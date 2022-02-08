10+ ошибок, которые совершают многие родители, а потом не понимают, почему дети звонят им раз в месяц

Вряд ли наши родители читали статьи о воспитании и уж точно не думали ни о каких психологах. Да и в целом воспитывали нас просто как умели — времена были другими. Но сегодня подросшие отпрыски на собственном опыте могут сказать, что некоторые поступки родителям однозначно совершать не стоит. Ведь они могут так подорвать отношения, что склеить их получится только чудом.