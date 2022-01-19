10 профессий, которые со стороны кажутся легкими, а на самом деле для них нужны стальные нервы

Многие из нас, возвращаясь с работы, продолжают думать о проектах, клиентах, дедлайнах. И кажется порой, что наш труд гораздо тяжелее, чем у других. Но на самом деле в каждом ремесле кроются свои нюансы, о которых мы даже не подозреваем.

Мы в AdMe.ru решили углубиться в специфику различных профессий и были озадачены тем, насколько все непросто.

Бухгалтер

Бухгалтер в представлении многих — это довольно рутинная работа. Занимается постоянно одним и тем же: считает, начисляет, удерживает, перепроверяет. А бывает и так, что бухгалтер — это и бухгалтер, и кадровик, и юрист в одном лице. Отчетность аккуратно сдай, налоги оптимизируй, кадровую политику веди, договоры с актами проверь и родную контору от контролирующих органов убереги. Сложности есть, но все зависит от того, насколько человек готов к этой работе. Я бухгалтер. Абсолютно все уверены, что я обязана знать следующие вещи: сколько у них будет пенсия по старости, инвалидности; cколько они будут платить банку ежемесячно, если возьмут кредит; cколько они могут отсудить компенсации у работодателя. А еще я должна бесплатно считать налоги и сдавать их декларации: «А что там делать? Я же только одну квартиру продал...» или «Ну у меня же ИП с 10 работниками, коробочки конфеток хватит?» © Елена Нюсина / AdMe

Пару раз просили: «Спиши в налоговой задолженность, ну ты же явно знаешь, с кем договориться». Еще бывало: «Какой бизнес открыть, чтобы сразу кучу денег поднять?», «Во что деньги лучше вложить?» И мое любимое: «Когда уже доллар упадет? Как это ты не знаешь? Экономику не проходили, что ли, в университете?!» © Гримзик / AdMe

Бариста

Некоторые считают, что бариста — это легкая работа, на которую берут всех желающих. Но это дело не из простых. Важно уметь поддержать любую беседу, иметь хорошую память и терпение. Штудируется инструментарий, сорта кофе, основы приготовления напитка. Фишка № 1 — умение готовить безупречную молочную пенку. И конечно, важно освоить искусство росписи на поверхности пены, чтобы «кофейный момент» стал для клиента настоящей сказкой. Раньше я паниковал, когда не мог приготовить напитки со сверхчеловеческой скоростью. Потом в какой-то момент я понял, что иногда моим клиентам приходится просто ждать. То, что мы делаем, требует времени. Я обеспечиваю качество. Поэтому, когда вам кажется, что нужно поспешить, помните о том, что вы, даже если ваша техника не идеальна, создаете то, чего стоит ждать. © HasBeans / Reddit

Я бариста. Очень часто приходят мужчины. Заказывая кофе, кидают деньги чуть ли не в лицо, не здороваются, злые. Если заказывают капучино, обязательно рисую им сердечко молоком и, улыбаясь, отдаю кофе. В 90 % случаев они расцветают. Спасибо говорят, желают хорошего дня, на чай оставляют. Им просто холодно осенью, им просто нужен тот, кто будет рисовать сердечки на их кофе. © Подслушано / Ideer

Не так давно начала работать бариста. В конце каждой смены нужно прибрать рабочее место, особенно важно правильно ухаживать за кофейным аппаратом. Каждую группу нужно тщательно промыть и натереть до блеска. Так вот, когда я теперь прихожу домой и чищу зубы перед сном, я представляю, что мои зубы — это кофейник, который нужно так же хорошо начистить до блеска. Странные ассоциации, конечно, но зато работает эффективно. © Подслушано / Ideer

Лаборант

На первый взгляд, это простая и понятная профессия. Если углубиться в детали, то это тысячи пробирок в день, вдыхание вредных паров, порча одежды химическими препаратами и постоянная мойка посуды. Всегда есть риск заболеть, если попадется зараженный биоматериал. Диагностика не терпит спешки. Верное направление в работе ученого, медика или промышленника в значительной степени зависит от качества работы лаборанта. Например, если лаборант перепутает пробирки пациентов, то вполне здоровому человеку могут объявить, что у него серьезное заболевание. Многие из сотрудников лаборатории работают не ради денег. Они пошли в профессию, потому что медицинские лабораторные науки имеют важное значение в уходе за пациентами. © Jhansen Chonn / Quora

Наша лаборатория отличается порядочностью. Все анализы выполняются по протоколам. Будучи самой младшей лаборанткой, я уже привыкла все переделывать по 5 раз. Недавно мне дали огромную стопку бланков с результатами анализов, которые даже не я делала, и сказали переписывать. На немой вопрос «Почему?» последовал ответ: «У тебя почерк не доверительный, цифры прыгают, будто мы напутали что-то. Нельзя терять авторитет». И вот я сижу ночами и в детских прописях тренирую «доверительный почерк». © Подслушано / Ideer

