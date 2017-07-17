10 историй о лучших подругах, с которыми не бывает скучно. Никогда
Лучшие подруги — это те люди, которые знают все наши секреты, девичьи мечты и маленькие слабости. А самое главное — они всегда найдут время, чтобы выслушать, помочь советом или просто хорошенько оттянуться, позабыв обо всех проблемах.
AdMe.ru собрал 10 историй о самых лучших подругах, без которых жизнь не была бы такой веселой.
- Попала в аварию, ничего серьезного, только лицо стеклом порезало сильно. Не выходила из дома первые два дня, потому что царапины в зеленке. Пришла подруга и, нарисовав себе точно такие же полосы зеленкой, вытащила меня.
- Подруга решила, что уже пора готовиться к лету и надо записаться в зал. Вчера пришла с пакетами еды и шмоток: «Блин, ну зачем спортзал делать на 3-м этаже! На первом магазин с едой, а на втором — одежда! Когда я дошла до третьего, то поняла, что денег у меня уже нет, и решила, что я и так шикарная!».
- Часто слышу выражение, что женской дружбы не существует. Сегодня мои подруги не стали есть без меня тортик, который купили, чтобы встретиться и попить чай. Вообще! Даже не открыли! Тортик! Если это не дружба, тогда я не знаю, что это.
- Назвала подругу холериком, та, отрицая, разбила чашку об стену.
- Моя лучшая подруга учится на хирурга. Когда я спросила, почему именно хирургия, она ответила: «Режешь всех, еще и платят за это».
- Это неловкое чувство, когда твоя подруга в слезах-соплях попросила тебя приехать и захватить с собой тест на беременность, и ты стоишь с этим тестом на кассе в супермаркете, а на тебя все смотрят как на сумасшедшую, потому что у тебя самой в животе двойня.
- Сегодня на улице услышала фразу, которая меня восхитила. Одна подруга шла делать себе татуировку, а вторая расспрашивала об этом: «Блин, это, наверное, больно?!». И тут в ответ летит эта гениальная фраза: «Света, я тройню рожала! Я больше не чувствую боли!».
- Когда училась в старших классах, мою подружку-спортсменку родители посадили под домашний арест. Ни в какую не соглашались выпускать. И нам во главе с физруком пришлось выкрасть ее со второго этажа частного дома, чтобы не пропустить соревнования. Была сложная операция с применением канатолазания и акробатики. Ее родители спалили нас, только когда мы ее обратно возвращали. Был скандал, зато подруга на соревнованиях второе место взяла!
- Пошли с подругой в баню. Нам сказали, где наша банная и раздевалка, объяснили, что за дверью бассейн, чтобы окунуться горячими телами в холодную водичку. Ну, мы разделись, напарились и решили прыгнуть в бассейн. Выбегаем из бани, открываем дверь к бассейну и натыкаемся на офигевшие взгляды людей... Оказалось, бассейн общий.
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Сегодня ехал в автобусе. На остановке заходит бабушка и, увидев свою старую подругу, радостно кричит: «Жива-а-ая!». И они обнимаются.