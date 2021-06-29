10+ привычек, которые обнаружат у себя, пожалуй, все родившиеся в СССР

Все мы в той или иной мере любим поностальгировать и вспомнить детство, которое пришлось на время СССР. Кстати, делать это очень полезно для психики: считается, что так мы меньше подвержены чувству одиночества. Но чтобы вернуться в прошлое, вовсе не обязательно каждый раз доставать альбом с фотографиями. Достаточно просто обратить внимание на свои привычки, ведь многие из них родом как раз из советского периода.

Мы в AdMe.ru составили небольшой список того, что крепко-накрепко засело в нас еще с тех пор, когда деревья были большими.

Иногда используем балкон как холодильник

Каким бы вместительным ни был наш холодильник, зимой продукты нет-нет да и отправляются ночевать на балкон. А уж когда в гости приходят друзья, чтобы налепить пельменей, то эта территория с естественным минусом очень здорово выручает.

Добавляем лавровый лист в блюда

Как нельзя представить ресторан японской кухни без соевого соуса, так и еда из советского времени прочно ассоциируется с «лаврушкой». Пельмешки, бефстроганов, борщ нежно дружат с лавровым листом. Да и всем другим блюдам аромат этой специи явно не вредит — об этом свидетельствует то, что она есть на каждой кухне и мы добавляем ее во многие блюда.

Беззастенчиво сушим белье у всех на виду

Ограничения на сушку белья, которые существуют в некоторых странах, вызывают у нас неподдельное удивление. Ведь с детства мы знаем, что нет приятнее запаха белья с морозца. И не видим ничего зазорного в том, чтобы развесить белье на балконе или в ванной.

Повторно используем банки и баночки

Мы уже накупили множество красивых контейнеров для круп и специй, но каждый раз боремся с соблазном ополоснуть баночку из-под томатной пасты и чем-то ее заполнить. Эта привычка может пригодиться в период активной консервации, что, кстати, мы делаем тоже благодаря детским воспоминаниям о вкусных домашних заготовках.

Едим варенье вприкуску

Пока в других странах намазывают сладкое лакомство тонким слоем на кусочек хлеба, мы уверенно зачерпываем его ложкой, чем очень удивляем иностранцев. Так мы едим варенье с самого детства, следуя примеру бабушек и мам. И делаем это c большим удовольствием. Пожалуй, это вообще единственно возможный способ есть варенье.

Умеем делать что-то своими руками

Огромное количество кружков, которые были в нашем детстве, дало нам возможность попробовать кучу всяких хобби. А в некоторых и здорово преуспеть. Сейчас каждый из нас, немного поднапрягшись, обязательно вспомнит, как вязать, вышивать или выжигать по дереву. И в минуты грусти эти навыки могут нас отвлечь и занять.

Не считаем дачу местом для отдыха

Всю неделю мы собираемся поехать на дачу, чтобы отдохнуть. А по приезде туда руки сами тянутся к тяпке и лопате. Ведь столько земли простаивает! И хотя мы давно не воспринимаем дачу как кормилицу, привычка хорошенько потрудиться на ней остается.

Приравниваем физический труд к спорту

Часто мы можем махнуть рукой на очередную тренировку, мотивируя тем, что все прошлые выходные вкалывали на даче. И хотя день на свежем воздухе благотворно скажется на нашем здоровье, прополка грядок едва ли подарит хороший рельеф тела.

Можем есть окрошку летом хоть каждый день

Однажды моей начальницей была женщина из России. Она приносила нам замечательные русские блюда, ее кухня была невероятной! Этот суп был одним из моих любимых. © psychobabble451 / Reddit

У иностранцев это блюдо обычно вызывает удивление и часто непонимание, а вот мы в теплое время года готовы есть его постоянно. Все выходцы из Советского Союза согласятся с тем, что окрошка — это вкуснотища. Спор вызовет лишь извечная проблема: на квасе или на кефире?

Приглашаем к себе гостей

Шумные посиделки в квартире никуда не делись даже при наличии множества кафе и других вариантов досуга. Продумать меню и купить продукты, обзвонить всех и пригласить к себе, накрыть стол и болтать до полуночи — весь этот ритуал мы наблюдали в детстве, а теперь с удовольствием повторяем его сами.

Тратим отпуск не на отдых

По привычке свой драгоценный отпуск мы берем весь целиком и сразу планируем под него какое-то масштабное дело. Например, ремонт. И мы не отдыхаем в отпуске, а пилим, красим, строим... Возможно, это может показаться странным, но чувство удовлетворения от выполненного дела порой дает нам больше сил, чем полноценный релакс.