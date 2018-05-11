10 историй о том, что в жизни без чувства юмора никуда
Ученые давно выяснили, что смех не только продлевает жизнь, но и снижает риск многих заболеваний. За новой порцией забавных историй, способных вызвать улыбку, не нужно идти в аптеку. Ведь мы уже собрали самые свежие из них в этой подборке.
AdMe.ru предлагает вашему вниманию 10 историй, которые прогонят хмурое настроение и, возможно, вызовут самый искренний смех. Забудьте о проблемах хоть на 5 минут. Насладитесь моментом!
- Мне 20 лет, и я окончила школу 2 года назад. Но я понимаю, что никогда не веселилась так круто, как мой 12-летний брат. В его дневнике даже есть замечание: «Продал друга однокласснику за 100 рублей».
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Жила я с бабушкой и своим старшим братом. Было мне 8 лет, а брату — 18. Нашла я у него в комнате контрацептив, любопытно стало. Я пошла с ним к бабушке и спросила, что это. На что она с улыбкой мне ответила, что я маленькая и не пойму, но я все равно спрашивала снова и снова. В итоге бабушка ответила, что я сейчас не пойму, но могу запомнить ее ответ и посмеяться, когда вырасту и пойму эту шутку: «Внучка, это парашют, чтобы не залететь».
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У моей подруги церемония бракосочетания проходила на берегу озера. И, если честно, из всей этой шикарной процессии мне больше всего запомнились 2 рыбака, которые проезжали мимо на моторной лодке и орали жениху: «Мужииик, беги, пока не поздно!»
- Пришла весна, и я как истинная леди решила надеть бежевое платье. Целый день ходила, парни оборачивались и улыбались во все 32 зуба, показывали большой палец. Я упивалась своим великолепием ровно до того момента, как пришла домой и увидела, что весь день сквозь платье сияли мои трусы с Бэтменом.
- Пару лет назад встречалась с парнем. Получилось так, что мы оба были социофобами. Рассказываю бабушке о том, как здорово мы с ним провели выходные: смотрели сериалы, ели пиццу и сладости, читали. Бабушка недовольно: «Лучше бы в кино съездили. Или в парке погуляли. Сидите, как два пенька, дома». Я отвечаю: «Бабуль, ну мы же с ним эти, как их...» И выдаем одновременно с бабушкой: я — «социофобы», бабушка — «идиоты». Спасибо, бабуль!
- Хожу на фитнес в здании самой обыкновенной школы. К концу тренировки мы растягиваемся и лежим с закрытыми глазами неподвижно на гимнастическом коврике ровно минуту (дабы достичь уже полной нирваны). Однажды в этот самый момент зашел вахтер (я узнала его по голосу), поздоровался, но никто почему-то не пошевелился и даже не открыл глаза. Он постоял так пару секунд, а потом сказал: «Умерли, что ли, все». И ушел.
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Сейчас меня посетили одновременно 2 чувства. Первое — радость за то, что среди школьников есть те, кто проявляет уважение к старшим и уступает место в автобусе. Второе — неужели я так помято выгляжу после вчерашнего корпоратива, который закончился 20 минут назад?
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У моего отца есть фирменная шуточка. Он наливает себе стакан воды, подносит его ко лбу, а потом неловко смеется и говорит: «Ой, это же я в молодости таким высоким был, все никак не привыкну». Выглядит это довольно глупо, но я каждый раз смеюсь над его искренней гордостью за свое чувство юмора.
- Блин, вот за что терпеть не могу электрические чайники, так это за то, что они капец громкие. Этот чайник как будто пытается доораться до всех квартир с 1-го этажа по 9-й, мол, «Слушайте все! Вера жрет ночью!»
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Который месяц не могу заставить маму купить новую разделочную доску, ибо нынешняя уже покрылась черной плесенью. На мое очередное «мы же все заболеем и умрем» мама ответила: «Я знаю, поэтому я ее и не выбрасываю, чтоб уже побыстрее».
Какая история развеселила вас больше всего?