10+ разорившихся богачей рассказали, каково это — перебиваться с копейки на копейку

23 11 28 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все мы так или иначе сталкиваемся в жизни с потерями: будь то предательство друга или любимого человека, уход родных и близких или материальные трудности. Большинство тратит все силы на то, чтобы зарабатывать деньги, а кто-то владеет многомиллионным состоянием. Но ни те, ни другие не защищены от провалов.

Мы в AdMe.ru узнали истории людей, которые были сказочно богатыми, но утратили все в кратчайшие сроки.

1.

Мой друг женился на женщине, которая с рождения была мультимиллионером. Сказать, что они купались в деньгах, значит не сказать ничего. Они летали только первым или бизнес-классом, каждый год покупали новый «порше» или «мерседес» и всегда жили в самых элитных районах Манхэттена. Им не нужно было работать: супруга получала от своей семьи ежемесячное пособие, которое составляло от 700 тысяч до 1 миллиона долларов. Так продолжалось около 10 лет, пока у них не возникли разногласия с родственниками, и они перестали обеспечивать моего друга и его супругу. Сейчас им уже за 50, они не имеют профессиональных навыков и вынуждены оплачивать аренду квартиры и все счета. Жена моего друга сказала, что самая большая проблема в том, что они не знают, как жить: для них сложно даже отправиться в супермаркет за покупками. Однажды я пригласил их выпить кофе в Starbucks, и они впервые за 15 лет сказали мне «спасибо», когда я предложил за них заплатить. Но я не могу сказать, что этот опыт стал для этой пары унизительным: они были хорошими людьми, пусть и очень обеспеченными. © Jerry Strazzeri / Quora

2.

Когда-то у нас с мужем был красивый новый дом в прекрасном районе города, на банковском счету лежала шестизначная сумма. Но все рухнуло в один момент. Мои 14-летние отношения с тем, кого я считала любовью своей жизни, распались. Вдобавок я потеряла своих близких — брата и маму. Ровно тогда же меня уволили. Бывший муж хотел оставить себе все имущество и отказывался давать мне развод. Я осталась ни с чем, а еще пришлось заплатить очень дорогому адвокату по бракоразводным делам. Несколько месяцев спустя меня попросили вернуться на старую работу. И я вернулась, поправившаяся на 20 кг и абсолютно подавленная. Все коллеги были ошеломлены, и меня мало кто узнал, некоторые наивно интересовались, рада ли я вернуться. Я ответила: «Это как прийти на свадьбу бывшего парня, который женится на супермодели». © unknown author / Quora

3.

В 2011 году я и моя сестра ходили в частные школы, у отца были модные автомобили, мама прекрасно одевалась. А главное, у нас была потрясающая вилла рядом с пляжем. В середине 2016 года отцу ошибочно предъявили иск и это практически разрушило его репутацию. Мы потеряли свои сбережения, и отец был вынужден работать дни и ночи напролет, но не получил повышения. Он заселился в дом поменьше и продал все свои машины. Самое печальное, что мне стыдно из-за всего этого. Действительно больно видеть, как мои старые друзья живут на широкую ногу, встречаются и общаются, а ты не можешь себе позволить билет на самолет и номер в отеле. Однако мне удалось взять себя в руки. Я стал прилежно учиться и показал лучшие результаты за весь семестр. В то время как в школе многие производят и продают наркотики, я чувствую себя достаточно взрослым, чтобы не разрушать свое будущее, и ищу законные способы заработка. © unknown author / Quora

4.

Из-за кризиса я потерял около 3 миллионов долларов. Я безрезультатно искал работу в своей области, хотя до этого постоянно трудился в течение 12 лет. Уверенность в себе была подорвана. Но однажды друг, у которого была пара автомоек, предложил мне работу. Сначала я отказался, так как помнил слова своего отца о том, что это унизительная работа. Но потом согласился, когда у меня не хватило денег, чтобы купить подарок племяннице на день рождения. На 3-й день моей работы ко мне за рулем нового «лексуса» приехала девушка, которая раньше работала на меня. Я чуть не сгорел от стыда. И тут она вышла из машины, подбежала, обняла меня и сказала, что рада за меня и что я был отличным начальником. Никто из множества людей, с которыми я встречался по работе, не считал меня неудачником. Они относились ко мне с уважением, и в местном журнале даже напечатали статью о моей жизни. © Michael Aumock / Quora

5.

