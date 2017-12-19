10 историй о том, что чувство юмора — залог крепких отношений
Люди, которые с юмором реагируют на мелкие неурядицы или нестандартные ситуации, не только разряжают обстановку, но и дарят окружающим минуты искреннего смеха. А уж любить и жить с подобными субъектами — особое удовольствие, ведь как минимум они не дадут вам заскучать.
AdMe.ru собрал 10 историй о людях, чье чувство юмора сделало совместную жизнь намного ярче. И веселее.
- Купила себе абрикосовое масло, сделала крем для лица. Стоит он у меня в холодильнике всегда. Прихожу с работы, смотрю — баночка из-под моего крема вымытая стоит. Я к мужу — где мой крем? А он глазами хлопает, говорит невнятно: «Я его, в общем, съел... а еще и подумал, какой-то вкус странный у джема». Блин! Как? Как можно было сожрать мой крем для лица? Намазать на хлеб и съесть, запивая чаем?!
- Случилась со мной недавно одна неприятная ситуация, расстроилась сильно, заплакала. Рядом со мной в этот момент был мой молодой человек. Я лежу, закутавшись в одеялко, и тихонечко плачу. Подходит ко мне, жалеет, гладит — все не действует. «Ну, поплачь немного. Я знаю, как сделать правильно», — говорит он. И тут включается НАИСОПЛИВЕЙШАЯ песня, какую только можно придумать. Так смешно мне не было никогда. В итоге не выдержала: стала ржать.
- Вчера вечером муж кричит из зала: «Беги скорее сюд-а-а-а!» Я испугалась, думаю, что ж там случилось. Залетаю, а он, счастливый такой, говорит: «Смотри, рекламу кока-колы уже запустили, скоро Новый год».
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Октябрь, лежу с сотрясением, прописан постельный режим. Тут дико захотелось мне Нового года, всей этой суеты, украшений и прочих атрибутов. Пишу об этом парню, просто поделиться. Но кто же ожидал, что через несколько часов он постучится ко мне в дверь с елочной веткой и мармеладными мандаринами, так как обычных не нашел?
- Сегодня видел, как мой сосед заносил в свою квартиру елку с криками своей жене: «Ты хотела праздника? Вот, на, получай Новый год!»
- Муж работает по 15–16 часов на ногах, рабочие ботинки уже развалились, стельки и все, что под ними, раскрошилось. И вот он принес их домой, попросил просто помыть. Помыла, заглянула под остатки стелек, а там салфетки напиханы, я их вытряхнула, стало очень жалко мужа... Решила помочь: покупать новые он сам не хочет, пока эти совсем не помрут. Так как новых стелек дома не было, вытащила из двух пар кроссовок новые стельки, засунула, мне показалось недостаточно мягко, и тогда я не придумала ничего умнее, как приклеить под стельки свои самые толстые прокладки! Звонит с работы. Я думаю: все, спалилась, спрашиваю:
— Как тебе в ботинках?
— Офигительно мягко!
- В декабре прошлого года принес домой утром ящик мандаринов. Ушел на работу, возвращаюсь вечером и вижу жену, сидящую на полу с грустным лицом рядом с полупустым ящиком мандаринов и горой кожуры. Только я что-то хотел сказать, она как закричит радостно: «НАШЛА!!!» и пихает себе в рот несколько долек мандарина.
- Недавно купила себе новый фен, с наворотами всякими. Решила поэкспериментировать и забабахать прическу, как в давние времена, чтобы ходить по квартире и чуть ли не потолок чесать. Получилось. Спустя 5 минут зацепилась за люстру, запуталась в ней и стояла посреди комнаты 4 ЧАСА, ибо распутаться не вышло, равно как и достать до телефона. Видели бы вы лицо моего молодого человека, который не мог до меня дозвониться, распереживался, отпросился с работы и, вломившись в квартиру, застал меня в таком положении. Он еще полчаса угорал с меня и отправлял фотки нашим друзьям.
- Муж всегда оставляет мне последнюю конфету в вазочке. И это очень мило, если не принимать в расчет тот факт, что все остальные конфеты съедает он.
- Когда я была подростком, мама несколько дней жаловалась, что плохо спит, ворочается, что-то кровать неудобная стала. Потом, покопавшись под матрасом, достала оттуда картошку, которая ей и мешала спать. Оказалось, папа решил проверить, настоящая ли мама принцесса, как в сказке «Принцесса на горошине», только вместо горошины положил картошку. Сказал потом: «Принцесса настоящая».
А какие забавные истории произошли в вашей семье? Делимся в комментариях!