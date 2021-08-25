10+ переписок с такой неожиданной концовкой, что их лучше читать сидя
Текстовые сообщения уже давно стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Люди регулярно переписываются в рабочих и родительских чатах, по телефону с близкими или с посторонними абонентами. Поразительно, но в потоке рядовых посланий можно встретить настоящие шедевры, способные круто поднять настроение и зарядить положительными эмоциями на целый день.
AdMe.ru отыскал на просторах сети уморительные переписки с таким неожиданным финалом, что глаза на лоб лезут.
«Зашел как-то в банковское приложение, а робот пишет, мол, спроси что-нибудь»
Когда понимание не достигнуто
Отсекай лишнее, но не главное
Когда случайно отправил сообщение не тому человеку
«Я тут где-то уже читал лайфхак про „кожаного“ и попробовал им воспользоваться. Сразу не сработало, пришлось уточнять»
Жизнь — непростая штука
«Отец мой 1947 года рождения. Вот учимся пользоваться ватсапом»
Когда ты — Бог техподдержки
Кто первый, тот и выиграл
Как добиться внимания девушки
«Пишет мне сегодня очаровательная барышня в личные сообщения в соцсети»
«Немного отпускного юмора»
Были ли у вас такие же шедевральные переписки? Поделитесь ими в комментариях.
Фото на превью ak.parus / Pikabu
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