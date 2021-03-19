10 особенностей поведения, по которым наших людей безошибочно вычисляют за границей

У каждой нации есть отличительные черты во внешности и поведении. И у русских, конечно, тоже. Именно по этим деталям за границей легко вычислить, что человек приехал из России. Нас часто выдает суровое выражение лица, сумасбродные поступки и ностальгия по родине, которая так и накатывает на чужой земле. Но это далеко не все.

Мы в AdMe.ru прочитали истории пользователей сети и выделили некоторые составляющие необъяснимого, но такого узнаваемого образа русского человека. А в бонусе расскажем о комичных случаях, произошедших с нашими людьми за границей, которые доказывают, что мир действительно тесен.

1. Иностранцам поведение русских часто кажется неразумным

Мы с подругой лет 10 назад были в одном португальском поместье с пещерами на территории. У нас не было фонариков, но в крови бурлило любопытство, поэтому мы полезли в пещеры, подсвечивая лишь экраном телефона. В какой-то момент телефон сел, и мы стали выбираться из пещеры на ощупь. Вдруг напротив нас появился свет и удивленный мужчина с вопросом: «Вы из России?» Мы: «Откуда вы знаете?». А он в ответ: «Ну вы без фонаря в пещеру полезли».

Попала я однажды в Польшу. Стою на остановке. И тут перед моими глазами картина. 2 девушки перебегают дорогу, по которой мчат автомобили. С визгами и воплями, тащат друг друга за руку и резко тормозят прямо посреди проезжей части, чтобы пропустить машину. Водители сигналят, пытаются объехать, но красавицы на шпильках уже на половине дороги. Опа! Последний рывок — и они уже на остановке рядом со мной. «Здравствуйте!» — улыбнулась я. «О! Ты из России?» — обрадовались девочки. «А как ты поняла, что мы русские?» — поинтересовалась одна из них. «Подземный переход находится в 30 метрах отсюда», — ответила я. «Будем знать, а то все переходим дорогу и думаем, неужели сложно поставить знак и нарисовать зебру?» © Lofressa / Pikabu

2. Русские девушки следят за своей внешностью в любых ситуациях

Я в поход с москвичками ходил. Так у одной из них в рюкзаке из самого тяжелого было 3 бутылки средств для мытья головы. А при восхождении на ледник на высоте 3 000 м девушка спросила: «А у меня тушь не потекла?» © Alexandr Zadrutskiy / Yandex Zen

В ту минуту, когда вы выходите из самолета в России, ваши глаза разбегаются при виде множества красивых женщин. Многие россиянки похожи на моделей. В их пользу работает генетика. Некоторые из их общих черт лица — это более полные губы, ярко выраженные скулы и линия подбородка, которой многие позавидовали бы. В русской культуре красота — один из краеугольных камней. Косметика продается везде. Я знаю одну русскую женщину, которая каждый раз по 2 часа выбирает косметику. А дома у нее более 200 бутылочек с разными средствами. © Julia Reece / Quora

3. Путешественницу из России можно узнать по солнечным очкам на голове

Телеведущей Эвелине Хромченко задали вопрос в интернете: «Здравствуйте! Не могли бы вы на своей страничке написать о том, что носить очки на голове — это дурной тон, безвкусица. Я как-то слышала это уже от вас. Мне никто не верит. Спасибо. Женя Чекуленко». На что модный эксперт ответила: «Женя, я подтверждаю все ваши догадки по поводу очков в виде ободка для волос. Занимательно, что с любой такой барышней в любой точке света можно смело говорить по-русски. 90 % вероятности, что она поймет». © Evelina.khromtchenko / facebook

4. Русские — суровые, но очень душевные люди

Были в Таиланде. Там в одном из торговых центров есть комната страха, в которой за тобой гоняется парень, пугает, а вокруг полная темнота. Дети после такой комнаты 3 дня как минимум не спят. И на входе висит табличка, на которой написано только на русском языке: «Актеров не бить». © MontyEP / Pikabu

Когда переехал в 90-х на ПМЖ в Германию, меня немцы часто спрашивали о значении фразы «загадочная русская душа». Я всегда им рассказывал одну историю, которая произошла в моем детстве. Жили два мужичка бок о бок, соседями были, нормально общались, друг другу помогали и т. д. Но как-то один из них задолжал своему соседу делянку дров. История умалчивает, почему должник решил, что он все отдал и больше ничего не должен. И 20 лет они всячески пакостили друг другу и по-соседски воевали. Но однажды у должника загорелся дом, и сосед не жалея себя бросился спасать. Он вытащил из дома 3 детей, жену соседа и самого соседа. Сам получил сильные ожоги и попал в больницу. Погорелец пришел к нему в палату — поблагодарить его за спасение. А тот на порог его не пустил и напомнил, что сосед все еще должен ему делянку дров! И тут немцы обязательно переспрашивают: «Ну теперь-то он точно отдал?» Ничего подобного. Не отдал. © Tatmachok / Pikabu

