10+ доказательств того, что в чатах есть сюжеты покруче, чем в этих ваших турецких сериалах

Редкая группа людей в наши дни не обзавелась собственным чатом. Зачастую там либо сплошная «бытовуха», либо что-то, достойное внимания лишь специфического круга лиц. Однако наши сегодняшние герои показали, что некоторые сообщения в таких вот переписках смело могут потеснить любой голливудский сценарий по части закрученности сюжета.

У нас в AdMe.ru принято считать, что каждая переписка вполне может стать произведением искусства. Поэтому почитайте сообщения от людей, которым повезло найти свой бриллиант там, где никто не ожидал его увидеть. А в конце для вас бонус — история о том, что ждет человека, который ненароком разрушит чужие планы.

Трудности удаленной работы. В чате у коллег

Прорвало трубу в школе. Вроде, все понятно написано, однако...

Тяжелые времена требуют хитрых решений

Округлили немного

«Являюсь председателем совета дома. В общем чате отвечаю на вопросы жильцов, чтобы помочь решить разные проблемы. Начиналось все вполне нормально»

Неожиданно в родительском чате

В подъезде нашли кота, искали хозяина. Хозяин нашелся, но стало как-то грустно

Эти дети точно будут готовы ко всему

Квартирный чат поднимает настроение

Очень странная дуэль

Чат общежития. Без комментариев

Мама ученицы в чате спросила, как сделать в тетрадке поля. Ей подсказали, что нужен отступ в две клетки от края страницы. И вот результат. Как так-то, елки-палки?!

«Обожаю чат дома. Соседи фотографируют „бдящих котов“»

Бонус: когда рушишь чужие планы

Знаете, есть такие чаты «Детский сад „Солнышко“, группа „Ромашка“». Вот в таком чате я имел неосторожность написать, что нам выпускной в садике не нужен, потому что мы уедем за месяц до него, поэтому сдавать деньги не вижу смысла. Сначала некоторые мамочки обозвали меня жмотом и выпендрежником, а потом просто выкинули из чата. © Ioannk / Pikabu