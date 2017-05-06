10 историй о том, что жизнь с питомцами просто не может быть скучной
Обладатели домашних животных вряд ли могут пожаловаться на скуку. Их любимцы порой выкидывают такие номера, что о них невозможно не рассказать всему свету. Что люди и делают, публикуя свои истории с тегом #Зверопост в интернет-сообществах.
AdMe.ru собрал для вас самые веселые и трогательные рассказы о похождениях питомцев.
- Год назад заметили, как кто-то бегает на кухне и пищит. Оказалось, это мышка. Решили дать возможность нашему котику-жиртресту самому разрулить ситуацию. Увы и ах... Он упорно делал вид, что обстановка на кухне вполне себе ничего. Мы решили, что раз уж природные инстинкты у него заплыли жиром, то пусть проголодается и уничтожит мышку. Заперли мы его на ночь на кухне. Спустя полтора часа слышим — поймал и ест, только хруст стоит. Заглядываем на кухню, а он, оказывается, запрыгнул на шкаф, открыл хлебницу и сидит буханку хлеба грызет.
- Мой пес очень хорошо надрессирован и никогда не ест то, что ему дают чужие люди. Поэтому, когда я уезжаю в командировки, следить за собакой приходится моей соседке. Но так как Джонни (так зовут пса) не ест даже то, что дает она , я звоню ей на телефон, она включает громкую связь и говорю: «Джонни, можно!». И только тогда он начинает есть. Умный пес.
- Стала замечать, что кто-то ворует сигареты. Грешила на всех, но никто не сознавался. В один прекрасный день, сидя на кухне, краем глаза заметила, как моя крыса вылезает из клетки, залезает на стол, ловко вытаскивает сигарету из пачки и ныряет под диван. Бегу в комнату, отодвигаю диван и вижу, как она старательно запихивает сигарету под плинтус. Там уже сигарет 10 было. Заботливая моя. Больше не курю.
- Лежу в больнице около недели. Каждый день приходят родители и рассказывают, что в мире происходит. Узнала, что мой кот не приходит домой уже второй день, заволновалась, так как на улицу он почти не выходит. Через пару дней разрешили выходить на улицу, и что я вижу? Мое чудо сидит на клумбе и мяукает. Разрешили взять в палату.
- Мама купила пылесос, который сам ползает, как черепаха, по ковру. Естественно, всем моим котам эта штука понравилась, начали охотиться. Ночью я просыпаюсь от пищания пылесоса, включаю фонарик и... мимо меня медленно, с достоинством, на пылесосе едет кот, за ним плетутся остальные. Посмотрел на меня с полнейшим презрением, и вся процессия уехала на кухню. Кажется, они эволюционируют! Теперь демонстрирую это явление друзьям под названием «Бал у Сатаны».
- У моего попугая появилась зазноба — голубиха, которая каждый день прилетает ко мне на окно и через стекло с ним общается. Он даже начал вырывать кусочки разноцветной бумаги и украшать себя, чтобы выглядеть более привлекательным. Любви, видимо, не только все возрасты покорны, но и видовые отличия.
- Жили с котом вдвоем на съемной квартире. Там он обожал ночью орать вовсю, чтобы я подошел и открыл ему дверь то в туалет, то в свою комнату, то просто так, чтобы меня поприветствовать. Недавно переехали в новую квартиру, где нет ни одной двери. Думал, что я наконец-то отосплюсь, а нифига. Этот чудак начал орать в первую же ночь. Я проснулся, подошел к косяку, в котором нет двери, и сделал вид, что открываю воображаемую дверь, и кот пафосно зашел. Он ждал, пока я в три ночи открою перед ним воображаемую дверь!
- Завел себе енота. Теперь этот гад вытаскивает все, что я ем, потом бежит на кухню и полощет в раковине. Брезгует!
- Моя кошка, если меня долго нет дома, сначала не выходит ко мне, а потом внезапно появляется и орет. Сегодня, когда я приехала ночью, она выкинула вещи из моего шкафа и мяуканьем не давала спать... Ей-богу, не кошка, а жена.
- У моей подруги огромный частный дом, там она и решила праздновать свою свадьбу. Наступило время дарить подарки. Я с мужем подошла к новобрачным и только открыла рот, как увидела немой ужас на лице невесты. Обернулась и вскрикнула — любимая кошка невесты, видимо решив, что с нее подарок тоже причитается, принесла с собой в зубах полевую мышь. Каково же было ее разочарование, когда вместо восторженных возгласов она услышала испуганные вопли!