10 историй о том, что жизнь с питомцами просто не может быть скучной

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Обладатели домашних животных вряд ли могут пожаловаться на скуку. Их любимцы порой выкидывают такие номера, что о них невозможно не рассказать всему свету. Что люди и делают, публикуя свои истории с тегом #Зверопост в интернет-сообществах.

AdMe.ru собрал для вас самые веселые и трогательные рассказы о похождениях питомцев.