10 комиксов о любви, которая никогда не бывает взаимной, но всегда дарит радость. О любви к еде

Есть люди, которые относятся к пище как к топливу, что поддерживает в нас жизнь. Есть гурманы, которые тяготеют к изысканным блюдам и напиткам. А есть ценители, которых называют «фуди». Они предпочитают получать наслаждение от любой трапезы независимо от ее стоимости.