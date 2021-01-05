10+ историй о родителях, которые расшиблись бы в лепешку, лишь бы у ребенка было идеальное детство
Все мы родом из детства — гласит знаменитая поговорка. И правда, то, как нам живется во взрослом состоянии, очень сильно зависит от родительских установок. А чьи-то мамы с папами задались целью не просто воспитать достойных и гармоничных людей, но и поделиться своими лайфхаками.
Мы в AdMe.ru восхищаемся родительским мастерством и желаем всем успехов в воспитании своих чад. А героям нашей сегодняшней подборки просто очень повезло с семьей.
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В детстве, когда мне снились кошмары, я вскакивала с кровати и босиком в пижаме бежала к папе в мастерскую. Папа — архитектор, но часто писал красками, так он отдыхал от своей основной работы. Я прибегала к нему, садилась в кресло, укутывалась пледом и, трясясь от страха, описывала существ, что мне снились... Отец внимательно меня слушал и одновременно рисовал с моих слов. Какого бы монстра я ни описала, на холсте всякий раз оказывался какой-нибудь миленький зверек. Я возмущенно говорила ему: «Папа, он вообще не похож на того монстра!», а он удивленно отвечал: «Серьезно? Извини, можешь еще раз описать?» И как только я пыталась вспомнить сон, осознавала, что он почти выветрился из памяти, поэтому и бояться нечего. © PivBear / pikabu
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Мой отец всегда говорил мне: «Если ты провалишь экзамен, я сделаю тебе круассаны». Я очень много нервничал из-за тестирований в школе. Но всегда знал: чем бы я ни занимался в жизни, отец всегда будет только любить меня. © tea24601 / reddit
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Детство было лучшим временем для меня и оставило массу приятных воспоминаний. Одно из воспоминаний, то, по чему я особенно скучаю, — поездка на скутере рядом с папой. Он забирал меня из школы, и эти 15–20 минут были лучшими из всего, что случалось за день. Я вставала на переднюю часть скутера и читала стихи, которые выучила в школе. Это было время для папы и дочки, и никто не мог нам помешать. © Tammana Sharma / quora
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Мама водила меня в крытый бассейн. Она работала минимум 10 часов в день, поэтому у нее редко было время на такие вещи. Я плавала с удовольствием, но больше всего мне нравилось быть наедине с мамой. © amn333 / reddit
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Раз в месяц по пятницам мама разрешала мне пропустить школу, чтобы устроить «день для себя». Она водила меня по магазинам, в кафе, в кино. Это давало нам возможность просто поговорить. Те дни были потрясающими, и, хотя их было немного, она всегда делала их особенными. © cappilla / reddit
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Заехала к отцу забрать документы, он меня сразу за стол усадил: домашние пельмешки, чай. Пока ела, собрал с собой пакетик — всего понемногу: капусты тушеной в баночке (я люблю такую), конфет моих любимых кинул, замороженных вареников с творогом (только я в семье их ем). И так всегда, даже если я приехала «на минуточку», уже 20 лет. Всегда. Для каждой своей дочери. Нас трое. Папе 72, мне 46. Пап, я тебя люблю! © mamakerova / pikabu
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В один день мама забрала меня из детского сада и повела домой. Путь до дома проходил через железную дорогу, в месте перехода через железнодорожный путь находился тепловоз, а в кабине машинист. Он коротким сигналом привлек наше внимание и послал воздушный поцелуй. Я спросила у мамы: «Что показала дядя?», она ответила: «Это воздушный поцелуй» — «А кому он его отправил?» — «Конечно же, тебе», — ответила мама. Боже, что творилось в моей душе! Это был фейерверк радости, счастья, жизнь заиграла новыми красками, всю дорогу домой я представляла себя красавицей. По возвращении домой первым делом я побежала к папе сообщить радостную новость. Я делилась с ним эмоциями, счастье выплескивалось из меня, а потом мама с отцом о чем-то долго говорили на кухне. Но мне было неинтересно, я была принцесса и красавица. © Rassomaha1972 / pikabu
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Одно из моих любимых воспоминаний — когда папа взял меня с собой на работу в специально отведенный для этого день. В то время он бы директором по технологиям. Я сказала, что хочу быть как он, когда вырасту, и иметь собственный офис. Сейчас я, женщина, начинаю карьеру директора по технологиям и не знаю, хватило ли бы мне смелости пойти по этому пути без его поддержки. © ijustlovecostco / reddit
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Читать меня научил отец. Когда была его очередь рассказывать сказку перед сном, папа читал мне завязку сюжета, а потом: «Интересно? Дальше сама», — и уходил смотреть телевизор. Работало! © Подслушано / vk
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Очень часто встречаю посты «детей 90-х», таких же, как я сама. Кто-то мечтал о велосипеде, кто-то хотел джинсы... И только сейчас меня посетила мысль, что я особо ничего и не хотела, так как все было. Был велосипед, были ролики, была розовая мебель для Барби, сама Барби и Кен. Я ела Mamba, жвачки, шоколад и Chupa Chups. Смотрела мультики по видику и играла в Dendy. А ведь мама была учителем начальных классов, а папа работал на заводе. Чего им это стоило? Не знаю. Но благодарна за счастливое детство! © Подслушано / vk
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Мой папа меня отучил фильмов бояться. Это было в 90-е, тогда интернет если и был, то у избранных и мегамедленный, так что по телевизору смотрели все, что показывали. Я тоже смотреть хотела, но любой намек на «страшности» меня пугал. И папа придумал фишку: перед фильмом мы строили укрытие либо «боевую машину» (точно помню танк, истребитель и БТР), усаживались в эту «технику» и так смотрели. Если я пугалась, отец авторитетно заявлял: «Ну и чего ты боишься? Мы в же в танке! Сейчас как шмальнем по этому страшилищу, пусть только сунется!» И все, уже было не страшно и ночью спала спокойно. © Valerie Roshkovenska / facebook.com
А какие напутствия и поступки ваших родителей запомнились лично вам?