10+ переписок, в которых градус кипения страстей повышается с каждым знаком

В последнее время многие предпочитают переписываться в соцсетях, а не общаться по телефону. Ведь так удобнее: прежде чем написать, что хочешь сказать, можно все обдумать, а не мычать в трубку. Вот только эти «мемуары» порой превращаются в такие анекдоты, что хочется поделиться этими шедеврами с другими.

Мы в AdMe.ru не устаем поражаться тому, как некоторые могут перевернуть все с ног на голову, и наша подборка переписок тому свидетельство.

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А как вам комфортнее общаться: переписываться, разговаривать по телефону или отправлять голосовые сообщения?

Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.