10 комнатных растений, которые заменят увлажнитель воздуха в квартире

Слишком сухой воздух в помещении способен повлиять на наше здоровье. Помимо того, что от него начинает сохнуть кожа и першит в горле, он наносит и куда более серьезный вред. Именно поэтому так важно следить за «климатом» в квартире. И если у вас нет специального устройства, а тазы с водой по всему дому расставлять не хочется — можно обзавестись нужными растениями. Они не только украсят ваш дом, но и увлажнят и даже очистят в нем воздух.

AdMe.ru узнал, какие растения помогут раз и навсегда разобраться с сухим воздухом, и заодно выяснил, как за ними следует ухаживать.

Хлорофитум

Согласно исследованию 2016 года, хлорофитум борется с сухим воздухом в помещениях эффективнее других растений. Что здорово — он довольно неприхотлив и о нем очень просто заботиться. Хлорофитум любит яркий непрямой солнечный свет и влажную, но не чересчур, почву. Так как листья у него вырастают длинными, лучше сразу посадить его в подвесное кашпо.

Крассула (толстянка, денежное дерево)

То же самое исследование показывает, что и толстянка отлично справляется с увлажнением воздуха. Процесс эвапотранспирации (испарения влаги в атмосферу) у этого растения происходит в темноте, что делает его незаменимым помощником в месяцы, когда световой день становится коротким. Крассула любит свет, поэтому лучше держать ее около окон. Весной и летом ей требуется обильный полив, а осенью и зимой стоит дать почве полностью высохнуть, прежде чем снова поливать.

Нефролепис (папоротник)

Вы замечали, что папоротник стоит чуть ли не в каждой школе, больнице или детском саду? Это потому, что он не только интенсивно увлажняет воздух, но и уничтожает вредные вещества, которые в нем содержатся, например формальдегид и ксилол. Нефролепис обожает рассеянный свет и много «пьет». И не забывайте его периодически опрыскивать. Кстати, если поливать его недостаточно, он молчать не будет — его листья тут же пожелтеют.

Хедера (плющ)

У хедеры один из самых высоких показателей уровня транспирации (процесса движения воды через растение и ее испарение через наружные органы растения). Она не только повышает относительную влажность помещения, но еще и фильтрует воздух. Плющ неплохо растет в тени, но сорта с пестрыми листьями требуют большего освещения. Любит умеренный полив.

Дипсис (пальма арека)

Этот вид пальм выделяет большое количество влаги и входит в число комнатных растений, которые отлично очищают воздух. Дипсис любит солнце и обильный полив, особенно летом и особенно если он находится в хорошо освещенном помещении.

Фикус каучуконосный

Фикус каучуконосный тоже довольно быстро испаряет воду в атмосферу. Этот «увлажнитель» лучше переносит низкие температуры и сухую почву, чем большинство тропических растений, и вообще неприхотлив. Он предпочитает влажную почву и опрыскивание, любит яркий свет, но стоит помнить, что прямые солнечные лучи могут ему навредить.

Спатифиллум (мирная лилия)

Еще одно растение с высокой скоростью транспирации. Спатифиллум обожает свет и влажную почву. Но даже если вы вдруг забудете его полить, он сможет это перенести. Будьте осторожны: растение токсично для животных, держите его подальше от своих питомцев.

Сансевиерия (щучий хвост, тещин язык)

Сансевиерия, которую иногда еще называют тещин язык и щучий хвост, любит хорошее освещение и боится излишнего полива. Обычно растет в каменистых, засушливых регионах, способна выжить даже в плохо освещенных помещениях. Идеальна для тех, кто не особенно любит возиться с растениями. Следует помнить, что листья сансевиерии потенциально ядовиты, поэтому лучше не ставить ее в детских комнатах.

Эпипремнум золотистый

Эпипремнум еще иногда называют дьявольским плющом за его поразительную живучесть. Даже если забыть его полить и оставить в тени, он это перенесет. Но если вы намерены заботиться об этом растении, то поставьте его в хорошо освещенное место (только не под прямые лучи солнца — они для него опасны) и щедро поливайте. Между поливами давайте почве просохнуть. Как и мирную лилию, держите его подальше от животных.

Финик Робелена (карликовая финиковая пальма)

Карликовые финиковые пальмы — это, по сути, мини-версии тропических пальм. Отлично увлажняют и фильтруют воздух. Они не требуют особого ухода, главное, держать их подальше от холода и сквозняков и не забывать поливать.