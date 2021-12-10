10+ переписок от юмористов, которые явно за словом в карман не лезут

Сегодня вместо телефонного звонка многие предпочитают просто отправить СМС или написать в соцсети. Правильно, к чему ставить в себя в неудобное положение — потеть и подбирать слова. Вот только нужно быть готовым к тому, что ваши переговоры запросто могут стать достоянием широкой общественности. Как говорится, что написано пером — не вырубишь из интернета топором.