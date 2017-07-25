10 объяснительных китайских студентов, за которые хочется сразу все простить
Изучение иностранного языка — дело сложное и ответственное. Поэтому неудивительно, что поначалу, говоря на неродном языке, мы допускаем множество ошибок, некоторые из которых оказываются очень смешными.
AdMe.ru собрал забавные объяснительные китайских студентов, изучающих русский язык, и предлагает вместе поудивляться откровенности и старанию этих людей.
Тело не подходит
Духовное положение
Неправое имя
Скажите, пожалуйста
Очень важное дело
Нужно решить рану
Аллергия на алкоголь
Нож ударял ноги
Блефарит
Прошу ратифицировать
Фото на превью plusquamperfecto/ pikabu.ru