когда я жила в России, не любила этот продукт — он казался каким-то безвкусным. Но сейчас я его распробовала и изменила свое мнение. Теперь я его ем, просто полив соевым соусом.

А вот сахара я стала употреблять меньше, покупаю в основном тростниковый. От сладостей, конечно же, я никогда не откажусь, поэтому радует, что здесь они не приторные, сахара в них не так уж много, а порции десертов обычно маленькие. Японцы едят очень много водорослей, и мне эти дары моря тоже пришлись по душе, теперь ем их каждый день. Самые распространенные — вакамэ, нори и комбу. Продаются они и в сушеном, и свежем виде, и можно сказать, что ни одно блюдо не обходится без них.

Японцы за чистоту и удобство

В Японии мне пришлось привыкнуть сортировать мусор. Например, коробки из-под молока надо мыть, сушить и правильно разрезать. А вывоз разных видов мусора производится в строго определенные дни. А еще я приобрела привычку ставить обувь носками к выходу. В Японии почти везде на входе принято разуваться, и традиция так разворачивать обувь общепринятая. Если гость или посетитель поставит обувь как-то иначе, хозяйка дома или сотрудник заведения обязательно развернет ее как положено. А вообще, так даже удобнее потом обуваться.

Японцы уверены, что нужно обязательно правильно сидеть, чтобы не провоцировать искривление таза. Считается, что традиционная поза сидения — seiza — хорошо влияет на осанку, она легче стабилизирует тело в правильном положении. Некоторые местные жители любят сидеть дома или в кафе примерно так, как сидели бы на татами. Привычка.

Японки в кафе и на пляже.

Пляжный отдых не как у всех

У японок свой особенный пляжный стиль одежды. У многих полностью закрыто тело, черные лосины и много косметики на лицах. Молодежь иногда приходит в шортах, но в основном женщины на берегу одеты не по-пляжному. При этом они стараются надеть что-то черное и купаются в море в этой же одежде.

Пляжный отдых японцев отличается от привычного нам. Редко кто плавает и ныряет в теплом чистом море, и почти никто не загорает. Дети бултыхаются в волнах у берега, а взрослые просто стоят в воде или занимаются водными видами спорта.

Особенности уличной моды

Люди в Японии умудрились внести в европейский стиль одежды некоторые коррективы и создали свой оригинальный японский стиль. Японки предпочитают сдержанные цвета нарядов, а открытые плечи или декольте встречаются очень редко даже летом. Стиль детскости и излишней «кавайности» (милоты), который часто приписывают японским женщинам, на самом деле здесь не в моде. Девушку, строящую из себя ребенка-милашку, никогда не примут на работу в хорошую фирму. Интересно, что здесь не принято носить одежду не по сезону. Если в конце весны стоит 30-градусная жара, многие дамы одеты не по-летнему тепло: кроссовки, ботильоны, жакеты, курточки. Даже муж мне как-то заявил: «Почему ты надеваешь сандалии? Ведь еще только май!»

Под сарафан женщины в Японии надевают футболки и лосины, а сверху еще могут надеть тунику. Таким образом японки закрываются от солнца. А еще эта многослойность, как мне сказали по секрету, скрывает мокрую спину или подмышки, если ненароком вспотеешь.

В Японии каждый сезон выпускаются интересные коллекции чулочно-носочных изделий. Я здесь стала настоящим носочным маньяком, как меня называет муж. Носки и гольфы тут можно носить и зимой, и летом, и с туфлями, и с босоножками. В них очень удобно, никогда не натрешь мозоли новой обувью. В жару японки часто носят длинные перчатки, панамы, шляпы, козырьки от солнца и шарфики, куда вставляются замороженные пакетики с гелем для охлаждения. Я переняла эту манеру и стала носить козырьки от солнца, какими бы смешными они мне раньше ни казались. В них очень комфортно на пляже.

Что можно купить в японской аптеке?

У японцев не принято заниматься самолечением. Все дело в том, что в японской аптеке не купить просто так лекарства. Для этого нужно сначала пойти на прием к доктору, а затем приобрести лекарства строго по рецепту в специальной рецептурной аптеке. В безрецептурных аптеках, которые располагаются в супермаркетах, можно купить различные БАДы, витамины, жаропонижающие средства, средства от тяжести в животе, нестероидные противовоспалительные мази, лечебную косметику, капли в нос и многие другие товары. Ну и, конечно же, глазные капли — им отведены целые полки!

Эти капли японцы могут капать в глаза при каждом удобном случае и в любом месте, даже на улице, на бегу. Я тоже начала постоянно пользоваться глазными каплями. Они убирают дискомфорт. А еще, наслушавшись советов японок, я регулярно пью какие-то добавки, витамины и коллаген.

Каждый вечер в Японии я принимаю горячую ванну с минеральными добавками. Японцам, чтобы помыться, только душа недостаточно — обязательно надо полежать минут 20–30 в горячей воде и расслабиться. К такому привыкла и я. Когда я только начала здесь жить, меня удивило, что многие японки на работу надевают плотные черные гольфы, спят в специальных чулках, а тугие, утягивающие пояса для бедер и корректирующее белье носят не только полные женщины. А еще японцы с детства носят «харамаки» — это эластичный мягкий, тонкий или теплый пояс-манжет. Считается, что живот надо держать в тепле. Со временем я поняла пользу этих привычек. Теперь и я сплю в специальных компрессионных чулочках и иногда ношу компрессионные гольфы и пояса.

Жить в Японии легко и приятно

За 9 лет жизни в Японии я особенно привыкла к ощущению безопасности — можно выйти на пробежку поздно вечером и не опасаться за свою жизнь. Японцы — особенный народ. Они всегда обращают внимание на мелочи, любой взгляд или вздох они не оставляют незамеченным. Они, как антенны, улавливают и считывают информацию и предугадывают многое без слов. Я раньше поражалась таким их способностям и шутя спрашивала у Таро: «Все японцы экстрасенсы? Вас обучают в школе читать мысли?» А теперь это кажется вполне привычным.

Еще я свыклась с тем, что здесь я белая ворона, гайджин (иностранец) и вряд ли приобрету настоящих друзей, таких, какие есть у меня в России. Тем не менее Япония — идеальное место для проживания. Здесь безопасно, чисто, комфортно и надежно. В отношениях людей царит взаимоуважение и доброжелательность, а жить здесь легко и приятно.