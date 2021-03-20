10 историй про то, что семейная жизнь — это вам не «бабочки в животе»
«Настоящий мужчина — это мужчина, который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. Мужчина, который никогда не помнит дня рождения женщины, но точно знает, сколько ей лет, — это ее муж», — шутила непревзойденная Фаина Раневская. Но, как известно, в шутке есть доля правды. Вот и наши истории повествуют о весьма непростых семейных буднях, в которых есть место и комедии, и драме.
Мы в AdMe.ru задумались над тем, а что значит «идеальные отношения»? Как вы думаете, в них должна присутствовать доля экстрима или нет?
- В театре во время антракта пошел в буфет, вижу, стоит там мужик молодой, здоровый такой, и ест как не в себя эти вот театральные буфетские булки, круглые такие, которые сразу пекут черствыми, потом хранят на складе месяц и еще 3 хранят на прилавке в буфете. Стоит одну за одной ест, аж давится. Рядом девчуля — судя по всему, жена, ухоженная фитоняшечка с накачанными губками, бровками, макияжем, маникюром. Ну и невольно слушаю их диалог:
Д.: — Ну зачем ты эти булки ешь.
М.: — Я голодный, я жрать хочу. Ты же дома не готовишь, у нас дома пусто совсем.
Д.: — Ну как я не готовлю-то? Я вон курицу тебе сварила!
М.: — Лена! Курицу ты мне варила в апреле! А сейчас конец мая! © #464734 / Bash.im
- С мужем решили написать на листках бумаги, что нас друг в друге раздражает.
Я накатала на 2 листа, а он написал: «Люблю тебя любую». Стыдно-то как... © #454202 / Bash.im
- Однажды я потеряла одну перчатку. Красивую. Жалко было. Через день спускаюсь в подъезде, а на почтовых ящиках лежит моя перчатка. Ух, как я обрадовалась. Но, так как уже опаздывала на работу и перчатки у меня были с собой уже другие, нашедшуюся потеряшку, недолго думая, положила в свой почтовый ящик. Прихожу с работы — нет перчатки в ящике. Вечером пришел муж и рассказал, как в обед он нашел в ящике чью-то перчатку, вытащил и повесил на перилах... © #454202 / Bash.im
- Жена приболела, а это всегда психологически очень тяжелые времена для нашей семьи, например, сейчас она плачет из-за того, что у нас кошка нецелебная. © Standup_Ural / Twitter
- Снимала недавно квартиру, это была половина дома, а в другой половине жили муж с женой. Мужик прям мужик: рукастый, серьезный, молчаливый. Но иногда я слышала через стенку, как он орет, а жена либо хохочет, либо старается успокоить его. Это слышится так, будто он принимает душ, а она резко включает холодную воду. Вот, думаю, такая-растакая, пранкерша эдакая. Через полгода после моего въезда туда я с ней подружилась и выяснила, отчего периодически вопит супруг. Он видит паука. То на стене, то на полу, то в ванной. Он теряет любое самоуважение и самообладание от простого домового паука. Его жена вообще не боится эту нечисть и выносит на улицу голыми руками. А перед этим ржет или утихомиривает любимого. © Bramarbas/ Pikabu
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Есть у меня подруга — прирожденный командир. Сама невысокая, метр пятьдесят, не больше, муж у нее — великан под 2 метра. Но лидер ты или нет — это ведь не от роста зависит, оно либо есть, либо нету. И вот нахлынуло на нее обычное наше женское «почему всегда я?»
Муж: — Дорогая, куда мне повесить новую картину?
Жена: — А сам ты, значит, решить не можешь?!
Муж уходит в ступор минут на 5, смотрит на стену, крутит картину в руках:
— Дорогая, я уже 10 лет женат, зачем мне даже думать о том, куда повесить картину?" © JonnyDarco / Pikabu
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Лет 8 назад гуляли с мужем по парку, идет женщина с собакой, та пытается по сторонам все унюхать да в кусты побежать, женщина ее одергивает и говорит: «Позорище с тобой гулять!» Почему я это запомнила? А потому, что с тех пор муж на прогулках это говорит мне! © Prohorlinna / Pikabu
- Для меня нет большего кайфа, чем объятия мужа по утрам. Когда начинаю его будить, он, не открывая глаз, сгребает меня в охапку, и мы лежим так пару минут. При этом ночью он спит, отвернувшись в другую сторону, а вечером после работы принимает душ, ужинает и идет спать, как будто меня вовсе не существует. Так и живу от утра до утра. © «Подслушано» / VK
- Мой муж вообще не любитель дарить подарки. Попросила у него прямым текстом цветы на 8 Марта. А для верности скинула ему с работы и электронное письмо с текстом «Хочу тюльпаны!» Прихожу домой — никаких тюльпанов. Спрашиваю:
— Где мои тюльпаны?
— Проверь почту!
Открываю в телефоне, а там открытка с тюльпанами. А я таких открыток получила штук 100 от клиентов, подруг, друзей и родственников. © Тиночка / AdMe
- Мой зять учудил как-то. За недели 2 до дня рождения жены (моей дочери) пришел вечером домой и поставил на высокую мебельную стенку пакет. Место такое, что особо и не смотрит туда никто, — высоко и в темном углу. Потом позвал мою дочь, показал, где стоит эта вещь, и сказал: «Видишь, вон там я поставил подарок тебе на день рождения, так ты его не трогай и не смотри». Промолчи он, она бы и не увидела. Попросила перепрятать. Она и сама не любит подарки заранее получать. Но когда вот так, когда знает где и невольно взгляд тянется посмотреть, — это уже издевательство какое-то. А подарок отличный был, дорогой фотоаппарат, о котором дочь мечтала. © Лавантина / AdMe