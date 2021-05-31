10 косметических привычек, которые я переняла за 9 лет жизни в Японии

При переезде в другую страну приходится приспосабливаться к совершенно новому миру. Меняется абсолютно все: окружение, ритм жизни и даже привычки. День за днем в обиход входят действия, которые раньше казались непонятными и чуждыми.

Диана живет в Японии уже 9 лет и ведет блог о Стране восходящего солнца. За это время девушка переняла у местных жительниц множество бьюти-секретов. Самыми действенными из них и проверенными лично она поделилась с АdMe.ru.

Во время процедур по уходу японские красавицы не спешат

Наблюдая за жительницами Японии в онсэнах (так называются купальни на гейзерах), я заметила, как медленно, никуда не торопясь, дамы смывают макияж и, как будто медитируя, наносят крем на лицо и тело. Такой неторопливый, бережный и тщательный уход за собой — традиция. И я постепенно тоже перестала спешить и начала уделять больше времени процедурам.

Жительницы Японии умываются в 2 этапа

В Стране восходящего солнца очищение кожи — это настоящий ритуал, который длится не менее 3–5 минут. Как и жительницы Японии, я использую систему двухступенчатой очистки. Сначала наношу гидрофильное масло — несколько капель влажными руками на сухое лицо. Я заметила, что оно не только удаляет макияж, но и борется с черными точками на носу. Немного массирую, и гидрофильное масло постепенно превращается в молочко. Затем нужно ополоснуть лицо водой. Второй этап очищения — умывание густой пеной.

Для умывания часто используют специальное мыло

Я обратила внимание на то, что жительницы Японии любят мыло. Конечно, это особое мыло для лица: оно не стягивает кожу, а, напротив, увлажняет ее. Мне нравится умываться мылом с зеленым чаем — вернее, его плотной густой пеной.

Пену взбивают сеточкой или пенообразователем

Чтобы получить густую пену, сеточку надо смочить водой, затем добавить немного средства для умывания и взбить. В магазинах можно встретить и специальные пенообразователи (awa hour). Пену наносят на лицо как маску и оставляют на 1–2 минуты. Затем ее смывают водой.

После умывания распаривают кожу лица горячим полотенцем

После умывания мои знакомые девушки из Японии особым образом оборачивают лицо в полотенце, смоченное в горячей воде. Так они распаривают кожу. Затем наносят пилинг. Я делаю это не чаще 1 раза в неделю.

Жительницы Японии предпочитают отшелушивать кожу не скрабами, а пилингами

Вообще, пилинги очень популярны в Японии, а вот скрабы почти не используют: считается, что они травмируют кожу. Даже скраб для тела сложно купить.

Лосьон советуют наносить как компресс

После очищения и пилинга обязательно используют лосьон. Жительницы Японии советуют наносить средство так: сначала смочить лосьоном небольшие хлопковые салфетки, отжать их, а затем наложить на лицо как компресс и оставить на несколько минут.

Тканевые маски в Японии используют чаще кремовых

Кремовые маски в Стране восходящего солнца встречаются редко, а уж наносить на лицо домашние маски (из петрушки, авокадо, клубники и так далее) вообще не принято. Перед применением упаковку с маской можно поместить на несколько минут под теплую воду: тогда пользоваться ею будет приятнее, да и эффективность, как считают жительницы Японии, повысится.

В тканевой маске можно спокойно заниматься домашними делами

Существуют специальные маски для овала лица.

Жительницы Японии очень любят тканевые маски и используют их постоянно: в них ходят по квартире, выполняют домашнюю работу, некоторые даже спят (для этого есть специальные ночные варианты). Еще я заметила, что девушки всегда как бы немного подтягивают маску вверх, направляя ее к вискам с двух сторон. Это, по их мнению, создает лифтинг-эффект.

С пигментацией борются с помощью средств, которые содержат коэнзим Q10

В Японии у меня появилась привычка не выходить из дома без солнцезащитного крема, даже зимой. А раньше я так любила загорать! Сейчас я вывожу последствия загара — пигментные пятна на щеках, которые пропадают зимой, но все равно проявляются к лету. От этой проблемы хорошо помогают японские сыворотки, особенно содержащие коэнзим Q10.

В конце хочу сказать, что если есть время, то вполне можно проделывать все эти манипуляции с шапочкой для душа и горячим полотенцем. Эффект есть, он заметен, я испробовала на себе.