Свадебный фотограф

Фотограф — творческая профессия. Быть фотографом мечтают многие, а становятся ими единицы, несмотря на возможности современной техники. Для этой работы нужно обладать художественным вкусом, иметь образное мышление, хорошую зрительную память. А для успешного продвижения в карьере прибавьте сюда навыки делового общения, приобретение дорогой аппаратуры, наработку собственной клиентской базы. Это то, что я действительно люблю. Но люди думают, что это легко и мы просто щелкаем, наводя камеру, или что они могут сэкономить деньги и попросить друга с «хорошей» камерой сделать это. Необходимы технические знания, понимание того, как работает свет и как им управлять. Позирование и стилизация. Умение общаться в эмоционально напряженной обстановке. Переноска тяжелого и дорогого оборудования и настройка вспышек. На каждый час съемок приходится по 2 часа обработки этих снимков. Я не жалуюсь, но это большая работа. © GypsyJenna / Reddit

Наш фотограф был средних лет, но бегал вокруг и даже просто упал на землю в костюме, чтобы получить хороший снимок. © ChronoLegion2 / Reddit

Клиенты бывают разные. И иногда хочется как лучше, а получается как всегда. Работала свадебным фотографом. Обрабатывала снимки одной фифе и решила для красоты немного уменьшить талию в фотошопе. Невеста заметила это и недовольно сказала: «Вообще-то я там не толстая, а беременная».

Логопед

Логопед нормализует не только звукопроизношение. Он работает с нарушениями чтения и письма, расстройствами голоса, возвращает речь после инсультов и так далее. Иной раз на занятия приходит тревожный ребенок, который боится разговаривать или плохо понимает речь, имеет проблемы с поведением. В таком случае потребуются терпение и немалая изобретательность, чтобы расположить его к себе. Бывает и так, что родители не сообщают врачу об имеющемся у ребенка психическом заболевании. А это уже вне зоны компетенции логопеда. «У меня ребенок „рэ“ не выговаривает. Покажи быстренько, что сделать, ты же логопед!» © Ирина Безуглая / Facebook

Плюсы: помощь людям каждый день, независимо от того, взрослый это человек или ребенок. Минусы: отнимает невероятное количество времени. Помимо сеансов с клиентами, это планирование работы, заметки в процессе консультирования, отчеты. Список можно продолжать бесконечно. Но для меня плюсы в 10 раз перевешивают минусы. © Rhiannon Harrison / Quora

Работаю логопедом в частном детском центре. Очень много детей с различными речевыми нарушениями, а родители отказываются посещать врача: «У меня нет денег на логопеда!» То есть ребенок практически не говорит, у него нет по 6–7 звуков, его таскают на рисование и танцы, но к логопеду они не пойдут?! Даже когда рассказываю, где можно получить бесплатно помощь специалиста, не идут. © Подслушано / Ideer

Монтажник-связист

Сейчас почти у каждого в квартире есть интернет. Но кто это сделал, что это за люди? В профессии монтажника-связиста всегда есть место подвигу и изобретательности. В деле прокладки кабеля пригодится умение лазать по деревьям, не бояться летучих мышей и успокаивать конфликтных жильцов. Работа почти всегда на свежем воздухе. Однако на ледяном ветру неудобно соединять большие пучки кабелей. Поэтому порой встречаются умельцы, которые, поднимаясь на крышу, берут с собой палатку. Работал в свое время провайдером, приходилось многое делать самому. Однажды возникла ситуация. Между домами росли деревья, и нужно было кабель пропустить между конкретными ветками, да так, чтобы они его не повредили. Лучшим решением оказался радиоуправляемый вертолет. Конечно, были сложности с маневрированием между ветками. Здесь важно дождаться безветренной погоды.

Я тоже в свое время и по чердакам налазился, и по подвалам. Заведение кабеля в кабель-канал, забитый другими проводами вплотную, — это вообще целое цирковое представление. Ругань жильцов дома: «Зачем по чердакам ходите? Я сейчас полицию вызову! А ну пошли отсюда!» Но вспоминаю то чувство удовлетворения, когда вся работа сделана и все работает, — и это приятно. © iZhiraf / Pikabu

Почтальон

Образ почтальона некоторым людям видится довольно романтичным: целый день гуляешь и получаешь зарплату. Это правда, но не вся. Труд штатных почтальонов начинается рано утром. Разгрузка машины с мешками корреспонденции. Длительная сортировка извещений и писем по участкам. Переноска тяжелой сумки с конвертами, невзирая на погодные условия и состояние дорог. Возмещение ущерба в случае утраты ценных переводов. Собаки часто облаивают сотрудников почты, и им бывает страшно заходить во двор. Но люди всегда рады своему почтальону. Почту и деньги нам привозят в 14:00, иногда позже. Над душой уже стоит экспедитор, дает нам час, в течение которого будет не раз заглядывать и торопить. Пока начальник считает деньги, мы пересчитываем корреспонденцию, сортируем и отдаем в развоз. Затем, высунув язык, бежим по пенсионерам, завидуя тем почтальонам, у которых их либо нет, либо так мало, что они успевают почту разнести. © Pyonerka / Pikabu

