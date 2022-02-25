10 правил женщин, которые устали от навязанных стереотипов и стали жить так, как им нравится

К сожалению, стереотипы — часть нашей реальности. Все уже, наверное, устали слушать о том, что мальчики не плачут, а девочки не должны шуметь и бегать, потому что они же... девочки.

AdMe.ru собрал истории о женщинах, которые не поддерживают токсичное поведение окружающих и выбирают жить так, как им нравится. Мы расскажем о том, как поступают эти отважные дамы, выбравшие новый взгляд на мир.

Нашли себе хорошего гинеколога

Впервые сходила к новому гинекологу. Кресло просто как космический корабль, все инструменты с лубрикантом, а когда я ойкнула, она извинилась. Не читала лекции, что надо рожать, и не говорила ничего про вес. Я сама себе задаю вопрос: «А что, так всегда можно было?» © anzweife / Twitter

Иронично относятся к стереотипам о замужестве

Меня пугали замужеством, мол, не до валяний с книжками будет — надо будет стирать, убирать, гладить целыми днями. И пылесосить я не умею, а полы мою и вовсе из ряда вон плохо. Ну и что? 8-й год замужем, валяюсь с книжками сколько влезет, пылесосит робот, половину дел по дому на муже, а готовить я люблю и за повинность особо не считаю. Ужасные были времена, когда женщинам приходилось работать и вести полностью весь быт, да еще и техники не было нормальной. © Lulka / Pikabu

Учатся заботиться о себе

Поняла, что можно накупить 5–6 гелей для душа, открыть все и использовать по настроению каждый аромат, а не ждать, пока один закончится.

Долго приучалась, когда съехала от родителей, к тому, что могу начать пользоваться новой вещью, не дожидаясь, когда придет в негодность старая. Что дома можно ходить не в рваном халатике, а в красивом летнем платье, которое надоело, или немного мало, или вышло из моды.

И особенно, что о себе нужно заботиться. Что усталость — это не лень, а сигнал отдохнуть и набраться сил. © VikashaD / Pikabu

Считают, что мужчинам пора начать мыть за собой посуду

Хватит — значит хватит. На дворе 2022 год. Мужчинам пора идти на кухню и самим мыть посуду. И я отказываюсь стоять у раковины, пока мужчины смотрят футбол: в конце концов, есть перерыв на рекламу! © iceariina / Reddit

Принимают решения с оглядкой на себя, а не на интересы гипотетического мужа

Для моего роста (152 см) у меня очень большой бюст. Это мало того что неудобно, так еще и смотрится непропорционально. Решилась на пластическую операцию и пришла на консультацию. Мужчина-хирург стал меня отговаривать, мол, не стоит этого делать — «ради будущего мужа». Знаете, я просто хочу жить комфортно. Но врач не дал мне никаких медицинских рекомендаций! Вместо этого он решил рассказать мне, что одобрит или не одобрит мой будущий супруг. © DevinItLee / Reddit

Не поддерживают токсичные шуточки

Я учусь в онлайн-школе, мы делали разбор фильма. Вдруг в чате один мужчина стал писать что-то о том, что героиня глупа, как все женщины. Мы услышали много всего «интересного» о женщинах и их интеллекте. У женской части чата упали челюсти. Уже и другие мужчины указали ему на бестактность, тогда он начал их оскорблять. Я пожаловалась администрации школы, и, знаете, больше мы не слышали его «великолепных» шуточек.

Не боятся кардинально меняться

Наконец-то побрилась! Никогда не чувствовала себя такой сильной! © Fstereotypes / Reddit

А я получила неожиданный бонус от бритья головы: оказывается, я теперь могу наслаждаться прохладной стороной подушки! © doblev / Reddit

Уважают женщин-водителей

Я часто видела такое в соцсетях: как только мелькнет новость, что за рулем накосячила автоледи, сразу появляются комментарии про женщин за рулем. Но знаете что? Вы видели статистику ГИБДД? Большинство проблем на дороге создают мужчины!

Не ведутся на рекламу косметики, поощряющую стереотипы

У моего брата кожа лучше, чем у меня. А все потому, что жена приучила его пользоваться косметикой по уходу. Я знатно поржала, когда увидела на его креме в черном флаконе изображение волка и слоган в духе: «Для настоящих мужчин!». Брат и тканевые маски для лица использует, хотя считается, что это вроде как только для девочек. Ну а я пользуюсь «мужским» кремом после бриться с витамином F — отлично помогает пересушенной батареями коже лица и стоит копейки.

Позволяют себе не носить макияж в режиме 24/7 или вообще отказываются от него

Я учусь на менеджера. Мой куратор сказала, что в плане усвояемости знаний у меня все отлично. Парень, мой соученик, выполняет лишь половину того, что делаю я. Но недавно куратор отвела меня в сторонку: «Ты выглядишь не очень профессионально». Я растерялась и уточнила, что не так. Она ответила, что мне надо краситься.

У меня хорошая чистая кожа, и я ненавижу ощущение макияжа на лице — это словно какая-то маска! Раньше я работала в фешенебельных отелях, но меня никогда не называли непрофессионалом из-за отсутствия косметики. Вот они, двойные стандарты! © Naboolio_TheEnigma / Reddit