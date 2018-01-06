10 коротких историй о любви
Легко любить друг друга, когда невзгоды и трудности обходят вас стороной. Однако в реальной жизни отношения каждой пары хоть раз, но проходят проверку на прочность.
AdMe.ru собрал 10 историй о людях, чьей любви не страшны испытания.
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В один вечер я понял, как сильно нужно любить женщин. В подземном переходе помог бабушке с сумками подняться наверх. Она поблагодарила, потом, немного помявшись, попросила проводить ее до двора дома. Оказалось, что моя помощь нужна была, чтобы поскорее дойти, так как ее муж каждый раз встречает ее, когда она выходит из дома. Практически слепой старик с тростью еле передвигался по двору. Он шел, чтобы встретить свою любимую и забрать у нее пакеты из магазина. Я сразу вспомнил, как часто я отказывался встречать свою девушку из магазина или с электрички, потому что мне было лень.
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В 19 лет я потерял ногу. Тогда я встречался с девушкой, у нас была любовь. Неожиданно уехала за границу, сказала, чтобы заработать денег для нас. Я хотел верить в это, но понимал, что она врет. В один момент я сказал ей, что хочу бросить ее (ей же лучше). Где-то через месяц сижу дома, звонок в дверь. Я взял костыли, открыл дверь, а там она! Не успел ничего сказать, как получил пощечину, не удержался и упал. Она села рядом, обняла и сказала: «Идиот, я не сбежала от тебя. Завтра мы идем в клинику, будем примерять тебе протез. Я поехала, чтобы заработать денег для тебя. Ты снова сможешь ходить нормально, понимаешь?» В этот момент у меня в горле стоял ком, я не мог сказать ни слова... Прижал ее покрепче и просто заплакал.
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Моя старшая сестра вышла замуж. Очень часто ее муж капризничает и корчит недовольное лицо, мол, это я есть не буду: мясо она порезала не так, как он любит. В эти моменты я вспоминаю бывшего парня сестры: она готовила куриную печень, и он всегда ее ел, говорил, что вкуснее ничего не пробовал. А потом выяснилось, что у него на печень аллергия. Любил сестру безумно.
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У жены после родов стало сильно портиться зрение. Она и до этого в очках ходила, но потом совсем плохо стало. Сил не было смотреть, как она мучается, — взял дополнительную работу, еще в интернете нашел заработок. Работал как бессмертный пони, почти год не высыпался. И вот оно — свершилось! Накопил жене на лазерную коррекцию зрения. Недавно она вернулась из больницы, удивлялась всему вокруг. И плевать на этот год, на затраченные силы и бессонные ночи! У меня здоровый сын и счастливая жена, и это главное.
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В 18 лет у меня обнаружили небольшую опухоль мозга. Думала, что рак и скоро умру, поэтому сказала своему парню, что все пойму, если он меня бросит. На что он перевел все в шутку и ответил, что может бросить меня только через бедро (он борец), если я еще раз заведу подобный разговор. В итоге опухоль оказалась доброкачественной. Сейчас мне 21 год, мы женаты уже 2 года, воспитываем дочку. Никогда не забуду его поддержку в такую тяжелую для меня минуту.
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Последнее время у мамы проблемы с сердцем, неделю живу с ней, отец уже месяц в командировке. Вчера он должен был вернуться. Вечером сидим на кухне, я смотрю на нее: худая, бледная, красивая. На лице ледяное спокойствие, а руки дрожат. Тут ключи в замке, папа вернулся. Мама бегом к дверям, вцепилась в него, плачет и говорит что-то неразборчиво. Он прижимает ее к себе, а я стою в стороне и улыбаюсь. Его любовь — самое главное ее лекарство.
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Познакомилась в интернете с парнем. Веселый, образованный, добродушный. Плюс ко всему весьма приятной внешности. Несколько лет общались по скайпу. Потом поняла, что люблю его. Ответил взаимностью, но встретиться боялся. Настояла на своем, приехала к нему за тысячу километров. Оказалось, что молодой человек — инвалид. Не может ходить. Провели вместе три месяца. Скоро подаем заявление в загс. Для меня он лучший, мой Профессор Икс!
- Я бесплоден. Первой девушке, с которой состоял в серьезных отношениях, долго не говорил об этом, боялся, а когда правда открылась, она просто ушла. Пережил год депрессии, потом были еще отношения, но и они закончились ничем. Около полугода назад встретил девушку, сильно влюбился, молчал о своей проблеме, вчера все рассказал. Был готов ко всему, а она на меня посмотрела и сказала, что в будущем можно ребенка из детдома будет взять. Я расплакался, хочу жениться на ней.
- Недавно мы переехали в квартиру в Питере, начали делать ремонт. Когда разобрали пол, нашли нишу с письмами: женщина Анна писала своему мужу Евгению, как они живут с тремя детьми, как выживают, вернее, о том, как город не сдается, о том, как они все ждут встречи. Последнее письмо врезалось в душу: «Мы очень ждем тебя, Женечка. Писать больше не могу, у меня кончился карандаш, но я буду думать о тебе. Чувствуй нас, смотри на небо и чувствуй».
- Встречался с самой обычной девочкой-красавицей, избалованной хорошей жизнью. С ней было легко и весело, а средства позволяли удовлетворять ее капризы. Сделал ей предложение, она согласилась. Но буквально через пару недель я попал в аварию, меня частично парализовало. Изнеженная девочка несколько месяцев была мне сиделкой, любящей женщиной и надежным другом, несмотря на то, как я был беспомощен и жалок. Она продала много вещей, без которых, я думал, она жить не может. Научилась готовить, потому что мне нужно было особое питание. Она запретила мне извиняться. Ни тени сомнения, брезгливости или страха не мелькнуло на ее лице за все это время.
А у вас или ваших знакомых есть подобные истории? Делимся в комментариях!