10 нелепых на первый взгляд причин, которые привели к разводу

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В обществе принято считать, что подвигнуть семейную пару на развод могут только очень серьезные причины, например измена или постоянные ссоры. Но иногда супруги решают расторгнуть брак из-за такой ерунды, в которую просто сложно поверить.

AdMe.ru собрал нелепые, но вполне реальные причины, которые довели семью до развода.

10. Соцсети

В современном мире мы все много времени проводим в соцсетях. Но у некоторых это уже сродни помешательству. Так, например, жительница Индии решила развестись с мужем из-за того, что после свадьбы он не изменил семейное положение в своем аккаунте на Facebook.

9. Грязная посуда

Как часто вы ругаетесь со своей второй половинкой из-за грязной посуды? Поверили бы вы в то, что грязная чашка в раковине может стать причиной развода? Мэтт из США тоже так не думал. Однако его жена подала на развод, потому что Мэтт не ставил чашки в посудомойку, а оставлял их возле раковины. Женщина считала, что таким образом он проявляет к ней безразличие. «Каждый раз, когда она заходила на кухню и видела стакан возле мойки, она готова была уехать из этого дома или подать на развод. Я даже не догадывался об этом», — комментирует расстроенный бывший муж.

8. Игнорирование

В следующий раз, когда просто прочитаете сообщение и решите на него не отвечать, подумайте дважды, ведь это может быть использовано против вас в суде. Так, одна женщина из Тайваня подала на развод, потому что супруг не отвечал ей в мессенджере после прочтения сообщения. Лин даже представила свою переписку с мужем как доказательство в суде.

7. Плохие манеры

Женщина родом из Кувейта решила развестись спустя неделю после свадьбы, так как она узнала, что ее муж не использует вилку, когда ест фасоль. Мужчина употреблял пищу с хлебом. По словам жены, она была шокирована его плохими манерами.

6. Стирка

Футбольный фанат развелся со своей женой из-за стирки. Нил Дьюхарт коллекционировал автографы любимых игроков на одной футболке. Жена решила постирать ее, и в итоге все подписи размылись.

5. Макияж

Спустя несколько дней после свадьбы мужчина подал на развод со своей женой, после того как увидел ее на пляже без макияжа. 34-летний жених решил, что его возлюбленная уже не такая красивая, как до свадьбы. Он обвинил 28-летнюю девушку в жестоком обмане, указав при этом, что против него как пострадавшего использовали накладные ресницы и разные косметические продукты.

4. Политические взгляды

Жительница Калифорнии решила развестись с мужем после 22 лет совместной жизни. Причиной стало то, что супруг на президентских выборах в США проголосовал за кандидатуру Дональда Трампа. Гейл Маккормик говорит, что почувствовала себя преданной в тот момент: «Мне казалось, что я сама себя обманывала все это время. Эта проблема затронула вопросы, с которыми мы раньше не сталкивались».

3. Строительство

В 2009 году немка подала на развод, хотя прожила с мужем 15 лет. Женщина говорит, что ее супруг помешан на чистоте и порядке и она думала, что уже смирилась с этой его особенностью. Но после того как мужчина сломал стену в доме, а потом заново начал ее строить, аргументируя это тем, что стена была слишком грязная, терпению супруги пришел конец.

2. Любовные письма

В Италии 99-летний мужчина решил разрушить брак, в котором жил со своей женой более 70 лет. Причиной послужило то, что итальянец нашел любовные письма, которые жена писала своему любовнику еще в 1940 году. Жена слезно просила прощения, чтобы муж не рушил семью, в которой они воспитали 5 детей, но мужчина был непоколебим.

1. Подпись в телефоне

В 2009 году женщина из Саудовской Аравии подала на развод после 17 лет брака, после того как узнала, как записана у мужа в телефоне. Однажды, когда муж забыл телефон дома, супруга позвонила ему и случайно увидела на экране телефона текст: «Гуантанамо» — именно так называется военная тюрьма в США. Из-за обидного прозвища женщина подала на развод. И как супруг ни уверял любимую, что это всего лишь глупая шутка, переубедить так и не смог.

Как вы считаете, это достаточно веские причины для того, чтобы разрушить семью, или просто нужен был повод?