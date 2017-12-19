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Люди, которые с юмором реагируют на мелкие неурядицы или нестандартные ситуации, не только разряжают обстановку, но и дарят окружающим минуты искреннего смеха. А уж любить и жить с подобными субъектами — особое удовольствие, ведь как минимум они не дадут вам заскучать.

AdMe.ru собрал 10 историй о людях, чье чувство юмора сделало совместную жизнь намного ярче. И веселее.