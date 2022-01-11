10 примеров того, как одна случайная фраза может испортить отношения с начальством

Большинство из нас проводит достаточно много времени на работе и контактирует с начальством. Зачастую подобные беседы плавно размывают границы субординации, и мы можем сказать лишнего, не осознавая этого. Даже если руководитель позволяет сотрудникам легкую фамильярность, это не означает, что следует активно этим пользоваться.

Мы в AdMe.ru всеми руками за легкость в общении, но также хотим напомнить, от каких разговоров лучше воздержаться в присутствии начальника.

1. Нельзя показывать свою неуверенность. Лучше отвечать прямо

Во-первых, если показать свою уверенность, то к вам будут относиться более серьезно, а любые ваши действия и слова окажутся убедительнее. Во-вторых, это в значительной степени увеличит шанс выхода из зоны комфорта для участия в более сложных проектах.

2. Говорить руководителю, что нет времени выполнить работу, — не лучшее решение. Следует уточнить приоритеты по задачам

Наверняка у каждого человека был период, когда категорически не хватало времени, чтобы выполнить все накопившиеся задачи. Ощущение перегруженности совсем не означает, что мы не справляемся со своими обязанностями. Если такой момент настал, можно воспользоваться советом со стороны — спросить у начальника или у другого работника.

3. Нельзя «стоять на месте», нужно двигаться вперед, особенно когда этого требует начальство

Многие сотрудники боятся перемен на работе, особенно если они каким-либо образом повлияют на них. Причины могут быть разные: страх неудачи или успеха, боязнь выглядеть глупо. Главное правило — принять предстоящие нововведения. Чтобы легче было перестроиться, необходимо как можно больше разговаривать с начальством или коллегами, особенно если вы работаете в команде. Однако нужно понимать, что любые изменения — это естественный процесс на любой работе.

4. Просить у начальства доплату за каждую мелочь — весьма сомнительное занятие

Никто не спорит, что любая работа должна оплачиваться. Однако в каждой просьбе можно найти положительные моменты, например, появляется возможность показать себя перед руководством. К тому же если вы совсем недавно на должности, то просьба о дополнительных средствах может быть не лучшей затеей.

5. Дважды подумайте, прежде чем откладывать свою работу на потом, особенно при начальнике

Все мы знаем, как бывает сложно настроиться на работу, особенно после выходных. Однако не стоит забывать об ответственности. Наверняка вашему начальнику не понравится, если вы будете сидеть сложа руки, получая при этом зарплату. Организуйте свое рабочее место и сосредоточьтесь только на своей задаче.

6. Если начальство просит о помощи, не стоит это сразу воспринимать в штыки

Наверняка у вас случались такие моменты на работе, когда руководитель просил что-то сделать, но это явно не входило в ваши обязанности. Может показаться, что начальник просто хочет загрузить вас работой, но на деле — просто пытается вам помочь, предоставив возможность к развитию.

7. Не стоит оправдываться, если вам указали на ошибки

Когда у нас что-то не получается и мы видим начальника, идущего к нам с недовольным лицом, в голове невольно возникает вопрос «Как бы отмазаться?» Но всегда пытаться найти оправдание своим действиям — неверное решение. Существует способ выхода из ситуации: откровенно сообщить о своей проблеме и предложить конструктивные варианты решения. Таким образом, профессиональная репутация не пострадает. Не стоит бояться обращаться за советом.

8. Лучше не ставить начальство перед фактом, а заранее предупреждать

У каждого бывали случаи, когда нужно было пораньше уйти с работы по семейным обстоятельствам или по любым другим причинам. Необходимо как можно раньше сообщить об этом руководству и всем, на ком отразится ваше отсутствие, чтобы не произошло ситуаций неприятного характера. Чем скорее вы проинформируете начальника, тем проще ему будет подготовиться и распланировать день. Если же всегда ставить его перед фактом, то сотруднику просто не будут доверять.

9. Нельзя оправдываться и перекладывать вину на другого

Если по какой-либо причине вы не успеваете выполнить работу, особенно когда начальник заявляет о своем недовольстве, то последним делом станет перекладывание вины на другого человека. Нужно понимать, что если задача была поручена именно вам, то вы несете за нее ответственность. Просто признайте ошибку и сообщите, что впредь не допустите подобного.

10. Не указывайте руководителю, что ему делать

Наверняка у каждого были случаи, когда начальник давал какое-то поручение, но выполнить его не получалось из-за большой загруженности. Если такое произошло, то лучше сообщить о проблеме и уточнить, можно ли выполнить задание позже. Нельзя забывать о субординации, поэтому указывать руководителю, что ему делать, — весьма необдуманный поступок.