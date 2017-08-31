10 «подслушанных» историй о самых близких людях на свете
Каждому из нас нужны родные и близкие, ведь эти люди любят нас и мы любим их — пожалуй, в этом и заключается смысл жизни. А кроме того, они умеют радовать нас так, как никто другой на свете.
AdMe.ru собрал для вас 10 «подслушанных» историй, которые заставят вас улыбнуться и смахнуть слезу умиления.
- Недавно наблюдала такую картину: идет мама с мальчиком лет 5, и решил этот мальчишка добежать до калитки своего дома. Бежит он, значит, и поскальзывается на щебенке возле железного забора, ударяется головой об этот забор. Встал, поднял кепку и закричал: «Мам, забор в порядке, я его не погнул!» Вот это мужик растет!
- Я студентка. Недавно устроилась еще и на работу. Хожу как зомби, вечно не высыпаюсь. Вчера на меня посмотрели и дали выходной. Я решила в кои-то веки выспаться. Ложусь спать. Просыпаюсь, смотрю на часы — только 30 минут спала, но явно отдохнула. Я очень удивилась, пока не взяла в руки телефон — 10 пропущенных от папы и 21 от мамы, куча сообщений от друзей, а все потому, что спала я не 30 минут, а 24 часа и 30 минут. Переживали!
- Мои родители с детства мне говорили, что мечты всегда сбываются. Я верила им всегда и верю до сих пор. Но у меня никогда не было мечты. Я думала, что мечта бывает одна, самая заветная. Мне было 5 лет, когда мой брат попал в аварию и находился в тяжелом состоянии. Именно тогда я решила, что пришло время для моей мечты. Я закричала во весь голос: «Я хочу, чтобы мой братик был жив». Через 5 дней он очнулся. Я плакала от счастья!
- Мама написала: «Скучаю». 420 км. Через 6 часов прилетел и ел самую вкусную пюрешку на свете, смотрел на счастливую улыбку близкого мне человека.
- Недавно моя мама начала очень сильно поправляться. Ходит теперь в спортзал, ест одни салатики, видно, что мучается. Сегодня папа пришел домой с упаковкой ее любимых эклеров и сказал, что любит ее такой, какая она есть. И будет любить ее всю жизнь, самое главное, чтобы она была счастлива. Сидим с ней вдвоем, едим эклеры и радуемся. Где мне найти такого же мудрого мужчину, как мой папа?
- Люблю своего 6-летнего сыночка. Он копия меня. Его смех заряжает всех вокруг позитивом, а любознательность может свести с ума любого взрослого человека. Очень хотел себе наследника, поэтому безумно счастлив, что жена подарила мне сына. И он тоже очень любит меня. Вот только научился писать и сразу мне послание оставил: «Папочка, я тебя люблю.» Выцарапал на машине. Камешком.
- Мой дед 15 лет назад сдуру пообещал бабушке, что пока он ее любит, он не будет подстригать бороду. А дед у меня упрямый, и он серьезно уже 15 лет бороду не стрижет. До пупа выросла, в косички ее заплетает. Бабушка называет его «мой любимый упрямый бородач». Умиляюсь ими.
- А моя бабуля сейчас не на картошке, а работает моделью в Праге. Как-то я решила сделать бабушке праздник, мы накупили ей красивой яркой одежды. Я накрасила ее, сделала ей прическу, пофотографировала бабушку нарядную и выложила фото на свою страничку в фейсбуке. Мой друг-дизайнер увидел эти фотографии и предложил сделать бабуле фотосессию в его одежде. После того фотосета ее начали приглашать на множество других и в результате забрали за границу для работы моделью 60+.
- Моя жена пришла домой ЛЫСАЯ... Я был в шоке, ведь у нее были длинные густые русые волосы. Я хотел на нее наорать, но, когда она сказала, что отдала свои волосы на парики онкобольным детям, я был потрясен ее поступком. Я ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ЖЕНОЙ.
- У нас с женой есть обоюдное «право налево»: раз в год мы на 2 дня снимаем кольца, отключаем телефоны и делаем что хотим. Ровно 48 часов полной свободы. Мы никогда не обсуждаем происшедшее и просто вырезаем это время из своей жизни. Так вот... За 10 лет брака я ни разу не изменил ей, даже в мыслях не было. Я просто беру у друга палатку, удочку, Борхеса и еду наслаждаться одиночеством. А жена... По выписке с кредитки я знаю, что она ходит в салон красоты и по магазинам с подругами. Да, только запретный плод сладок.