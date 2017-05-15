10 историй о супругах, чье чувство юмора сделало совместную жизнь куда веселее

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Отношения между супругами — вещь непростая, требующая ежедневной работы и взаимопонимания. Чтобы было легче преодолевать небольшие ссоры и жизненные неурядицы, некоторые люди пускают в ход свое тайное оружие — отменное чувство юмора.

AdMe.ru собрал 10 историй из сообщества «Подслушано», которые доказывают, что умение вовремя пошутить — залог долгих и крепких отношений.