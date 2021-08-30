10 комиксов о любви, которая никогда не бывает взаимной, но всегда дарит радость. О любви к еде
Есть люди, которые относятся к пище как к топливу, что поддерживает в нас жизнь. Есть гурманы, которые тяготеют к изысканным блюдам и напиткам. А есть ценители, которых называют «фуди». Они предпочитают получать наслаждение от любой трапезы независимо от ее стоимости.
Мы в AdMe.ru всей редакцией причислили себя к последней категории, и вот что для нас значит любовь к еде.
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Какие ситуации вам знакомы?
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