10+ историй о подругах, которые оказались коварными, как Баба-яга из детских сказок
Женская дружба, вопреки всем стереотипам, существует. Подруга — это родная душа, с которой даже сложное дело по плечу, она же ваша поддержка и опора в любой ситуации. Но для кого-то дороже подруги может оказаться все что угодно, будь то деньги или любовные отношения. В этом случае остается лишь вздохнуть с облегчением, когда такие друзья из нашей жизни исчезают.
А еще можно почитать истории других людей, которые точно так же столкнулись с неискренней дружбой. Мы в AdMe.ru как раз собрали случаи, когда подруги оказались настоящими злыми колдуньями из сказок, ни больше ни меньше.
- Когда супруга была беременна, но пол ребенка определить было еще нельзя, она захотела, если родится девочка, назвать ее оригинальным именем Есения. Об этой своей мечте она рассказала своим подругам, подруги — знакомым. В итоге у нас 2 сына. А подруги и знакомые жены воспитывают сейчас 3 Есений. Хотя, может, и больше уже, не уточнял. © Priliv1305 / Pikabu
- Подруга этим летом замуж выходила. Плакалась по телефону, что, кроме нас, никто ей не поможет. То писала всем, что свадьба отменяется, то заваливала вариантами кафешек и ресторанов с просьбой помочь с выбором. Свадьбу мы ждали уже как спасения. Наконец огласили дату, невеста всем нам отписалась, чтобы ждали пригласительные, место проведения станет сюрпризом. 3 дня до даты — пригласительных нет, где будет свадьба — непонятно. Через неделю увидела в инстаграме фото счастливых молодоженов. Спросила у невесты нашей, как свадьба прошла. Ответ был потрясающим: «Ой, все отлично! Я так счастлива! Извини, что не пригласила, у нас и так родственников мужа было больше, чем планировали. Они же мне все теперь родня, я их обидеть не могла. Ну а вы все равно уже замужем, что вы там на свадьбе не видели?» На этой ноте и закончилась 17-летняя дружба. © MariKem / Pikabu
- Моя подруга завидовала тому, что у меня была нежелательная из-за опасности для здоровья беременность. Ведь это она всегда хотела забеременеть, и по отношению к ней это было «несправедливо». Я пыталась ей объяснить, что нежелательная беременность — это так себе повод для зависти, но с ней любое событие превращалось в состязание. © MildlyAnxiousRaccoon / Reddit
- Дело было в 1993 году, я готовилась к выпускному в колледже. Время было непростое, мама меня тянула одна, и денег на выпускное платье не было. Но подружка обещала дать мне на вечер шикарный белый костюм. И вот, когда уже поздно было метаться, я звоню подружке, чтобы договориться о том, когда забрать наряд. Но накануне она познакомилась с новым молодым человеком и ей понадобился именно этот наряд на свидание. Я единственная была без выпускного платья на вечере, но зато была самой веселой. © Габриела Рыбченко / Facebook
- Я как раз под Новый год рассталась с парнем и как-то о празднике не думала. Перед самым праздником созвонились с подругой. Она в красках рассказала, что к ней придут гости, что они готовят, что будет костюмированная вечеринка и все такое. Спрашивает: «А ты где будешь?» Отвечаю: «Дома, с родителями. С парнем рассталась, все остальные разъехались». Думала, намекает на приглашение. А мне в лоб сказали: «Ну, я бы тебя пригласила, но ты без пары, а у нас все по парам. Ты будешь себя неловко чувствовать. Да и квартира маленькая, все не поместятся». © Anuta Viznuk / Facebook
- Я дружила с одной девочкой с 12 лет. Как-то раз мне захотелось съездить в другой город на концерт, ну я и пригласила ее. Она согласилась, правда, без особого желания. Я все спланировала, купила нам билеты, забронировала отель. За день до концерта говорю ей: «Мы должны быть на вокзале в 3 часа, не опаздывай». Она, конечно же, опоздала. Я звонила ей, писала, но она меня игнорировала. И когда я была уже вне себя от злости, она как ни в чем не бывало набрала меня и сказала, что едет на вокзал. «Можешь не приходить, одна поеду», — сказала я. И хотя я потом долго плакала в поезде, без нее моя жизнь стала лучше. © Victoria Artz / Quora
