10 историй о том, почему не стоит торопиться с выводами
Жизнь непредсказуема, поэтому не стоит удивляться, если вы вдруг оказывались неправы в своих убеждениях или ожиданиях. Это совершенно нормально, хотя порой и нелогично.
AdMe.ru нашел для вас 10 «подслушанных» историй, которые убедительно доказывают, что далеко не все на свете устроено так, как мы привыкли считать.
- Думаете, внешность у девушки — это главное? А вот и нет. Моя подруга вышла замуж благодаря чувству юмора. У нее маленькая грудь, поэтому она использует всяческие подкладки и пуш-ап. Были мы с ней на пляже, она грациозно встряхнула плед, и в этот момент с нее слетает верх купальника вместе с псевдогрудью. Она выдала: «Охренеть, ветер лифчик аж с сиськами унес!» Парень рядом так ржал, что ему поплохело, пришлось помогать. Через неделю он позвал подругу замуж.
- Принципиально не даю попрошайкам деньги. Считаю их всех обманщиками. Но как-то раз видел, как бездомный мужчина, для которого, очевидно, нормальная трапеза — это редкость, кормил бродячих собак. И не просто потому что дворняжки к нему подбежали, а целенаправленно ходил и искал бедняг. Это меня сильно тронуло, я накормил его, периодически с ним вижусь и помогаю. Он хороший человек с тяжелой судьбой. Жаль, что эта самая судьба порой бывает несправедлива.
- У меня слепой сын. Долго мы не знали с женой, как познакомить его с миром и научить жить, не чувствуя своих недостатков. Друг посоветовал отправить его в художественный кружок. Поначалу мы отнеслись к этому скептически, но уже спустя полгода учителя сказали нам, что у ребенка явный талант, так как он может рисовать то, что не видит, но чувствует на ощупь. Сейчас его рисунки попадают на выставки, а пару из них уже купили иностранцы. Поэтому, что бы у вас ни происходило в жизни, не сдавайтесь, вы всегда сможете найти выход.
- Считал одну девушку страшной, решил ее потроллить. Создал в соцсети фейковую страницу парня, добавился к ней, чтобы влюбить в себя, позвать на встречу и не прийти на нее. Попереписывались, понял, что она божественна, и влюбился.
- Впервые остался ночевать у своей девушки. Так как она у меня вечно на диете, то я решил сгонять на кухню посреди ночи, дабы не оскорблять чувства худеющих. Захожу на кухню, открываю холодильник, беру кастрюлю и вдруг из-за спины слышу хриплый голос: «Что, жрешь?» Кастрюля летит на пол, я оборачиваюсь и вижу огромного попугая в клетке, который повторяет: «Жрешь, жрешь!» Девушка стоит в коридоре и рыдает от смеха. А еще говорят, будто животные ничего не понимают.
- Мой муж всегда был немногословен и сдерживал свои чувства, не могла добиться, чтобы он мне сказал «я тебя люблю». Вот и подруги говорят, мол, «он у тебя какой-то каменный». А я-то знаю, какой он на самом деле сентиментальный человечек. Не так давно заметила, что он носит у себя в кошельке бумажную розочку-оригами, которую я сделала на нашем первом свидании. И так бережно к ней относится, боится повредить.
- Кажется, я заработался. Полчаса тарабанил в дверь и требовал меня впустить, пропуск не работает, слышу голоса, но меня никто не впускает. Кричу: «Я ваш начальник! Требую открыть дверь!» Снова шушуканье. Наконец открывает испуганный охранник и говорит: «Если не прекратите, я вызову полицию!» Оказывается, я ломился в отделение банка. Мой офис находится на одну дверь дальше...
- Давно купили сыну гитару, ни разу не слышала, как он на ней играет, по этому поводу часто кричала на него, мол, зачем взяли, инструмент простаивает. Вчера я прихворнула, и муж пошел за лекарствами, сын, видимо, подумал, что я тоже ушла, взял гитару и начал играть (видимо, он всегда так делает). Он прекрасно играет романсы, и мне стыдно, что все эти годы я орала на него.
- Начала встречаться с парнем, пригласила к себе, предвкушая романтический вечер, но отравилась суши и всю ночь провела в туалете. Думала, что все, отношениям конец. Открываю дверь, а его нет. Смотался, значит... Прошло минут 20. Явился с таблетками, водичкой лечебной и лимоном. Нашел же в незнакомом месте круглосуточную аптеку! Ухаживал до утра, пока я не уснула. Лег со мной в обнимку. Все-таки не перевелись настоящий мужчины!
- Неделю назад вышла замуж. А сегодня моя подруга осталась у нас дома переночевать. Проснулась ночью от голосов. Мужа рядом нет, слышу из соседней комнаты, где подруга ночует, голос мужа: «Да она ничего не услышит! Да давай, чего ты!» Взлетела, ворвалась туда разъяренной фурией, уже готовая убивать... А они там сидят в шахматы рубятся. Серьезно, в шахматы! Подруга как раз проиграла, и муж ее уговаривал выполнить обязанность проигравшего и прокукарекать.