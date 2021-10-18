10+ историй о подругах, которые оказались коварными, как Баба-яга из детских сказок

Женская дружба, вопреки всем стереотипам, существует. Подруга — это родная душа, с которой даже сложное дело по плечу, она же ваша поддержка и опора в любой ситуации. Но для кого-то дороже подруги может оказаться все что угодно, будь то деньги или любовные отношения. В этом случае остается лишь вздохнуть с облегчением, когда такие друзья из нашей жизни исчезают.

А еще можно почитать истории других людей, которые точно так же столкнулись с неискренней дружбой. Мы в AdMe.ru как раз собрали случаи, когда подруги оказались настоящими злыми колдуньями из сказок, ни больше ни меньше.

Когда супруга была беременна, но пол ребенка определить было еще нельзя, она захотела, если родится девочка, назвать ее оригинальным именем Есения. Об этой своей мечте она рассказала своим подругам, подруги — знакомым. В итоге у нас 2 сына. А подруги и знакомые жены воспитывают сейчас 3 Есений. Хотя, может, и больше уже, не уточнял. © Priliv1305 / Pikabu

Подруга этим летом замуж выходила. Плакалась по телефону, что, кроме нас, никто ей не поможет. То писала всем, что свадьба отменяется, то заваливала вариантами кафешек и ресторанов с просьбой помочь с выбором. Свадьбу мы ждали уже как спасения. Наконец огласили дату, невеста всем нам отписалась, чтобы ждали пригласительные, место проведения станет сюрпризом. 3 дня до даты — пригласительных нет, где будет свадьба — непонятно. Через неделю увидела в инстаграме фото счастливых молодоженов. Спросила у невесты нашей, как свадьба прошла. Ответ был потрясающим: «Ой, все отлично! Я так счастлива! Извини, что не пригласила, у нас и так родственников мужа было больше, чем планировали. Они же мне все теперь родня, я их обидеть не могла. Ну а вы все равно уже замужем, что вы там на свадьбе не видели?» На этой ноте и закончилась 17-летняя дружба. © MariKem / Pikabu

Моя подруга завидовала тому, что у меня была нежелательная из-за опасности для здоровья беременность. Ведь это она всегда хотела забеременеть, и по отношению к ней это было «несправедливо». Я пыталась ей объяснить, что нежелательная беременность — это так себе повод для зависти, но с ней любое событие превращалось в состязание. © MildlyAnxiousRaccoon / Reddit

Дело было в 1993 году, я готовилась к выпускному в колледже. Время было непростое, мама меня тянула одна, и денег на выпускное платье не было. Но подружка обещала дать мне на вечер шикарный белый костюм. И вот, когда уже поздно было метаться, я звоню подружке, чтобы договориться о том, когда забрать наряд. Но накануне она познакомилась с новым молодым человеком и ей понадобился именно этот наряд на свидание. Я единственная была без выпускного платья на вечере, но зато была самой веселой. © Габриела Рыбченко / Facebook

Я как раз под Новый год рассталась с парнем и как-то о празднике не думала. Перед самым праздником созвонились с подругой. Она в красках рассказала, что к ней придут гости, что они готовят, что будет костюмированная вечеринка и все такое. Спрашивает: «А ты где будешь?» Отвечаю: «Дома, с родителями. С парнем рассталась, все остальные разъехались». Думала, намекает на приглашение. А мне в лоб сказали: «Ну, я бы тебя пригласила, но ты без пары, а у нас все по парам. Ты будешь себя неловко чувствовать. Да и квартира маленькая, все не поместятся». © Anuta Viznuk / Facebook

Я дружила с одной девочкой с 12 лет. Как-то раз мне захотелось съездить в другой город на концерт, ну я и пригласила ее. Она согласилась, правда, без особого желания. Я все спланировала, купила нам билеты, забронировала отель. За день до концерта говорю ей: «Мы должны быть на вокзале в 3 часа, не опаздывай». Она, конечно же, опоздала. Я звонила ей, писала, но она меня игнорировала. И когда я была уже вне себя от злости, она как ни в чем не бывало набрала меня и сказала, что едет на вокзал. «Можешь не приходить, одна поеду», — сказала я. И хотя я потом долго плакала в поезде, без нее моя жизнь стала лучше. © Victoria Artz / Quora

