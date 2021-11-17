10+ историй от удаленщиков, после прочтения которых так и хочется сказать: «Иди сюда, обниму»

В современном мире удаленная работа пользуется бешеной популярностью. И она уже успела очень прочно войти в нашу жизнь. Поэтому немудрено, что и дома во время работы могут происходить различные курьезные ситуации, которыми так и хочется поделиться.

Мы в AdMe.ru на просторах интернета нашли ну очень разные истории о том, какая же она, эта удаленка.

Я дико хочу обратно в офис. Там можно посидеть на кухне, попить кофе, поболтать с коллегами о всякой фигне. Там еще девочки молоденькие бегают и стреляют глазками. А еще с утра можно выйти из дома и погнать на машине на работу, а вечером — обратно. По пути заехать за круасcанами. А не сидеть каждое утро за компом небритым и немытым. © FlyingJett / Pikabu

Я тут вернулся в офис на пару недель и понял, что легче настроиться на работу после 50 минут в метро. За это время я проверяю всю почту, соцсети, еще и книжку читаю, не говоря уже о том, что окончательно просыпаюсь. Но я не хочу в офис. Поэтому теперь иногда по утрам просто так катаюсь на метро минут 40, чтобы проснуться и взбодриться. Иногда просто гуляю по набережной возле дома. И работается потом лучше, и, главное, обратно домой уже не нужно ехать через пол-Москвы. © MooNDeaR / Pikabu

«Мои коллеги по домашнему офису в разы менее учтивы, чем сотрудники в главном офисе».

Во время удаленной работы мы с командой играем в «2 правды и ложь». По сути это просьба к кому-то из сотрудников поделиться 3 фактами о себе, один из которых ненастоящий. А остальные должны выяснить, где же ложь. Угадывать очень весело. И так можно узнать намного больше о своем товарище по команде. © Irene Chan / Quora

2 дня просматривал в сети вакансии в поисках официальной работы на дому. И везде требуется ноутбук. Я не могу перестать смеяться. Я на мели, поэтому не могу позволить себе ноутбук, но мне нужен ноутбук, чтобы иметь возможность позволить себе ноутбук. Сколько же здесь иронии. © ukprincess4u / Reddit

Наконец-то я впервые встретилась со своими новыми коллегами лично после 10 месяцев удаленной работы. Я сделала плакат своего окна в Zoom, чтобы убедиться в том, что они меня узнают. © DoopaDoopaDoomDoom / Reddit

— Я не могу больше спокойно слушать песню «Дай мне этот день, дай мне эту ночь», я не могу!

— Чего это вдруг?

— Каждый раз, когда я ее слышу, понимаю, что это песня срывающего сроки фрилансера! © unknown author / Bash.im

— Чего это вдруг? — Каждый раз, когда я ее слышу, понимаю, что это песня срывающего сроки фрилансера! © unknown author / Bash.im Мой муж — художник-фрилансер, и я уже по ритму нажатия кнопочки мышки знаю, когда он работает, когда играет и когда просто копается в интернете. © Подслушано / Ideer

«Вот так демонстрирую свое присутствие в сети, когда работаю из дома».

Правдивая история: в первый раз, когда я использовала Zoom год назад по работе, подумала, что это просто для демонстрации экрана. И не знала, что видео запустится автоматически. Я была без одежды. Тогда я пригнулась как можно скорее, а клиентка все еще сотрудничает со мной. © delphine_x_ / Twitter

Я расскажу один из своих забавных случаев, который произошел, когда я работала дома. Каждый день в начале рабочего дня мы устраиваем созвон, где делимся намеченными планами. В один прекрасный день, когда подошла моя очередь рассказывать о планах, звук резко сменился с меня на лай чужой собаки. Я извинилась и попробовала еще раз. Но снова и снова это повторялось. В конце концов я так и не смогла сказать ни слова. © Monalisha Senapati / Quora

Вчера предложил руководству перевести меня на удаленную работу из дома. Не прокатило. Сказали, что дежурить в реанимации по Skype нельзя. Но я хотя бы пытался. © Nat_anest / Twitter

Удаленная работа. Начальник отдела не видит меня, и его это очень раздражает. Звонит каждые 15–20 минут. Строит у себя в голове картины того, что я отдыхаю и поэтому не хочу моментально отвечать на его сообщения в WhatsApp. Начальник управления звонит каждые 30–40 минут. С удаленки. Думает, что нужно напоминать о работе. А когда они звонят одновременно, кто-то из них думает, что я болтаю с кем-то не по делу. Когда в обеденный перерыв (45 минут) отошла на кухню приготовить обед ребенку, начальник разозлился. © Подслушано / Ideer

Сегодня во время телефонного разговора с руководителем мой 7-летний ребенок бежал по кухне (а здесь мое рабочее место) и напевал во все горло «Хочу попи-и-и-сать» на мотив «Кукарачи». На обоих концах провода воцарилась тишина, а затем последовали приступы смеха. © Robert Bleckford / Quora

Несколько лет нам не разрешали работать из дома. Но за последние полгода начальство пришло к выводу, что это отличная идея, ведь можно значительно сократить объем офисных площадей. Вчера пришлось впервые зайти в офис, чтобы убрать личные вещи, потому что они хотят уменьшить используемую площадь на 50 %. Было странно. Единственный раз, когда мне приходилось делать это раньше, — во время увольнения. © RabbitsRuse / Reddit

У меня огромные проблемы с продуктивностью. Моя вторая половинка думает, что раз уж я дома, то могу проводить с ней все время. «Выпьем кофе? Пойдем обедать? Иди посмотри на это! Нам нужно поговорить!» Ну и так далее. Это дико отвлекает в течение всего дня. © Gary Brown / Quora

«У моей девушки ну слишком много свободного времени. И вот какую прическу она сделала мне, пока я работал из дома».

