10+ историй о родителях, которые расшиблись бы в лепешку, лишь бы у ребенка было идеальное детство

Раз в месяц по пятницам мама разрешала мне пропустить школу, чтобы устроить «день для себя». Она водила меня по магазинам, в кафе, в кино. Это давало нам возможность просто поговорить. Те дни были потрясающими, и, хотя их было немного, она всегда делала их особенными. © cappilla / reddit

Заехала к отцу забрать документы, он меня сразу за стол усадил: домашние пельмешки, чай. Пока ела, собрал с собой пакетик — всего понемногу: капусты тушеной в баночке (я люблю такую), конфет моих любимых кинул, замороженных вареников с творогом (только я в семье их ем). И так всегда, даже если я приехала «на минуточку», уже 20 лет. Всегда. Для каждой своей дочери. Нас трое. Папе 72, мне 46. Пап, я тебя люблю! © mamakerova / pikabu

В один день мама забрала меня из детского сада и повела домой. Путь до дома проходил через железную дорогу, в месте перехода через железнодорожный путь находился тепловоз, а в кабине машинист. Он коротким сигналом привлек наше внимание и послал воздушный поцелуй. Я спросила у мамы: «Что показала дядя?», она ответила: «Это воздушный поцелуй» — «А кому он его отправил?» — «Конечно же, тебе», — ответила мама. Боже, что творилось в моей душе! Это был фейерверк радости, счастья, жизнь заиграла новыми красками, всю дорогу домой я представляла себя красавицей. По возвращении домой первым делом я побежала к папе сообщить радостную новость. Я делилась с ним эмоциями, счастье выплескивалось из меня, а потом мама с отцом о чем-то долго говорили на кухне. Но мне было неинтересно, я была принцесса и красавица. © Rassomaha1972 / pikabu