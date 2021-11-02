10+ мощных поступков бывших, после которых только и оставалось сказать: «И не пиши мне больше»
Любовь может пережить многое. Но бывает и так, что всего один проступок партнера превращает в пыль все хорошие чувства. Пользователи сети решили поведать о происшествиях, которые окончательно поставили крест на их отношениях с возлюбленными.
Мы в AdMe.ru надеемся, что герои сегодняшней подборки все же встретили порядочных людей на своем пути.
- Когда мы ужинали в ресторане, мой бывший попросил дать ему мою кредитку. Чтобы сделать вид, что якобы это он платит. Официант взял в руки карту и прочитал мое имя на ней. А затем просто взял и вернул карту мне, чтобы я оплатила сама. © Alyssa_schoener / Twitter
- Мы встречались 3 года. Планировали свадьбу, выбрали место. И вот в один прекрасный день звонит его мама и говорит, что только что заглянула к своему сыну в комнату, чтобы выпустить собак, а там он с «подругой». Он все отрицал до последнего. Расстались. И вот спустя 5 лет узнаю, что бывший играет свадьбу прямо в том месте, которое выбрала я. Наверное, он просто не стал удалять мою папку, где я сохраняла все идеи для предстоящего праздника, и решил не заморачиваться. © St3phiroth / Reddit
- Старший брат живет в частном доме. Весной мы посадили ему помидоры в теплицах, а он с девушкой посадил корнеплоды. И тут они с этой пассией решили расстаться. Кроме своих вещей она забрала с собой 10-литровое ведро спелых томатов, еще такое же — незрелых. Выкопала грядку корнеплодов, собрала зеленые яблоки и эпично с этим приданым свалила в закат. Когда мы смотрели на все это, у нас назрел только один вопрос: «А что, так можно было?» © Siromatov / Pikabu
- Решил вернуться с работы пораньше. Зашел в квартиру, а там романтическая обстановка: аромасвечи, ужин, красивая музыка. Я прошел в комнату и увидел, что кто-то лежит под одеялом. Лег рядом, приподнял одеяло, а там оказался какой-то мужик. Сейчас я холостяк. © Подслушано / Ideer
- Рассталась с парнем из-за одного вопроса: «Зачем ты это сделала?» А все дело в том, что задал он его, когда я выходила из ресторана с едой на вынос и отдавала ее бездомному. © lovedoveclarke / Twitter
- Планировал сделать девушке предложение. Она уехала в командировку и забыла выйти из своего аккаунта в социальной сети. Узнал, что она мне изменила, и не один раз. По телефону все отрицала. Хорошо, что узнал сейчас, а не позже. © finalproject / Reddit
- Встречались с девушкой год, стали жить вместе. И все пошло под откос. Начались претензии. Запросы постоянно росли, количество упреков — тоже. Последней каплей стала фраза: «Что ты за мужик такой, который не может даже iPhone подарить! Поспать бы тебе на лавочке сутки, может, потом сможешь стать главой семьи». И это притом, что ЭТО МОЯ КВАРТИРА! 2 недели как расстались. Сначала чуть не плакал от одиночества, но в какой-то момент понял, что так объективно лучше. И последние 3 дня я счастлив. Счастлив с самим собой. © Irismishka2 / Pikabu
- У сестры мужа свадьба. Меня не пригласила, сказала, что видеть меня не хочет, а мужа позвала. Я ругалась с ним сильно насчет этого. Сказал, что на свадьбу не пойдет. В день свадьбы звоню ему, а он не отвечает. Потом все-таки взял трубку, сказал, что с братом в огороде копается. Я все равно узнала правду. Подала на развод. Не выношу предательства. Будто ноги об меня вытерли. © Подслушано / Ideer
- 30 минут у меня ушло на то, чтобы выбрать, организовать и оплатить маме на завтра доставку классного букета и духов в другом городе. 4 месяца бывший хихикал в ответ на мои мольбы хотя бы сорвать цветы с клумбы, раз денег нет. Так и не сорвал. © pirozhenshchina / Twitter
- Разлад произошел после того, как я ей сделал предложение и подарил кольцо. Когда мы ссорились, она швыряла его. А затем при всем честном народе заставляла поднимать его и надевать на ее палец снова. Это и стало последней каплей. © Anti_Social_ / Reddit
- Однажды нехорошо расстался с женщиной. Прошло лет 10, и тут поздравляет с Новым годом. Предложила сходить в караоке. Надо, думаю, повидаться. Сели за столик. Перекусили, затем она взяла микрофон и стала петь. Закончила и, глядя в мою сторону, говорит в микрофон: «А за тем столом сидит имярек, он меня бросил 10 лет назад!» Хорошо, что в зале полумрак был. Сделав такое заявление, она спокойно села за столик. Я позвал официанта и попросил счет. Не получилось нормально поговорить и красиво расстаться. После этого вечера она еще что-то писала в соцсетях, но я уже не читал, а затем просто заблокировал ее. © PolAnd1962 / Pikabu
- Однажды парень спросил меня, с кем из известных личностей я пошла бы на свидание. Я спросила его в ответ, и он сказал: «Та девушка, с которой я работаю, весьма ничего». © talliesinyoung / Twitter
- Конечно, было много причин для того, чтобы мои родители разошлись. Но однажды мама перевернула матрас и обнаружила там небольшое углубление. Как оказалось, отец просто прятал там счета вместо того, чтобы их оплачивать. Деньги он тратил на развлечения. Это стало последней каплей. © SquidgeSquadge / Reddit
- Друг встречался с девушкой гораздо моложе него. Любовь до гроба, скоро свадьба, все дела. Расстались внезапно. Друг никак не мог найти свой телефон и взял ее смартфон, чтобы позвонить на свой номер. Увидел, что записан у нее как Любимый Банкомат... © KostaGrass / Pikabu
А какие поступки партнеров сподвигли вас на расставание?
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