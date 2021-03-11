10+ человек вспоминают учителей, которых боялись, но сейчас говорят им спасибо

У меня был класс химического профиля в обычной общеобразовательной школе. И учительница Галина Михайловна. Ее побаивались, а некоторые, наверное, даже ненавидели, но химию знали все. Она все шутила, что наших родителей учила, а потом и наших детей учить будет. Педагога не стало в марте этого года. Пишу и реву. Надо же, 13 лет назад школу окончила, а людей лучше, чем учитель химии, не встречала до сих пор. © vasyalin / Pikabu

На 1-м курсе колледжа у меня был очень крутой преподаватель. Он работал в команде математиков, которые решали уравнения Эйнштейна. А еще этот педагог был грубым и своенравным. Ему не нравилось небрежное отношение к его предмету. Он всегда говорил, что если ты не сидишь в первых 2–3 рядах, то, значит, ты пришел не для того, чтобы учиться. Во 2-м семестре после экзамена он внезапно вызвал меня к себе в кабинет. Я был в ужасе, но он всего лишь сказал, что мои знания точно достойны хорошей оценки, которую он мне и поставил. © Curtis F Howell / Quora