5. Многие из них плохо говорят по-английски

Работаю в ювелирном магазине в Чехии. Заходят туристки, здороваюсь с ними по-чешски — ноль реакции. По-английски — опять ничего. Ну всякое бывает. Продолжаю по-английски, мол, вам что-то подсказать? Одна женщина поднимает на меня взгляд и выдает по-русски: «Ну зачем вы с нами разговариваете? Мы же все равно ничего не понимаем ». Действительно. © Paracelce / Pikabu

В свое время работал в аэропорту. Зал вылета, идет регистрация на рейс. Вдруг мое внимание привлекает разгорающийся конфликт между нашими земляками и девушкой за стойкой. Подхожу. Стандартная ситуация: 2 парня и 2 девушки не говорят по-английски и орут на сотрудницу, а та не говорит по-русски и пытается что-то им объяснить на пальцах. Я: «Здравствуйте, в чем проблема?» Они: «Братан, мы вот здесь на отдыхе с девушками познакомились. И хотим в самолете рядом сидеть. А эта вот не хочет нас рядом сажать, говорит, мол, невозможно!» Я: «Успокойтесь пожалуйста, сейчас все решим». Обращаюсь к сотруднице аэропорта: «Эти туристы хотят лететь вместе. Это 2 пары. Познакомились здесь и хотели бы время в самолете также провести вместе. И для них не имеет значения, на каких конкретно местах они полетят, главное — посадите их вместе, пожалуйста». Сотрудница закатывает глаза: «Да я им уже 15 минут пытаюсь объяснить. Посадить их вместе не проблема. Проблема в том, что эти двое летят в Москву, а эти — в Екатеринбург!» © Tsorion / Pikabu

6. Эти туристы не склонны доверять сервису

Приехали в Болгарию, побежали ужинать. Порции огромные, и каждая стоит около € 2. Так вот, спрашиваю: «Это за 100 г или за все блюдо?» Официант в недоумении говорит, что за все, конечно! Поехали в Варну. Стоим ждем автобус. Билет на автобус — € 1,5. Подруливает таксист, зовет, мол, поехали в Варну. Ага, думаю, знаем мы южных таксистов, нет уж! Мужик не сдается, мол, поехали, за € 4 за двоих довезу куда надо! Уточнил: «Точно ли за двоих € 4? Довезешь до торгового центра?» Мужик открывает дверь, подтверждает. Поехали, и он реально отвез нас в другой город практически по цене автобуса! Сломал вешалку для полотенец в отеле. Думаю: купить суперклей или сдаться властям? Клей не нашел, а номер каждое утро убирают, обнаружат... Короче, сдался. Подхожу на ресепшен, мол, извиняйте, поломал. Те только рукой махнули, мол, забей, починим. И правда, после обеда вернулся в номер — заменили вместе с полотенцами и постельным бельем. Короче, перманентный разрыв шаблонов. Я даже узнавал, может, за бассейн надо доплачивать или за телевизор. Нет, все включено. Непривычно как-то... © SpikaTheMerc / Pikabu

7. Но в то же время они бывают очень наивны

Провожу встречу с туристами на ресепшен отеля. Рассказываю про безопасность: что ни в коем случае нельзя оставлять вещи без присмотра — вплоть до того, что если носите сумку через плечо, то нужно ее придерживать рукой, так как могут сорвать с проезжающего мимо мотобайка. Рассказываю всякие истории про своих знакомых и других туристов, чтобы людям что-то запомнилось и они были внимательнее к своим вещам, а мне реже приходилось иметь дело с заявлениями в полицию. В конце встречи одна туристка хочет купить экскурсии и просит меня подождать, пока она сходит за деньгами, говоря при этом: «Я кошелек на пляже на лежак положила, чтобы все знали, что лежак занят!» © Podkayneofmarss / Pikabu

8. Русские не улыбаются без повода

Были в Таиланде. И очень удивляло, как местные угадывали, что мы русские. В первые же секунды кричали нам: «Заходи ням-ням!» и «Эй, давай покупай». Я уж и одевалась по-разному. Потом подозревала, что они слышат нашу речь. А в конце отпуска меня осенило, и я предложила нашей компании идти и улыбаться во все 32 без всякого повода. И что вы думаете? «Hello, welcome! Please come in!» © PMML / Pikabu

