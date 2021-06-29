10+ привычек, которые обнаружат у себя, пожалуй, все родившиеся в СССР
Все мы в той или иной мере любим поностальгировать и вспомнить детство, которое пришлось на время СССР. Кстати, делать это очень полезно для психики: считается, что так мы меньше подвержены чувству одиночества. Но чтобы вернуться в прошлое, вовсе не обязательно каждый раз доставать альбом с фотографиями. Достаточно просто обратить внимание на свои привычки, ведь многие из них родом как раз из советского периода.
Мы в AdMe.ru составили небольшой список того, что крепко-накрепко засело в нас еще с тех пор, когда деревья были большими.
Иногда используем балкон как холодильник
Каким бы вместительным ни был наш холодильник, зимой продукты нет-нет да и отправляются ночевать на балкон. А уж когда в гости приходят друзья, чтобы налепить пельменей, то эта территория с естественным минусом очень здорово выручает.
Добавляем лавровый лист в блюда
Как нельзя представить ресторан японской кухни без соевого соуса, так и еда из советского времени прочно ассоциируется с «лаврушкой». Пельмешки, бефстроганов, борщ нежно дружат с лавровым листом. Да и всем другим блюдам аромат этой специи явно не вредит — об этом свидетельствует то, что она есть на каждой кухне и мы добавляем ее во многие блюда.
Беззастенчиво сушим белье у всех на виду
Ограничения на сушку белья, которые существуют в некоторых странах, вызывают у нас неподдельное удивление. Ведь с детства мы знаем, что нет приятнее запаха белья с морозца. И не видим ничего зазорного в том, чтобы развесить белье на балконе или в ванной.
Повторно используем банки и баночки
Мы уже накупили множество красивых контейнеров для круп и специй, но каждый раз боремся с соблазном ополоснуть баночку из-под томатной пасты и чем-то ее заполнить. Эта привычка может пригодиться в период активной консервации, что, кстати, мы делаем тоже благодаря детским воспоминаниям о вкусных домашних заготовках.
Едим варенье вприкуску
Пока в других странах намазывают сладкое лакомство тонким слоем на кусочек хлеба, мы уверенно зачерпываем его ложкой, чем очень удивляем иностранцев. Так мы едим варенье с самого детства, следуя примеру бабушек и мам. И делаем это c большим удовольствием. Пожалуй, это вообще единственно возможный способ есть варенье.
Умеем делать что-то своими руками
Огромное количество кружков, которые были в нашем детстве, дало нам возможность попробовать кучу всяких хобби. А в некоторых и здорово преуспеть. Сейчас каждый из нас, немного поднапрягшись, обязательно вспомнит, как вязать, вышивать или выжигать по дереву. И в минуты грусти эти навыки могут нас отвлечь и занять.
Не считаем дачу местом для отдыха
Всю неделю мы собираемся поехать на дачу, чтобы отдохнуть. А по приезде туда руки сами тянутся к тяпке и лопате. Ведь столько земли простаивает! И хотя мы давно не воспринимаем дачу как кормилицу, привычка хорошенько потрудиться на ней остается.
Приравниваем физический труд к спорту
Часто мы можем махнуть рукой на очередную тренировку, мотивируя тем, что все прошлые выходные вкалывали на даче. И хотя день на свежем воздухе благотворно скажется на нашем здоровье, прополка грядок едва ли подарит хороший рельеф тела.
Можем есть окрошку летом хоть каждый день
- Однажды моей начальницей была женщина из России. Она приносила нам замечательные русские блюда, ее кухня была невероятной! Этот суп был одним из моих любимых. © psychobabble451 / Reddit
У иностранцев это блюдо обычно вызывает удивление и часто непонимание, а вот мы в теплое время года готовы есть его постоянно. Все выходцы из Советского Союза согласятся с тем, что окрошка — это вкуснотища. Спор вызовет лишь извечная проблема: на квасе или на кефире?
Приглашаем к себе гостей
Шумные посиделки в квартире никуда не делись даже при наличии множества кафе и других вариантов досуга. Продумать меню и купить продукты, обзвонить всех и пригласить к себе, накрыть стол и болтать до полуночи — весь этот ритуал мы наблюдали в детстве, а теперь с удовольствием повторяем его сами.
Тратим отпуск не на отдых
По привычке свой драгоценный отпуск мы берем весь целиком и сразу планируем под него какое-то масштабное дело. Например, ремонт. И мы не отдыхаем в отпуске, а пилим, красим, строим... Возможно, это может показаться странным, но чувство удовлетворения от выполненного дела порой дает нам больше сил, чем полноценный релакс.
А какие у вас привычки из детства?