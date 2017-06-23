10 историй о том, почему не стоит торопиться с выводами

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Жизнь непредсказуема, поэтому не стоит удивляться, если вы вдруг оказывались неправы в своих убеждениях или ожиданиях. Это совершенно нормально, хотя порой и нелогично.

AdMe.ru нашел для вас 10 «подслушанных» историй, которые убедительно доказывают, что далеко не все на свете устроено так, как мы привыкли считать.