Многие люди думают, что это просто доставка писем, но большинство газетчиков проходят по 13–25 км в день. Моя ежедневная порция ходьбы — это 19 км, то есть выходит по 95 км в 5-дневную рабочую неделю. Это большая физическая нагрузка. Ежедневный утренний подъем с осознанием предстоящей прогулки со временем может стать утомительным. Я люблю свою работу, но иногда бывает тяжело. © psuedo_cineast / Reddit

Смотритель зоопарка

Труд смотрителя зоопарка сродни работе психотерапевта. Каждый зверь, как и человек, имеет свой характер, к каждому нужен свой подход. Одна из сложностей — умение смотреть на ситуацию глазами животного, понимать его потребности, учиться управлять его поведением. Например, сотрудники зоопарка не дают животным корм в мисках, а рассовывают его по всем щелям в вольере, чтобы его обитатели смогли добывать пищу, как в природе. Смотрители следят за тем, чтобы их подопечные не болели и не травмировались, наводят чистоту. Конечно, все это немыслимо без любви, смелости и терпения. Я слышал, что худшая часть работы смотрителя зоопарка — это не животные, а люди. © KaimeiJay / Reddit

KaimeiJay / Reddit Был один ребенок, который бросал камни в сторону черепах. Когда я попросил его остановиться, родитель подошел ко мне и начал кричать, что нет знака, сообщающего, что нельзя бросать камни, и как вообще я смею указывать ребенку, как действовать. © daabilge / Reddit

Работала смотрителем в контактном зоопарке. Как же бесят посетители, которые приходят, видят спящих животных и пытаются их разбудить, растолкать, потрепать, хотя вполне можно просто погладить. Ау, они живые существа, им тоже нужны сон и отдых! © Подслушано / Ideer

Библиотекарь

Библиотекарь сегодня не только оформляет абонементы и выдает читателям книги. Многие библиотеки давно вышли в интернет и взаимодействуют с аудиторией посредством соцсетей. Для привлечения читателей работают клубы, зоны коворкинга, создаются тематические проекты. Поэтому сотрудники библиотеки пишут сценарии конкурсов, проводят мастер-классы, организуют книжные клубы в онлайн-режиме, поддерживают группы в соцсетях. Одним словом, стараются сделать так, чтобы само понятие «библиотека» не ушло в далекое прошлое. Это зависит от специфики вашей работы в библиотеке и от того, в какой библиотеке вы работаете: публичной, школьной, академической, специальной и так далее. Вы можете координировать работу других библиотекарей, разрабатывать внутреннюю политику, организовывать встречи с советом, формировать коллекцию книг, взаимодействовать с поставщиками электронных ресурсов, помогать читателям, вести каталоги и работать с архивами и многое другое. © Azramikon / Reddit

Я серебряная медалистка, выпускница престижного вуза и устроилась работать библиотекарем. Мне очень нравится, но невероятно больно видеть непонимание на лицах не только членов семьи, друзей, но и учителей. А когда любимая учительница вообще мне заявила: «Лучше бы официанткой шла работать, денег больше было бы», я чуть не разревелась. Так обидно было. © Подслушано / Ideer

Работаю библиотекарем. Часто слышу от знакомых: «Как тебе повезло! Сидишь в тепле да книжки читаешь!» На самом деле половина из нас вообще забыла, когда держала книгу в руках. Зато мы пишем сценарии и проводим кучу мероприятий. И да, мы не затюканные жизнью серые мыши. Темные цвета в одежде нужны исключительно из-за книжной пыли. Не верьте стереотипам, люди! © Подслушано / Ideer

Оператор кол-центра

Внешне вакансия выглядит достаточно безобидно. Требования к соискателю минимальные, гибкий график, можно работать в офисе и на дому. Общение — основная составляющая работы. А вот то, каким оно будет, зависит от специализации: помощь дозвонившимся, если это служба поддержки, или предложение товаров или услуг, если это сфера продаж. Собеседники попадаются разные, и особенности характеров людей проявляются во всем их многообразии. При этом умение постоянно держать в голове мысль о том, что это работа, а не личный разговор, является ключевым навыком. Я проработала в кол-центре 4 года. Сначала только на входящей линии, потом и исходящие всякие были: контроль качества, работа с конфликтными клиентами, обзвон должников и прочее. По работе я могу хоть с чертом лысым поругаться по телефону, не моргнув и глазом. Но до сих пор, когда надо позвонить куда-то по личным делам, у меня паника, как в первый раз. © Подслушано / Ideer

Провел 5 лет в исследованиях рынка по телефону с середины до конца 90-х годов. Умение терпеть словесные оскорбления от людей, которым я звонил во время обеда, и понимать, что они просто вымещают свой стресс на ближайшей цели, сослужило мне очень хорошую службу. © insertcaffeine / Reddit

Считают ли окружающие вашу работу легкой, в то время как это совсем не так?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.