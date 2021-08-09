10 привычек на кухне, от которых уже давно пора избавиться, если хоть чуть-чуть жалко себя и продукты

Увы, багаж знаний и опыта не гарантирует, что вы не будете ошибаться, даже когда речь заходит о профессиональных поварах. Оказывается, гуру кулинарного мастерства тоже допускают оплошности, причем часто на элементарных процессах: кто-то путает сахар с солью, у кого-то в духовке взрываются пироги, а уж сжечь курицу и вовсе обычное дело. На домашней кухне ошибки случаются еще чаще, причем нередко из-за привычек, которые настолько прочно засели в наших головах, что стали казаться незыблемыми правилами.

Мы в AdMe.ru заботимся о безопасности наших читателей во время готовки и вкусе их кулинарных шедевров, поэтому разобрались, какие вещи мы повторяем из раза в раз, хотя на них давно пора наложить табу.

Вываливаем замороженное мясо и полуфабрикаты на раскаленную сковороду, не счистив с них лед

Особенно это касается жарки в большом количестве масла или во фритюре. Если предварительно вы не счистите излишки льда с замороженных продуктов, это чревато ожогами для ваших рук и других частей тела: масло при попадании в него льдинок начнет брызгать во все стороны.

Промываем макаронные изделия после варки

Так вы вымываете крахмал, который помогает спагетти и другим макаронным изделиям вобрать в себя соус. Да и охлаждение пасты не пойдет на пользу блюду. Промывать макаронные изделия рекомендуется лишь в том случае, если вы планируете готовить на их основе холодное блюдо, например салат.

Сбрасываем нарезанные продукты с разделочной доски острой частью ножа

Такая привычка приводит к тому, что ножи быстро затупляются и портятся. Лучше делать это тыльной стороной лезвия, а в идеале — деревянной лопаткой.

Впервые готовим блюдо по сложному рецепту перед приходом гостей

Сложные и новые для себя рецепты всегда лучше отрабатывать перед тем, как пытаться впечатлить гостей изысканными блюдами. Так вы сведете к минимуму шансы попасть впросак.

Переполняем сковороду во время жарки

Жарить что-либо следует умеренными порциями, оставляя на сковороде достаточно места: так продукты лучше и равномернее приготовятся и подрумянятся, а переворачивать и доставать их будет удобнее.

Завариваем чай крутым кипятком

Это лишь усилит горечь напитка и сделает вкус не таким многогранным. В идеале температура воды должна быть следующей: для белого чая: 65–75 °C

для зеленого чая: 75–85 °C

для черного чая: 85–95 °C

Отправляем на сковороду чеснок на ранних этапах жарки

Во многих рецептах советуют начинать жарку с нарезанного чеснока или готовить его одновременно с луком, однако это в корне неправильно. Чеснок быстро сгорает, из-за чего блюдо приобретает неприятный привкус. Лучше добавлять его хотя бы в середине жарки.

Проверяем, раскалилось ли масло на сковороде, брызнув на него водой

Как уже писалось выше, лучше избегать попадания воды на раскаленное масло — это чревато ожогами. Чтобы проверить, достаточно ли оно нагрелось, бросьте на сковороду хлебную крошку. Если она зашипела, можно начинать жарить.

Используем нож с гладким лезвием для нарезки хлеба

Нарезка ножом с гладким лезвием приводит к его скорому затуплению и требует гораздо больше усилий, а ваши руки и запястья в процессе излишне напряжены. Для хлеба лучше всегда использовать специальный нож или по крайней мере с зазубренным лезвием.

Разбиваем яйца в миску, в которой собираемся дальше готовить

Даже если вы делаете это ловко и аккуратно, скорлупа все равно может попасть в миску, тесто или фарш. Лучше разбейте яйцо о край стола или ножом и вылейте в отдельную емкость. Убедитесь, что яйцо свежее и его внешний вид не вызывает сомнений, а скорлупа не попала в емкость, и только тогда добавляйте его к другим продуктам или в основную миску.