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10+ переписок от юмористов, которые явно за словом в карман не лезут

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Сегодня вместо телефонного звонка многие предпочитают просто отправить СМС или написать в соцсети. Правильно, к чему ставить в себя в неудобное положение — потеть и подбирать слова. Вот только нужно быть готовым к тому, что ваши переговоры запросто могут стать достоянием широкой общественности. Как говорится, что написано пером — не вырубишь из интернета топором.

Мы в AdMe. ru решили показать вам электронные переписки, которые только скринить да в сеть выкладывать.

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А как вы считаете, что надежнее: послать СМС или по старинке — снять трубку и лично позвонить?

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