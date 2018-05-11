10 историй о том, что в жизни без чувства юмора никуда

Жила я с бабушкой и своим старшим братом. Было мне 8 лет, а брату — 18. Нашла я у него в комнате контрацептив, любопытно стало. Я пошла с ним к бабушке и спросила, что это. На что она с улыбкой мне ответила, что я маленькая и не пойму, но я все равно спрашивала снова и снова. В итоге бабушка ответила, что я сейчас не пойму, но могу запомнить ее ответ и посмеяться, когда вырасту и пойму эту шутку: «Внучка, это парашют, чтобы не залететь».