10 историй о супругах, чье чувство юмора сделало совместную жизнь куда веселее
Отношения между супругами — вещь непростая, требующая ежедневной работы и взаимопонимания. Чтобы было легче преодолевать небольшие ссоры и жизненные неурядицы, некоторые люди пускают в ход свое тайное оружие — отменное чувство юмора.
AdMe.ru собрал 10 историй из сообщества «Подслушано», которые доказывают, что умение вовремя пошутить — залог долгих и крепких отношений.
- Сижу за компом. Поворачиваю голову на странное пыхтение на кровати. Увидел следующую картину. Моя жена, напевая: «Я рулетик, мясной рулетик», — завернулась в плед, образовав гусеницу. Далее подползла ко мне и укусила за пятку.
- Бабушка дала деду задание: избавиться от мух — купить липучек или дихлофос какой-то. На что он ей сказал, что все порешает. Вечером на подоконнике были аккуратно выложены 20 стопочек по 5 мух и зафиксированы моим лаком для волос для пущей надежности. Дед сказал, что половину мух наловил на улице для эпичности и что пенсия — это не значит сидеть на лавке и обсуждать фигню всякую.
- Купили вешалки. Я себе — белые, а муж — обычные, деревянные. Каждому по 6 штук. Развешиваем вещи, и я понимаю, что мне не хватает своих, сокрушаюсь по этому поводу. Тут муж мне протягивает свою и уходит на кухню. Возвращается — я сижу и реву с вешалкой в руках: «Ты такой хороший! Тебе не жалко, а вот я бы тебе свою не дала, если бы тебе не хватило». Он смеется, целует в лоб и говорит: «Хорошо, что ты только сама на себя обижаешься за то, чего не произошло, а не на меня!»
- Бабушка рассказывала. Она родилась в большой семье, где было 10 детей. Регистрировать их ходил отец. Трех девочек назвал Маша, Маруся и Манька. Думал, разные имена. В итоге три Марии!
- Простыла. Сиплю, хриплю, во сне похрапываю. Ночью проснулась от того, что муж укладывает мою голову себе на плечо и приговаривает: «Мой маленький Дарт Вейдер, ложись. Так тебе поудобней будет!»
- Когда я была маленькой, частенько спала с открытыми глазами. По заверению мамы, это было жутким зрелищем. Сейчас мой сын иногда засыпает с открытыми глазами. Действительно, жуть! Зрачок закатывается вверх, физиономия с белыми глазами. Муж уже вроде и привык, но иной раз интересуется, были ли в нашем роду зомби или вурдалаки и насколько сильна моя аллергия на серебро.
- Рожала. Муж был в родильном отделении вместе со мной. Ну, там, спинку помять, пока я охаю да ахаю, водички принести... И вот чувствую, лезет уже из меня наследник. Ору, чтобы акушерка пришла. Прибежала, уложила, сказала раскрытие полное, сейчас рожу. Муж с абсолютно невозмутимым видом берет стульчик и садится прямо напротив моих растопыренных ног с рожающим местом навыкате... Достает пакет сушек и начинает их жевать. National Geographic, блин! Еще бы попкорн взял. Выгнали. Обиделся.
- Моя мама вышла замуж в 19 лет и сразу забеременела. Так как она была очень юной, то не умела готовить, и папа все время был голодным. Мама решила исправить ситуацию и купила кулинарную книгу, но вместо того чтобы готовить по ней, будила папу посреди ночи и говорила: «Послушай, как это вкусно!» — и читала рецепт пельменей или еще чего. Пару дней папа садился рядом и слушал, но потом не выдержал и сказал: «Когда же ты уже что-нибудь приготовишь?!»
- Поссорились с молодым человеком, шла рядом с ним хмурая и понурая. После продолжительного молчания он вдруг поворачивается ко мне, подхватывает и начинает легонько подбрасывать, причем с таким сосредоточенным видом, что невозможно было не засмеяться. Поставив хохочущую меня на землю, он без единого слова продолжил идти дальше, а на мой вопрос о том, что же это было, ответил: «Я вытрясал из тебя улыбку». Теперь всегда, когда я хмурюсь, он подходит и вытрясает из меня улыбку.
- Все парни во время конфетно-букетного периода дарят своим девушкам милых медведей, зайчат, кошек и т. п. А мой муж подарил мне гориллу... Почти с половину меня ростом, огромную, серую и грустную. И еще добавил: «Увидев эту милую обезьяну, я сразу же подумал о тебе».