10 особенностей поведения, по которым наших людей безошибочно вычисляют за границей

Были в Таиланде. И очень удивляло, как местные угадывали, что мы русские. В первые же секунды кричали нам: «Заходи ням-ням!» и «Эй, давай покупай». Я уж и одевалась по-разному. Потом подозревала, что они слышат нашу речь. А в конце отпуска меня осенило, и я предложила нашей компании идти и улыбаться во все 32 без всякого повода. И что вы думаете? «Hello, welcome! Please come in!» © PMML / Pikabu