10 историй про то, что семейная жизнь — это вам не «бабочки в животе»

Есть у меня подруга — прирожденный командир. Сама невысокая, метр пятьдесят, не больше, муж у нее — великан под 2 метра. Но лидер ты или нет — это ведь не от роста зависит, оно либо есть, либо нету. И вот нахлынуло на нее обычное наше женское «почему всегда я?»

Муж: — Дорогая, куда мне повесить новую картину?

Жена: — А сам ты, значит, решить не можешь?!

Муж уходит в ступор минут на 5, смотрит на стену, крутит картину в руках:

— Дорогая, я уже 10 лет женат, зачем мне даже думать о том, куда повесить картину?" © JonnyDarco / Pikabu