В детстве я жила в большом доме с 2 горничными, поваром, няней, дворецким и водителем. Почти каждую ночь родители устраивали вечеринки. Дом был такой большой, что бабушка с дедушкой, а также 2 пары, работавшие на моего отца, жили с нами. Затем мой отец переехал в Японию, и маме приходилось довольствоваться гораздо меньшим домом для себя, 4 детей и няни. С тех пор все зависело от финансового состояния отца, но когда он умер, его деньги украл коллега. После этого я то богатела, то беднела, иногда мне приходилось жить на 10 долларов в неделю. Честно говоря, эти колебания никогда не влияли на мои эмоции. Деньги приходят и уходят, это ничего не значит для вашего самоуважения. Теперь я полюбила гулять, смотреть «Нетфликс» и встречаться со своими братьями, которые были так добры ко мне, когда я была маленькой. © Vicki Chang / Quora

6.

До внезапной вспышки гражданской войны я жил в загородном поместье и располагал круглой суммой. Одновременно с потерей участка мы с женой расстались. Я начал новый бизнес, затем продал его и вложил все деньги в семейную ферму моей второй супруги. За 5 лет мне удалось стать влиятельным экспортером. В 2002 году мою ферму захватили, а меня бросили в тюремную камеру. 3 дня прошли в ужасных условиях, после чего у меня появилась возможность дать согласие никогда не возвращаться на свою ферму, если я не хочу провести за решеткой еще 6 месяцев. Я пережил 2 года запугивания, угроз и массовых краж. Когда нам было по 54 года, мы с женой переехали в Канаду и смогли купить лишь старый 8-летний пикап. Что я из этого вынес? Важно не то, что с вами происходит, а то, как вы этим распоряжаетесь. Мне стало ясно, кто я на самом деле, и я благодарен за то, что остался жив. © Peter Wright / Quora

7.

Один из членов моей семьи прошел путь от миллионера с домом в Беверли-Хиллз до водителя такси. Причина в неудачных инвестициях, расточительстве и многочисленных разводах. Он все никак не может позабыть о своем прошлом и рассказывает пассажирам в такси об особняке, в котором жил. Какое-то время мой родственник надеялся отыграться, делая ставки на правильные акции. Теперь он думает, как сводить концы с концами, когда он больше не сможет водить такси. Из-за стыда он разорвал все дружеские связи. Переход от богатства к бедности не смертелен — множество людей пережили банкротство. К сожалению, член моей семьи решил обвинить всех остальных в своих проблемах вместо того, чтобы смириться со своим затруднительным положением. Но время истекло: ему уже 68. Урок, который я вынес: поосторожнее с инвестициями, живите по средствам и, самое главное, не разводитесь! © Jonathan Chen / Quora

8.

В 2003-м я стала ипотечным брокером, и моя жизнь была благополучной до финансового краха 2008 года. Большая часть моих сбережений ушла на операцию на спине. К началу моего выздоровления ипотечный бизнес рухнул. Я осталась без средств к существованию, без работы и с непогашенными задолженностями по кредитам. Неожиданно умер мой отец, что вогнало меня в депрессию. Пришлось продать все свои вещи и съехать из дома, вернуть машину и аннулировать кредитки. С тех пор прошло 7 лет, я все еще живу очень бюджетно и плачу наличными за все. Получила степень бакалавра и магистра психологии, продолжаю лечиться и покрываю все медицинские расходы. Покупаю всегда только подержанные вещи, в том числе мебель, которую переделываю и украшаю на свой вкус. С тех пор как я потеряла все, я узнала о жизни больше, чем за 25 лет до этого. Благодарю судьбу за все обстоятельства, которые привели меня к тому, что у меня есть сегодня. © Kathy Nelson / Quora

9.

Потеряв все, чувствуешь себя самым большим неудачником во всем мире. Мне было стыдно даже выйти на улицу, зная, что все смеются за спиной, хотелось просто спрятаться и стать отшельником. Потери были для меня внезапными и разрушительными, но я признаю, что эти события помогли мне подняться в дальнейшем. Я понял, кто мои настоящие друзья, а кто — нет. Перестал сорить деньгами, пытаясь объять необъятное, и научился сосредотачиваться на главном. Только разорившись, я смог заново выстроить свой бизнес, потому что теперь мне была известна его обратная сторона. Сейчас я не живу богато, хотя зарабатываю намного больше, чем когда-либо. Будут ли люди смеяться у меня за спиной? От ненавистников никуда не деться. Имеет ли это значение? Нет, потому что в следующий раз мне будет намного легче решить проблемы, ведь на помощь придут семья и друзья, которыми я себя окружил. © Louie Keen / Quora

10.