- Мы с мужем знакомы с детства, были в одной компании, нравились друг другу. Потом дороги разошлись, я побывала замужем, но у судьбы были свои планы. Мы встретились, вместе 12 лет, растим дочку. К чему это я? Он мне как-то раз говорит: «А ведь я тебя искал. Несколько лет назад встретил твою лучшую подругу, попросил твой адрес. А она сказала, что вы не общаетесь». Стало очень любопытно. Спрашиваю у нее, чего это она? Невозмутимо отвечает: «Понимаешь, мне было неприятно, что он искал тебя!» © Wildwildworld / Pikabu
- Одноклассница после школы уехала в столицу и там родила. Недавно я была в Москве проездом, созвонились, решили встретиться. Я хотела мелкому купить пару игрушек, вкуснятины какой-нибудь, поэтому спросила у подруги, что купить. Она предложила встретиться и выбрать вместе. Ходим по магазину, выбираем, она в тележку складывает и подгузники, и игрушки, полприлавка детской еды и что-то из одежды. Я выбрала подарок. На кассе она выходит и тележку оставляет мне. Оплатила. Вот такой подарочек. Больше не пересечемся. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мы с моим бывшим молодым человеком были 2,5 года вместе. Ходили в церковь, собирались венчаться. В этой же церкви познакомились с моей бывшей подругой Машей. Мы с ней сдружились очень быстро, она стала часто к нам приходить. И в один прекрасный день мой бывший объявляет мне, что мы расстаемся, а через 2 недели я узнаю, что они собираются пожениться. © Bienvenue / AdMe
- Мы все делали вместе. Жили на одной улице, одновременно родили детей, вместе ходили на пробежку, а потом могли еще час стоять на улице и разговаривать. Так вот, мой брак был несчастливым, и я решила развестись. А муж подруги поставил ей ультиматум: раз я больше не замужем, она не может со мной общаться. И она сказала мне, что не может рисковать своим браком, общаясь с незамужней подругой. Я все еще думаю об этом каждый день и скучаю по ней больше, чем по бывшему мужу. © chocolateandcoffee47 / Reddit
- Была у меня подруга, с садика были неразлучны. А лет в 17 мне начал отвечать взаимностью парень, по которому я сохла примерно 3 года. Дело близилось к Новому году, и вся моя компания, в которой также были лучшая подруга и вышеупомянутый парень, решила собраться на съемной квартире и отметить. А я заболела, температура под 40. Естественно, отмечать не пошла. Подруга же и парень во время празднования изрядно раскрепостились, и он начал ей намекать на романтическое продолжение вечера. Она ответила взаимностью. На ее вопрос обо мне он ответил: «Ну ее же здесь нет, зачем переживать-то?» Через 3 дня подруга сама пришла и рассказала об этом. Парня я послала. © Ирина Креденец / Яндекс.Кью
- Подруга контролировала меня. Ее бесило, когда я тусовалась с другими моими друзьями. Дошло до того, что она прямо сказала, что наша дружба продолжится, только если я пообещаю каждую неделю приходить к ней и проводить время вместе. И я начала приходить по средам: помогала готовить ужин, мыть посуду и иногда укладывала спать ее маленького сына. Если я заболевала или по иным причинам пропускала встречу, она страшно расстраивалась и говорила, что нашу дружбу придется прекратить, если я еще хотя бы раз не приду. © Gussaroo / Reddit
- Около года назад мне предложили вести в инстаграме страничку магазина, в котором я работала. Решила попробовать. Моя подруга уже год занимается ведением аккаунтов, и мне казалось, что в случае чего можно будет попросить у нее совета. До этого я часто помогала ей выбрать фото, шрифт, могла подкинуть идеи для постов. Мы могли сидеть в кафе по 2 часа и обсуждать ее проекты. Я считала это нормальным: почему бы не помочь подруге? Так вот, начала я заниматься аккаунтом и вспомнила, что подруга работает с очень удобным приложением для макетов. Пишу ей, прошу подсказать приложение. А она: «Знаешь, если я всем буду раздавать приложения, в которых работаю, я потеряю свою востребованность. Так что нет». Я поблагодарила, погуглила и по первому же запросу нашла это приложение. И больше подругой ее не считала. © Ksushagrach / Pikabu
А у вас бывало так, что дружба на поверку оказывалась не такой уж и прочной?
Фото на превью Depositphotos.com, Anuta Viznuk / Facebook
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