9. Эти люди найдут выход из любой ситуации

Мой дядя работает сопровождающим туристов за границей. Далее с его слов. «После тяжелого дня в отеле в 2 часа ночи мне звонит туристка с вопросом: „А есть ли у вас плоскогубцы?“ Конечно, мне пришлось ее огорчить, мол, всегда как-то брал, а тут забыл. Я спросил, зачем ей они так поздно, и она вполне логично ответила, что забыла код на чемодане и теперь не может ни переодеться, ни помыться. Я решил ей все же помочь, и мы пошли спрашивать на ресепшен. У ошарашенного в 2 часа ночи итальянца плоскогубцев тоже не оказалось. Но женщина не отчаялась и сказала, что придумает что-нибудь. Утром она вышла чистенькая и довольная, в новой одежде. Оказалось, она отбила замок батареей. Батареей, которой лет 70...» © Палата № 6 / vk

10. Они могут критиковать свою страну, но все равно любят ее всем сердцем

Как-то раз друзьями ездили в отпуск в Турцию по горячим путевкам. Начало декабря, вечер, какая-то пляжная тусовка. Где-то танцуют артисты, разносят напитки, музыка играет не слишком громко, и вокруг приятно, но скучно. Мы уже хотели уйти, как тут пришли наши. Какая-то русская семья нашла в Турции вблизи отеля елку! Они со смехом поставили ее в центр зала и нарядили едой. При этом дети бегали вокруг нее, изображая дельфинов, а один мужик даже нырнул рыбкой в песок и «плавал» так. После этого все отдыхающие на том вечере водили хороводы, пели на ломаном русском «В лесу родилась елочка» и «Калинка-малинка», а потом дружно пошли плавать в бассейн. И никакого пафоса, злобы... Только смех и веселье. Обожаю! © Палата № 6 / vk

Пару лет назад отдыхал в Турции. Дискотека. Наблюдаю. Русский турист не отходит от диджея и назойливо о чем-то просит. Умолял спеть одну песню. Так достал всех, что разрешили ему. И тут тишина на танцполе, и мужичок тихо затянул: «Выйду ночью в пооооле с конеееем...» Неожиданно к нему подключилась еще парочка. Так как среди отдыхающих было много русских, к середине песни вместе с мужичком пела половина зала. И к кульминационному моменту песни — «Я влюблен в тебя, Россия, влюблен» — пели все, а кто не пел, те плакали. Выглядело очень эпично и величественно, я вам скажу. После этого «русский флешмоб» обсуждался среди отдыхающих долго. © Палата № 6 / vk

Бонус: доказательства того, что мир тесен. И в нем много русских людей

Мне 17 лет, живу в Финляндии. Сегодня поздним вечером возвращался с тренировки. Захожу в автобус и вижу, что народу почти никого: парень со своей девушкой, мужик и бабулька на галерке. Сажусь за парочкой и втыкаю наушники. Минут через 5 понимаю, что сквозь музыку пробивается русская речь. Мне становится интересно, и я остаюсь с одним наушником в ухе, попутно слушая разговор парня с девушкой. Ничего интересного. Но тут парень выдает фразу: «Интересно, чего на нас этот так смотрит?» И кивком головы указывает на мужика. Ответ не заставил себя ждать: «Может, потому что я тебя понимаю, шлепок майонезный?» Парень понял, что совершил ошибку, и уткнулся взглядом в пол. Девушке тоже, похоже, стало не по себе, и она тихонько так говорит парню: «Ну ты что, не знаешь, что ли, в Финляндии и русские живут. Немного, конечно...» Тут я ее оборвал на середине фразы: «Их здесь больше, чем ты думаешь!» Мы с мужиком угораем по-тихому. Но добил нас всех водитель, сказавший на ломаном русском: «Можьно потьйище, ви мне мещяетье...» Мы с мужиком покатились со смеху, а бабушка судорожно начала нажимать на кнопку остановки. Испугалась русских, бедняга. © FinishGus / Pikabu

Отдыхали с женой в Доминиканской Республике. Сами мы украинцы. Познакомились с семьей русских из Рязани. Принялись показывать фото детей. Среди прочего — фотография моего сына около Китайской стены. Русский мужик спокойно так спрашивает: «Фото в прошлом году сделано?» Отвечаю: «Да. В сентябре». И тут он невозмутимо выдает: «Так это я его фотографировал!» Итак, еще раз, диспозиция: украинец с русским встретились на одном из Карибских островов, и оказалось, что этот русский снимал сына украинца в Китае. © Artiomlukyanov / Pikabu