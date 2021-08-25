10+ переписок с такой неожиданной концовкой, что их лучше читать сидя

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Текстовые сообщения уже давно стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Люди регулярно переписываются в рабочих и родительских чатах, по телефону с близкими или с посторонними абонентами. Поразительно, но в потоке рядовых посланий можно встретить настоящие шедевры, способные круто поднять настроение и зарядить положительными эмоциями на целый день.

AdMe.ru отыскал на просторах сети уморительные переписки с таким неожиданным финалом, что глаза на лоб лезут.

«Зашел как-то в банковское приложение, а робот пишет, мол, спроси что-нибудь»

Когда понимание не достигнуто

Отсекай лишнее, но не главное

Когда случайно отправил сообщение не тому человеку

«Я тут где-то уже читал лайфхак про „кожаного“ и попробовал им воспользоваться. Сразу не сработало, пришлось уточнять»

Жизнь — непростая штука

«Отец мой 1947 года рождения. Вот учимся пользоваться ватсапом»

Когда ты — Бог техподдержки

Кто первый, тот и выиграл

Как добиться внимания девушки

«Пишет мне сегодня очаровательная барышня в личные сообщения в соцсети»

«Немного отпускного юмора»