10 «подслушанных» историй о самых близких людях на свете

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Каждому из нас нужны родные и близкие, ведь эти люди любят нас и мы любим их — пожалуй, в этом и заключается смысл жизни. А кроме того, они умеют радовать нас так, как никто другой на свете.

AdMe.ru собрал для вас 10 «подслушанных» историй, которые заставят вас улыбнуться и смахнуть слезу умиления.