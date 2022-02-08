10+ ошибок, которые совершают многие родители, а потом не понимают, почему дети звонят им раз в месяц
Вряд ли наши родители читали статьи о воспитании и уж точно не думали ни о каких психологах. Да и в целом воспитывали нас просто как умели — времена были другими. Но сегодня подросшие отпрыски на собственном опыте могут сказать, что некоторые поступки родителям однозначно совершать не стоит. Ведь они могут так подорвать отношения, что склеить их получится только чудом.
Мы в AdMe.ru зачитались обсуждением интернет-пользователей о том, какие же вещи так сложно бывает понять и принять родителям. И надеемся, что они помогут научиться на чужих ошибках.
- Все очень просто: чем старше становятся ваши дети, тем больше им нужно давать свободы. © hotheadeduser / Reddit
- О да! Мне было уже лет 20, а все равно приходилось отпрашиваться, чтобы погулять с подругой. А еще родители хотели, чтобы я всегда была дома к 10 вечера. И вот однажды я припозднилась, так мне выдали, что я больше не буду ходить вообще никуда! Но я все-таки решилась и была уже у двери, но отец вдруг потащил меня обратно и накричал еще. © jeseniathesquirrel / Reddit
- Детям можно допускать ошибки! Пусть учатся на них сами. Жизнь ведь так коротка, и если у детей есть какая-то цель — так пусть идут к ней. © Vulcaype / Reddit
- Ох, мне никогда не позволяли пробовать что-то новое и «неполезное» — то, в чем не будет пользы для семьи или дальнейшей карьеры. И все, что я делала, критиковалось просто нещадно. Сейчас мне 28 и любое непривычное действие просто дикий стресс для меня. Отстой, ага. © Organic_Ema / Reddit
- Нельзя, просто нельзя пытаться прожить заново свою жизнь за счет своих детей. © JoshNIU22896 / Reddit
- О, это про мою маму. Все, что я сделал в своей жизни, она пытается выставить исключительно как свое достижение. Окончил универ — это она такая ответственная, контролировала. Нашел хорошую работу — это она мне направление подсказала. В общем, просто пользуется мной, чтобы как бы достичь того, чего не достигла сама. Очень утомляет. Особенно с учетом того, что я-то всего этого не хочу. © Mangobunny98 / Reddit
- Иногда у детей есть свое, очень даже обоснованное мнение. И вместо того, чтобы перебивать их этими чудесными перлами вроде «Потому что я так сказал», можно ведь просто выслушать ребенка. Вообще, есть ощущение, что в родительском доме у меня просто не может быть своей точки зрения. Если я о чем-то спрашиваю, привожу весомые аргументы какие-то — мама просто не слышит. Она будет кричать, перебивать и требовать замолчать. © LifeHarvester / Reddit
- Если постоянно осуждать своих детей, то очень быстро они научатся скрывать от вас кучу всяких вещей. © Bigstar976 / Reddit
- О, мне уже 38 лет, и я только недавно понял, что лучше не говорить родителям вообще ничего. Мы ездили в мини-отпуск всей семьей, и я слегка поругался с женой. Ничего серьезного, мелкая ссора, но я зачем-то начал обсуждать это с мамой. Но попросил ее ничего никому не говорить. Вот только наутро за завтраком мама прямо при всех выдала: «О, милая, мой сын чувствует себя очень глупо из-за всего, что было». Я, естественно, аж покраснел весь. В общем, такой ошибки я больше не повторю. Никогда. © Youve_been_Loganated / Reddit
- А еще учишься врать о вещах, которые вроде вообще не нужно никак объяснять или оправдывать. А всего из-за того, что «Ты ела на ужин курицу? Гадость!» или «Погуляла в торговом центре? Что за пустая трата времени!». Поэтому, да, я скажу, что ела пасту и смотрела фильм — все из-за этого нежелания выслушивать осуждения. © sechenfairy / Reddit
- Именно родители должны нести ответственность за то, чтобы научить ребенка правилам поведения. А не учителя, репетиторы, няни и кто угодно еще! Я сама как-то работала учителем и была ну очень удивлена тем, какое огромное число родителей считали, что я должна решить все проблемы в воспитании их детей за пару часов в неделю. © TrinixDMorrison / Reddit
- Самое главное, что нужно сделать, — это дать ребенку понять, что с вами он по-настоящему в безопасности. © Dismal_Celery_325 / Reddit
- Вот я сейчас просто расплакалась. Мои родители никогда не оскорбляли меня или что-то такое, но они были теми, кто очень любил эту фразочку: «Скажи мне правду, я не буду злиться». Ага, конечно. Всякий раз после этого меня еще как ругали. В итоге я очень многое скрываю и точно не чувствую себя рядом с ними ни в какой безопасности. © Munchablesdelights / Reddit
- Важно просто осознать, что ваши дети могут быть еще какими неидеальными. Знаете, вот это: «Нет, мой сыночек не мог такое сделать»? Мог. И сделал. © ReferenceAware8485 / Reddit
- О, моя тетя вела себя вот так своеобразно со своим сыном. Тот просто не мог сделать ничего плохого! Задел ребенка в школе? Против него сговорились! Переводит в другую школу — там то же самое. А это его просто все ненавидят! И так 10 разных школ. Прошли годы. В итоге он с девушкой пошел по кривой дорожке. Так тетя на это заявила, мол, эта девушка плохая, я так и знала. © offspring515 / Reddit
- Кстати, старший ребенок — это не родитель для младших. © ThunderStruck115 / Reddit
- Ох, я старшая из 7 детей. И занимаюсь воспитанием уже 20 лет. А теперь мне еще заявляют, чтобы я своих заводила. Да ни за что! © hobbit_life / Reddit
А ваши родные совершали по отношению к вам что-то такое, о чем до сих пор больно вспоминать?
Поделиться этой статьёй