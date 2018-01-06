10 коротких историй о любви

В один вечер я понял, как сильно нужно любить женщин. В подземном переходе помог бабушке с сумками подняться наверх. Она поблагодарила, потом, немного помявшись, попросила проводить ее до двора дома. Оказалось, что моя помощь нужна была, чтобы поскорее дойти, так как ее муж каждый раз встречает ее, когда она выходит из дома. Практически слепой старик с тростью еле передвигался по двору. Он шел, чтобы встретить свою любимую и забрать у нее пакеты из магазина. Я сразу вспомнил, как часто я отказывался встречать свою девушку из магазина или с электрички, потому что мне было лень.

В 19 лет я потерял ногу. Тогда я встречался с девушкой, у нас была любовь. Неожиданно уехала за границу, сказала, чтобы заработать денег для нас. Я хотел верить в это, но понимал, что она врет. В один момент я сказал ей, что хочу бросить ее (ей же лучше). Где-то через месяц сижу дома, звонок в дверь. Я взял костыли, открыл дверь, а там она! Не успел ничего сказать, как получил пощечину, не удержался и упал. Она села рядом, обняла и сказала: «Идиот, я не сбежала от тебя. Завтра мы идем в клинику, будем примерять тебе протез. Я поехала, чтобы заработать денег для тебя. Ты снова сможешь ходить нормально, понимаешь?» В этот момент у меня в горле стоял ком, я не мог сказать ни слова... Прижал ее покрепче и просто заплакал.