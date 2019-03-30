10+ самых опасных татуировок, о смысле которых многие даже не задумываются

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Татуировки — это намного больше, чем просто выразительные рисунки на теле. Для некоторых групп людей такой рисунок несет в себе особый смысл, который формирует представление о его хозяине. Если же человек незаслуженно носит на себе подобные знаки, то это может быть расценено как оскорбление и самозванство.

AdMe.ru хочет показать вам самые опасные татуировки в мире, которые могут вызвать серьезные неприятности у их обладателей. Оказывается, за безобидную картинку в некоторых странах можно получить тюремный срок или даже поплатиться жизнью.

Слеза

Слезинка под правым глазом чаще всего значит, что ее носитель совершил убийство или пытался его совершить. Многие делают это тату под левым глазом в знак солидарности, если близкий человек отбывает срок в тюрьме или трагически погиб. Проблемы эта татуировка может вызвать в том случае, если она сделана просто для красоты, ведь в преступном мире считается, что каждое тату нужно «заслужить».

Будда

Изображение любого божества для буддистов — это грубое богохульство, поэтому туристы с такими «украшениями» в странах с буддийским вероисповеданием нередко попадают в полицейские участки.

Якудза

В Японии носить татуировки в стиле «якудза» имеют право только члены одноименной мафии, которая считается самой влиятельной и кровожадной группировкой в стране. Поэтому всем прочим обладателям подобных татуировок в Японии рады не будут.

Трехлистный клевер

Татуировка четырехлистного клевера часто делается на удачу, однако, если сделать на один листок меньше, то это будет означать принадлежность к ирландской преступной группировке. Если такую татуировку увидит член группировки и окажется, что ее хозяин не имеет никакого отношения к криминальному миру — конфликт неизбежен.

Колючая проволока

В мире организованной преступности тату колючей проволоки означает, что человек пребывал в заключении. Каждый узелок на таком изображении приравнивается к одному году в тюрьме. Поэтому, если такую татуировку делает себе законопослушный гражданин, бывшие заключенные могут воспринять это как неуважение и насмешку в свой адрес, что может существенно осложнить жизнь хозяина тату.

Хищник с оскалом

У обычного человека тигр с оскалом ассоциируется с отважностью, храбростью и силой. Но в криминальном мире человек, наносящий на себя такой рисунок, заявляет, что он склонен к насилию и готов пойти на жестокие преступления без угрызений совести. Если законопослушный носитель такой татуировки столкнется с кем-то из мира преступности, то хищник с оскалом может стать причиной острого конфликта, ведь это тату нужно «заслужить».

Кольца на пальцах

Вытатуированные кольца на пальцах — это самый быстрый и наглядный способ рассказать о том, что их носитель находился в тюремном заключении и заслужил там уважение. Каждое кольцо символизирует силу авторитета и опыт преступной деятельности. Поэтому, если бывалый заключенный увидит такие тату, сделанные только ради красоты, то это будет воспринято как оскорбление криминальных авторитетов.

Крест на груди

Татуировка большого креста на груди крайне нежелательна в России. Ведь именно здесь этот рисунок является отличительным знаком самых опасных криминальных авторитетов страны. Ради красоты такое тату делать очень рискованно, потому что если она случайно попадется на глаза авторитетному преступнику, то будет воспринята как самозванство, а владелец будет наказан.

Паутина

Паутина — это очень автобиографичная татуировка у заключенных. Она рассказывает о длительном заключении или борьбе с наркотической зависимостью. Одно кольцо в паутине означает один год трудного периода жизни. По этой татуировке бывшие заключенные распознают «своих», поэтому очень негативно реагируют на тех, кто делает такие серьезные тату для красоты.

Пятиточечная корона

В США татуировка пятиточечной короны символизирует принадлежность к преступной группировке «Латинские Короли», которая является самой влиятельной испаноязычной бандой в США. Само собой, если законопослушный гражданин с таким тату попадется на глаза представителю банды, то расправы не избежать.

3 точки

Скромная татуировка в виде трех точек во всем мире имеет одно и то же значение — Mi Vida Loca («Моя сумасшедшая жизнь»). Она не расскажет о хозяине ничего конкретного, кроме того, что он так или иначе причастен к преступному миру и нарушал закон. Носителей таких тату часто вербуют преступные группировки, а если владелец татуировки не имеет ничего общего с криминалом, то это станет причиной серьезного недопонимания.

Звезды

Звезды — это привычная татуировка для людей, отбывающих срок в тюрьме. Ее значение меняется в зависимости от места нанесения рисунка. Например, звезды на коленях означают, что человек никому не повинуется, а звезды на плечах — высокий авторитет. Представители криминального мира очень негативно реагируют на людей, которые наносят на себя такие важные для заключенных символы незаслуженно и только ради красоты.

Игральные карты

В мире организованной преступности у каждой игральной карты есть свое значение. Поэтому татуировка в виде нескольких карт способна подробно рассказать о преступлениях ее обладателя, его опыте в местах заключения и силе его авторитета. Если значения карт не совпадут с жизненным опытом хозяина татуировки, то это будет воспринято как ложь и самозванство.

Роза, проткнутая кинжалом

В местах заключения эта романтичная на первый взгляд татуировка делается в случае, если человек попадает в тюрьму до своего совершеннолетия. Роза без кинжала означает, что заключенный достиг совершеннолетия, уже будучи в тюрьме. Такие люди воспринимаются представителями преступного мира как опытные правонарушители, а если хозяин тату таким не является, то это станет почвой для конфликта.

Клоун

В Бразилии за такой рисунок на теле можно поплатиться жизнью, ведь он воспринимается как грубейшее оскорбление представителей правоохранительных органов. Все потому, что в Бразилии делают такие татуировки только в том случае, если человек отнял жизнь у полицейского.

Русалка

Татуировка в виде сказочной русалки имеет страшное значение в тюрьме. Заключенным часто делают такое тату насильно, если они совершили преступление по отношению к ребенку.

Татуировки на военные и политические темы

Носители татуировок на острые политические и религиозные темы должны быть готовы в любой момент постоять за свои убеждения. Во многих странах подобные рисунки на теле караются законом в виде штрафов и даже тюремных сроков, особенно если изображения оскорбляют веру и убеждения других людей.