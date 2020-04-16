10+ историй о том, как мужчины мастерски умеют вляпываться в неприятности

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Согласитесь, в отношениях редко бывает все идеально. Хватает ошибок и со стороны парней, и со стороны девушек. Но сегодня мы решили показать вам статью, где собраны именно мужские провалы, от которых не знаешь, что делать: то ли плакать, то ли с недоумением улыбаться.

Мы в AdMe.ru надеемся, что в вашей жизни не было подобных ситуаций, а если все же они произошли, то расскажите нам в комментариях — обещаем, станет полегче. И для поднятия настроения в бонус мы поместили кое-что мегакрутое.

Недавно у моей подруги был день рождения (30 лет). На юбилей она хотела получить от мужа машину. Дорогую, красивую, продвинутую. Отмечали мы юбилей у нее же дома. День рождения в самом разгаре, а муж был на работе. Вдруг он звонит и говорит: «Открывайте!» Именинница ожидала, что на пороге будет стоять муж, а в руках у него ключи от машины. Открывает: стоит муж, сзади стиральная машина, он ржет... День рождения удался... © «Подслушано» / Ideer

Гуляя с парнем, хотела намекнуть, чтобы он обнял меня или взял мою руку. Сказала ему: «Мне холодно». Он ответил: «А я тепло оделся». © «Подслушано» / Ideer

Ночью, как обычно, уснули с мужем, и во сне он ударил меня локтем в нос. Чтобы не будить его, я перелегла в зал. Все утро ходила недовольная из-за болевшего носа. Муж промолчал и просто вышел из квартиры (о ночном происшествии он не помнил). Я перезвонила ему, он сбросил. Позже приходит СМС: «Прости за все, я знал, что ты догадаешься об измене. За вещами заеду завтра, квартиру оставь себе». © «Подслушано» / Ideer

Вот все девушки нормальные и парни о-го-го, только мы с мужем неправильные какие-то. Кто-то может просить колечко, кто-то машину, а я с весны ною мужу, что хочу на море и уже 2 года мы ездили туда... зимой. Нет, зимнее российское побережье тоже неплохо. Только, Дима, я хочу искупаться в море! © «Палата № 6» / Vk

У нас окна выходят на детскую площадку. Вышла на балкон и наблюдала такую картину: парень катал свою девушку на карусели, достаточно сильно ее раскрутил, крикнул: «Мы расстаемся!» — и убежал. © «Палата № 6» / Vk

Работаю в магазине косметики. Заходят парень с девушкой. Она идет к стеллажу с различными лаками. Парень с ней рядышком стоит.

— А можно этот посмотреть? Ой, мне так нравится...

Взгляд в сторону парня. Тот невозмутим.

— А этот покажите. Ой, такой классный... Давно такой хотела...

Парень — кремень. Еще пара-тройка лаков, пара-тройка намеков, взглядов в сторону парня... Без результатов. Девушка вздыхает, говорит парню с явным сожалением в голосе:

— Ну ладно, пойдем уже.

Парень:

— Ну если хочешь...

У девушки появляется надежда во взгляде, а парень продолжает:

— ...то можешь еще посмотреть! © sloth18 / Pikabu

— А можно этот посмотреть? Ой, мне так нравится... Взгляд в сторону парня. Тот невозмутим. — А этот покажите. Ой, такой классный... Давно такой хотела... Парень — кремень. Еще пара-тройка лаков, пара-тройка намеков, взглядов в сторону парня... Без результатов. Девушка вздыхает, говорит парню с явным сожалением в голосе: — Ну ладно, пойдем уже. Парень: — Ну если хочешь... У девушки появляется надежда во взгляде, а парень продолжает: — ...то можешь еще посмотреть! © sloth18 / Pikabu Мой муж тоже периодически разговаривает во сне. Обычно, когда я у него что-то спрашиваю утром, начинает нести всякий бред. Ну, думаю, надо прикольнуться. Вопросы в форме «Котик, ты меня любишь?» получили ответы «Да, люблю». Поэтому в следующий раз был такой диалог:

Я: «Саш, ты кого любишь?»

С.: «Пластик».

Я: «Какой пластик?»

С.: «Экструдированный пенополистирол». © LadyTraveler / Pikabu

Я: «Саш, ты кого любишь?» С.: «Пластик». Я: «Какой пластик?» С.: «Экструдированный пенополистирол». © LadyTraveler / Pikabu У моего бывшего мужа был роман на стороне. Когда я узнала об этом, я пыталась заставить его порвать с этой девушкой. Он продолжал жить в моем доме и спать в моей постели. Я никогда не забуду, как в День святого Валентина он, сидя со мной в машине, сказал, что заедет на минутку в магазин. Я спросила зачем, и он ответил: «Не расстраивайся, я просто собираюсь купить этой девушке открытку на День святого Валентина и подарок». © Debbie Mckinlay / Quora

Были отношения на расстоянии. Купила билет, чтобы приехать к нему. За 2 недели до моего приезда его брат написал мне, что он умер. Через пару месяцев узнала, что это был просто слив из отношений. © fisskur / Twitter