10+ человек вспоминают учителей, которых боялись, но сейчас говорят им спасибо
Принципиальность школьных учителей или даже университетских преподавателей иногда становится поводом для неприязненного или боязливого отношения со стороны учащихся. Но часто подобные чувства меняются, ведь годы спустя учебный процесс мы оцениваем уже с других ракурсов.
Мы в AdMe.ru решили поделиться мыслями людей, которые лишь спустя время поняли, что строгость их педагогов всем была только на пользу.
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У меня в московской школе была строгая, но справедливая учительница литературы. Ее слова: «Если человек в сознательном возрасте пишет „что бы“, то лучше с ним не связываться, он только забодать может». © gvozdeff / Twitter
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Наша учительница биологии на каждом уроке проверяла, заполнили ли мы тетрадь с фенологическими наблюдениями: температура, ветер, влажность и какие-то заметки по теме. Тетрадь заполнялась с трудом, но за отсутствие записей учительница ставила двойки. Спустя годы поняла, что благодаря тем урокам каждый день вижу много интересного на улице. © «Подслушано» / Vk
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Чем старше я становлюсь, тем отчетливее понимаю, что учителя, которых я ненавидел, потому что они были слишком строгими, на самом деле придерживались довольно справедливых правил и понятий о границах дозволенного. © salvador74 / Reddit
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Я ненавидела немецкий, но обожала сказки. Однажды учительница положила мне на парту толстенную книжку. По обложке я поняла, что это были сказки, но на немецком. Я спала на словаре, но переводила и переводила. Учебник мне потом казался детским лепетом. Сейчас я работаю экскурсоводом — немцы мне аплодируют. Спасибо вам, моя любимая Елизавета Эмильевна! © Наталья Коноплева / Facebook
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У меня была очень требовательная учительница математики, на тот момент я ошибочно считал ее «противной». В будущем я стал инженером, поэтому все знания, которые получил на уроках алгебры и геометрии, мне очень пригодились. Теперь я уверен: это был лучший учитель. © Андрей Иванов / «Яндекс.Кью»
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У нас была Валентина Петровна, вела русский и литературу. Строгая, жесткая, все ее боялись. Она ушла из школы, когда мы были в 11-м классе, в середине учебного года. Поэтому, к сожалению, она не увидела результатов своей работы. В нашем классе 5 человек сдали ЕГЭ по русскому на 90+ баллов. И не было ни одного, кто сдал бы экзамен на оценку ниже 50 баллов. Это были первые годы ЕГЭ, тогда еще никто не «натаскивал» на экзамен и к репетиторам ходили единицы. © Lustratia / Pikabu
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У меня по алгебре было 5 по 12-балльной системе. Поступила в колледж, там была строгая учительница, но моя оценка осталась прежней. Правда, уже по 5-балльной шкале. И это многое изменило. Если бы не эта преподавательница, то я бы пошла учиться в совершенно другую область. © ownhorizon / Twitter
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Моя учительница физики была странной, но некоторые вещи я запомнила именно благодаря ее странностям. Проходили мы тему «Броуновское движение». Преподавательница заставила одного мальчика залезть на учительский стол и прыгать с него, а мы все должны были беситься и наводить хаос. Сама же она крутила рукой воображаемый штурвал и произносила голосом робота: «Я генератор полезного действия». Сейчас понимаю, что она просто была человеком, влюбленным в свой предмет. © «Подслушано» / Vk
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У меня был класс химического профиля в обычной общеобразовательной школе. И учительница Галина Михайловна. Ее побаивались, а некоторые, наверное, даже ненавидели, но химию знали все. Она все шутила, что наших родителей учила, а потом и наших детей учить будет. Педагога не стало в марте этого года. Пишу и реву. Надо же, 13 лет назад школу окончила, а людей лучше, чем учитель химии, не встречала до сих пор. © vasyalin / Pikabu
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На 1-м курсе колледжа у меня был очень крутой преподаватель. Он работал в команде математиков, которые решали уравнения Эйнштейна. А еще этот педагог был грубым и своенравным. Ему не нравилось небрежное отношение к его предмету. Он всегда говорил, что если ты не сидишь в первых 2–3 рядах, то, значит, ты пришел не для того, чтобы учиться. Во 2-м семестре после экзамена он внезапно вызвал меня к себе в кабинет. Я был в ужасе, но он всего лишь сказал, что мои знания точно достойны хорошей оценки, которую он мне и поставил. © Curtis F Howell / Quora
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Классная руководительница у нас преподавала географию. Мы рассчитывали на снисхождение и особое отношение, но ничего подобного. Спрашивала она нас строже всех в параллели, а еще постоянно повторяла: «Вы учитесь только для себя!» Тогда она раздражала, но сейчас понимаю, что после окончания школы 10 лет прошло, а я до сих пор помню материал по экономической географии. И да, учились мы, как оказалось, и правда только для себя. © Ксения / AdMe
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Однажды в социальной сети я прокомментировала публикацию по поводу события в нашем городе, которое произошло много лет назад. Я написала, что мы с подругой сбежали с уроков, чтобы на это посмотреть. Следующим комментарием был вопрос моего классного руководителя: «Как это — ушли с уроков, а я не заметила?!» Надо же было спустя 30 с лишним лет так проколоться! © Виктория Пышнограева / Facebook
- В 10-м классе я попала под классное руководство достаточно строгой учительницы. Та часто ругалась, была самым настоящим холериком, да и вовсе достаточно авторитетной женщиной благодаря своему профессионализму. В новом классе я чувствовала себя некомфортно, а учительницу считала злой стервой. Пока у одного из ребят не скончалась мама... Тогда я впервые увидела эту холодную женщину плачущей. Вытирая слезы, она искренне просила материальной и психологической помощи для нашего товарища. Ни один из взрослых людей никогда так понятно не объяснял столь серьезных вещей, как нужно себя вести и каким образом можно помочь. © «Палата № 6» / Vk
А у вас были учителя, звонок на урок которых вызывал только желание сползти под парту?