Семья: папа, мама, 3 дочери. В 2000-х у них было 100-метровое помещение на крытом рынке. Торговля шла хорошо, и было решено построить 3-этажный дом с подвалом и мансардой. Но в 2010 году началось сильное расточительство: старшей дочери купили квартиру в столице, средняя и младшая дочери много путешествовали, а глава семьи купил дорогую иномарку и ежедневно обедал в ресторане. В 2013 году администрация не продлила договор аренды «золотого» места на рынке. Переезд в другое место не спасает — выручка идет, но очень слабая. Жить широко уже не получается, к тому же проявляются минусы огромного дома. Зимой эту махину нужно отапливать, ежемесячный чек за газ составляет 10–12 тыс. руб. Свет — 3 тыс. руб. Добивает картину налог на имущество. Сердце хозяина не выдержало, и он умер. Из оставшихся членов семьи пойти работать никто не хочет, да и не возьмут никуда, когда у тебя пробел в трудовом стаже 10+ лет. Основная идея: пока деньги есть, надо их вкладывать в активы. Пусть это будет недвижимость, если не доверяете акциям. Но та, которую легко сдать или продать. И не нужно раздувать расходы, живите скромно. Имейте план Б, если рухнет основной источник дохода, и продумайте, как капитал будет передаваться по наследству, чтобы его не растеряли потомки. © ololoxololo / pikabu

11.

Когда у меня были деньги, жизнь была прекрасна, но стоило мне потерять все, и жизнь резко изменилась в худшую сторону. Мы с любимой женой жили в приличной квартире и могли себе позволить ездить в отпуск 4 раза в год. Но в 2000 году я сильно ошибся с выбором кандидата на должность генерального директора моей компании. Он воровал у фирмы деньги до тех пор, пока окончательно не загубил ее. Я вложил деньги в новое деловое предприятие, но потерпел неудачу. Чтобы выжить, мне пришлось заняться малым бизнесом без капитала, и с тех пор я перебиваюсь с копейки на копейку. Первые пару лет жена поддерживала меня, но потом ее терпение лопнуло и она подала на развод. Каково это — потерять все свои богатства за один миг? Это напоминает несчастный случай, в результате которого вы остались частично парализованы. Вспоминается цитата из «Бойцовского клуба»: «Не вы владеете имуществом, имущество владеет вами». © Nick Pendrell / Quora

12.

Финансовый коллапс разрушил наш с мужем бизнес — надежную маркетинговую компанию с 15-летним стажем и молодую процветающую веб-студию. Мгновенная потеря всех доходов стала просто громом среди ясного неба. Перед Рождеством мы обанкротились. Нам даже некуда было перевезти свои вещи и нечем было платить грузчикам. Пришлось продать очень много вещей, чтобы прокормить себя. Мне очень страшно. С нашим мини-фургоном может случиться что угодно, поэтому мы бережем его и используем как можно меньше. А еще я испытываю стыд. Уже не такой сильный, правда, потому что осознаю, что финансовый кризис был вне нашего контроля. Часто на меня находит гнев: я построила 2 бизнеса, годами работала день и ночь, сейчас мне за 50, и нужно ли говорить, как трудно будет с накоплениями, достаточными для выхода на пенсию? Сейчас мне плохо как никогда. © unknown author / Quora

13.

Когда я был маленьким, мы жили богато, но мое взросление пришлось на период финансового кризиса, так что наш семейный бизнес обанкротился. И поскольку никто из родственников не предвидел такой исход, мы не привыкли экономить. Пришлось перебиваться с копейки на копейку и питаться фасолью по 5 дней подряд в течение полугода, пропускать школьные каникулы, мероприятия и дни рождения друзей (не хватало денег на подарки). Этот опыт просто открыл мне глаза, но я не хотел бы его повторения. Сейчас мне 23 года, я работаю фрилансером и занимаюсь погашением огромных долгов, поддерживая родителей и 8-летнюю сестру. © Gejminator / reddit

14.

В 90-е, когда я был школьником, был в моем классе один товарищ, папа которого был новым русским. Семья жила в роскоши, и одноклассник очень хвастался этим. Спустя 10 лет я оказался в том районе, где была моя школа, и зашел в магазин. Мимо меня прошел грузчик, и его лицо показалось мне знакомым. Оказалось, что это мой одноклассник, которого папа после 11 класса устроил в институт на престижную экономическую специальность. Потом отец что-то не поделил со своими коллегами по бизнесу и его серьезно подставили, отобрав часть бизнеса и заставив выплатить солидную сумму. Деньги взять было неоткуда, пришлось продать имущество и квартиру. Затем семья перебралась в однушку бабушки и жила на ее пенсию. Одноклассник не доучился: платить за учебу было некому. Пришлось работать, но по опыту и знаниям он подошел только на грузчика в продуктовом магазине: больше никуда не брали. Это был совсем не тот парень, которого я знал в школе. Не надменный мажор, а потрепанный жизнью человек с потухшим взглядом. © Neoraxis / pikabu