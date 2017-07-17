10 историй о лучших подругах, с которыми не бывает скучно. Никогда

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Лучшие подруги — это те люди, которые знают все наши секреты, девичьи мечты и маленькие слабости. А самое главное — они всегда найдут время, чтобы выслушать, помочь советом или просто хорошенько оттянуться, позабыв обо всех проблемах.

AdMe.ru собрал 10 историй о самых лучших подругах, без которых жизнь не была бы такой веселой.