Мы с мужем знакомы с детства, были в одной компании, нравились друг другу. Потом дороги разошлись, я побывала замужем, но у судьбы были свои планы. Мы встретились, вместе 12 лет, растим дочку. К чему это я? Он мне как-то раз говорит: «А ведь я тебя искал. Несколько лет назад встретил твою лучшую подругу, попросил твой адрес. А она сказала, что вы не общаетесь». Стало очень любопытно. Спрашиваю у нее, чего это она? Невозмутимо отвечает: «Понимаешь, мне было неприятно, что он искал тебя!» © Wildwildworld / Pikabu

Одноклассница после школы уехала в столицу и там родила. Недавно я была в Москве проездом, созвонились, решили встретиться. Я хотела мелкому купить пару игрушек, вкуснятины какой-нибудь, поэтому спросила у подруги, что купить. Она предложила встретиться и выбрать вместе. Ходим по магазину, выбираем, она в тележку складывает и подгузники, и игрушки, полприлавка детской еды и что-то из одежды. Я выбрала подарок. На кассе она выходит и тележку оставляет мне. Оплатила. Вот такой подарочек. Больше не пересечемся. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Мы с моим бывшим молодым человеком были 2,5 года вместе. Ходили в церковь, собирались венчаться. В этой же церкви познакомились с моей бывшей подругой Машей. Мы с ней сдружились очень быстро, она стала часто к нам приходить. И в один прекрасный день мой бывший объявляет мне, что мы расстаемся, а через 2 недели я узнаю, что они собираются пожениться. © Bienvenue / AdMe

Мы все делали вместе. Жили на одной улице, одновременно родили детей, вместе ходили на пробежку, а потом могли еще час стоять на улице и разговаривать. Так вот, мой брак был несчастливым, и я решила развестись. А муж подруги поставил ей ультиматум: раз я больше не замужем, она не может со мной общаться. И она сказала мне, что не может рисковать своим браком, общаясь с незамужней подругой. Я все еще думаю об этом каждый день и скучаю по ней больше, чем по бывшему мужу. © chocolateandcoffee47 / Reddit

Была у меня подруга, с садика были неразлучны. А лет в 17 мне начал отвечать взаимностью парень, по которому я сохла примерно 3 года. Дело близилось к Новому году, и вся моя компания, в которой также были лучшая подруга и вышеупомянутый парень, решила собраться на съемной квартире и отметить. А я заболела, температура под 40. Естественно, отмечать не пошла. Подруга же и парень во время празднования изрядно раскрепостились, и он начал ей намекать на романтическое продолжение вечера. Она ответила взаимностью. На ее вопрос обо мне он ответил: «Ну ее же здесь нет, зачем переживать-то?» Через 3 дня подруга сама пришла и рассказала об этом. Парня я послала. © Ирина Креденец / Яндекс.Кью

Подруга контролировала меня. Ее бесило, когда я тусовалась с другими моими друзьями. Дошло до того, что она прямо сказала, что наша дружба продолжится, только если я пообещаю каждую неделю приходить к ней и проводить время вместе. И я начала приходить по средам: помогала готовить ужин, мыть посуду и иногда укладывала спать ее маленького сына. Если я заболевала или по иным причинам пропускала встречу, она страшно расстраивалась и говорила, что нашу дружбу придется прекратить, если я еще хотя бы раз не приду. © Gussaroo / Reddit

Около года назад мне предложили вести в инстаграме страничку магазина, в котором я работала. Решила попробовать. Моя подруга уже год занимается ведением аккаунтов, и мне казалось, что в случае чего можно будет попросить у нее совета. До этого я часто помогала ей выбрать фото, шрифт, могла подкинуть идеи для постов. Мы могли сидеть в кафе по 2 часа и обсуждать ее проекты. Я считала это нормальным: почему бы не помочь подруге? Так вот, начала я заниматься аккаунтом и вспомнила, что подруга работает с очень удобным приложением для макетов. Пишу ей, прошу подсказать приложение. А она: «Знаешь, если я всем буду раздавать приложения, в которых работаю, я потеряю свою востребованность. Так что нет». Я поблагодарила, погуглила и по первому же запросу нашла это приложение. И больше подругой ее не считала. © Ksushagrach / Pikabu