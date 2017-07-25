10 объяснительных китайских студентов, за которые хочется сразу все простить

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Изучение иностранного языка — дело сложное и ответственное. Поэтому неудивительно, что поначалу, говоря на неродном языке, мы допускаем множество ошибок, некоторые из которых оказываются очень смешными.

AdMe.ru собрал забавные объяснительные китайских студентов, изучающих русский язык, и предлагает вместе поудивляться откровенности и старанию этих людей.