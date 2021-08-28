10+ советов от харизматичного садовода, который каждый день начинает словами: «Да ты ж мой цветочек!»

У нас сердце кровью обливается всякий раз, когда приходится что-то выбрасывать, особенно если дело касается еды. Вот несем мы в мусорное ведро, к примеру, косточку авокадо, а воображение так и рисует симпатичное деревце, которое могло бы из нее вырасти.

Обычно от ботанических экспериментов мы отказываемся из-за неуверенности в собственных силах. «Прочь сомнения!» — говорит AdMe.ru. В этой статье мы познакомим вас с Арменом Адамяном, который вырастил огород на окне и рассказывает об этом в Instagram и TikTok. В конце статьи вас ждет бонус: видео о том, как садовод-энтузиаст снимает свои нереально крутые ролики.

Огород в пластиковой бутылке

Если вы живете в квартире, то вот креативный совет от Армена о том, как вырастить растение в пластиковой бутылке. Нужно отрезать нижнюю часть и, закрутив крышку, насыпать в нее землю. Далее нужно отверткой сделать дырки и пропустить через них шпагат. Рассада помещается в горлышко бутылки, и вуаля: подвесной горшок готов.

Овощи и фрукты с подоконника

Вместо того чтобы покупать огурцы, Армен советует вырастить их самостоятельно в условиях обычной квартиры. Вот пара простых шагов, которые нужно для этого сделать. Сначала необходимо отделить зернышки огурца от мякоти. Для этого их можно опустить в воду: они осядут на дно. После чего нужно выложить их на мокрую салфетку, поместить в пакет и прикрепить его на окно, чтобы на семена попадал солнечный свет.

Немного терпения, и через несколько дней семена огурцов будут готовы к тому, чтобы переехать в грунт.

По такой технологии можно вырастить и другие овощи, например болгарский перец. Разрежьте его напополам, достаньте семена, точно так же заверните во влажную салфетку и положите в пакет. Для верности можно еще обернуть полотенцем и поместить сверток на подоконник под солнечные лучи.

И оказывается, нет ничего проще, чем вырастить в домашних условиях лимон. Надо всего лишь достать косточку, оставить ее на час в воде, а затем выложить на мокрую салфетку и поместить в пакет. Всего 5–7 дней, и из косточки появится росток, который можно пересадить в грунт. Чтобы лимон быстрее рос, его нужно опрыскивать не обычной водой, а чаем из ромашки. Делать это Армен советует 3–4 раза в неделю.

Если регулярно применять чай из ромашки, закрыть росток стеклянной банкой и подкармливать его кофейным жмыхом, то на окне очень скоро появится плодоносящее лимонное дерево.

Малина в горшке

Это кажется почти фантастикой, но и малину тоже можно вырастить на подоконнике. Для этого нужно положить ягодку в горшок, сбрызнуть водой, присыпать землей и накрыть пленкой.

Армен доказывает, что нет ничего невозможного, и домашняя малина тоже имеет право на существование.

Ботаническая магия с помощью волос

Осталось много волос на расческе? Не спешите их выбрасывать: соберите все и закопайте в горшок рядом с растением. Армен говорит, что этот способ отлично работает в тех случаях, когда растение прекращает расти, а также спасает от желтизны листьев. В этом мнении он не одинок: некоторые исследователи также считают волосы достойным источником питательных веществ для садовых культур.

Подкормка для растений из того, что есть под рукой

Садовод-энтузиаст вообще советует ничего не выбрасывать. Кожура, очистки — все пойдет в ход. Взять хотя бы яичную скорлупу: это отличное средство для роста растений. Армен советует раскрошить ее и положить внутрь горшка.

Справа растение без подкормки, а слева — то, которое выросло на яичной скорлупе.

«Не выбрасывайте банановую кожуру!» — заклинает Армен. Если ее высушить на солнце, а потом измельчить в порошок, то получится отличное удобрение для быстрого роста, которое очень нравится растениям.

Авторский горшок из лимона

И лимон тоже выбрасывать не надо, ведь из него получатся отличные кашпо! Армен советует обрезать половинки снизу, чтобы они стали более устойчивыми, заполнить их землей и поместить в каждую по одной семечке. Что может быть более милым, чем эти миниатюрные растения?

Спрей от вредителей за 3 копейки

Микс из всего 3 продуктов, которые можно найти на любой кухне, способен спасти растения от насекомых. На своей странице в Instagram Армен рассказывает, как сделать этот чудодейственный спрей: нужно измельчить красный лук и чеснок, добавить туда кайенский перец, залить получившуюся массу водой и отправить в холодильник на 12 часов. Далее жидкость нужно процедить, перелить в бутылку и регулярно опрыскивать ею растения.

Экзотика в городской квартире

Экзотические фрукты — нечастые гости на нашем столе. А значит, в следующий раз, когда они попадут к нам в руки, надо последовать советам Армена и попробовать вырастить, например, манго. Для этого сначала обрежем всю мякоть и расколем ножом твердую косточку. Внутри находится семечка, которую и нужно посадить в землю — но только наполовину.

Уже очень скоро появится росток, который в условиях квартиры постепенно превратится в небольшое, но симпатичное манговое дерево.

Ананас тоже может стать частью квартирного огородика. Нужно срезать с верхушки 3–4 яруса листьев и оставить ее подсыхать на пару дней. После чего следует установить растение в землю и обильно полить прямо по центру.

Свежая зелень каждый день

Такие травы, как укроп и петрушка, вполне реально сохранять свежими довольно долго. Нужно лишь завернуть их во влажную салфетку, положить в пакет с клипсой и отправить жить в холодильник. Армен обещает, что зелень будет оставаться свежей целых 14 дней.

Сила меда для растений

Давно известно, что мед обладает антибактериальными свойствами. Так почему бы не использовать его в растениеводстве? Например, можно взять веточку перца, зачистить ее нижнюю часть, окунуть в мед и тут же посадить в грунт. Всего пара ложек меда, и на свет появляется новое растение.

Лайфхак, как спасти погибающие растения

А если растение уже совсем на ладан дышит, прибегнем к еще одному чудодейственному средству от Армена. Как и все другие, его не придется искать в специализированных магазинах. Банальный 3%-й раствор перекиси водорода, смешанный с водой в соотношении 1 ст. л. на 1 стакан воды, вернет к жизни огород на подоконнике. Армен советует поливать этой смесью погибающие растения 1 раз в 3 недели.

Перекись водорода 3 %.

Вторая жизнь пластиковой бутылки

После просмотра этого видео мы перестали выбрасывать пластиковые бутылки. Зачем это делать, если с их помощью можно устроить на подоконнике настоящую теплицу? Нужно всего лишь отрезать нижнюю часть бутылки, установить ее в землю и дожидаться урожая.

Бонус: видео о том, как Армен снимает свои ролики, выхода которых ждут более 100 тыс. подписчиков в Instagram и благодаря которым он собрал миллион последователей в TikTok