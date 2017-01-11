10 историй о коротких собеседованиях, на которых что-то пошло не так
Часто жизнь подкидывает нам сюжеты, которым позавидуют голливудские сценаристы. Даже, казалось бы, такое обычное дело, как собеседование, бывает неожиданным и забавным.
AdMe.ru сделал подборку реальных историй о первом дне на работе, которые помогут подготовиться к чему угодно.
Собеседование длилось секунд 10. Открывается дверь, в переговорную заходит соискатель, бросает визитку на стол со словами: «Жду от вас звонка в ближайшее время». И уходит в закат легкой джазовой походкой. А на визитке написаны ФИО, контактный телефон и, внимание, желаемая должность — топ-менеджер. У меня только один вопрос: а че, так можно было? ©BlackIllusion
У меня было собеседование еще короче. Закончил универ, диплом на руках, весь в поисках своей первой работы и т. д. Пригласили на собеседование. И вот я стою перед дверью HR-отдела, меня трясет, как перед первым экзаменом. Стучу в дверь, открываю ее и выдаю: «Алло. Здравствуйте...» О*****ю со своего «алло», краснею и молча удаляюсь. ©katuni
Два года назад устраивался на работу, подошел к офису, решил покурить, а рядом стояли два мужика и разговаривали про World of Тanks (я не любитель встревать в чужой разговор, но краем уха услышал заинтересовавшую меня тему). В общем, перекинулись мы парой фраз про танки, и они зашли, я докурил, захожу, а этими мужиками оказались директор и начальник электротехнического участка. Со словами «так это ж наш танкист» мне пожали руку и приняли на работу, никаких вопросов и т. д., лишь в документы взглянули и сказали вечером дать им свой ник, примут в клан нашей организации... ©Aspektik92
Был сегодня на собеседовании в компании... HR-менеджер дала мне ноутбук и сказала: «Попробуйте-ка мне его продать». Ну, я взял ноут и вышел с ним из комнаты, а затем... вообще ушел. Когда я пришел домой, мне позвонила HR-менеджер и стала истерично кричать: «Немедленно верни мой ноут обратно!» Я сказал: «200 баксов и ноут ваш....» ©Tornolf
Ходил собеседоваться на вакансию web-программиста. Требования к работе не ахти какие запредельные — на уровне поддержки портала компании. Думал, что 100 % работа моя. В маленьком кабинетике меня ждал холеный мужичок в дорогом костюмчике и очках.
Собеседование шло как обычно до одного момента:
Р — рекрутер, Я — я.
Р: На каком языке программируете?
Я: В вакансии указан ПХП — поэтому я здесь.
Р: Нам требуется программист ПиЭйчПи.
Я: Это одно и то же. Просто давно так принято говорить.
Р: К сожалению, это не так, — приподнял очки, глянул на меня странно. — Это не так.
Я: А вам точно работник нужен?
Р: Работник, который не может правильно назвать среду, в которой он разрабатывает, нам не нужен. До свидания.
Сижу — думаю. ©MadFlySamara
Собеседовался в одну IT-компанию. Собеседующих двое: мужчина и женщина. Мужчина решил «пощупать» мои знания в технической сфере:
— Чем отличается TCP от UDP?
Спойлер: это протоколы передачи сообщений в компьютерных сетях. TCP гарантирует доставку, порядок и целостность сообщений, UDP — нет.
Память подкидывает мне анекдот из студенческого прошлого, и я произношу:
— Знаю анекдот про UDP, но не факт, что он до вас дойдет...
Женщина засмеялась, мужчина в недоумении смотрит на меня:
— Хм, ладно, следующий вопрос... — говорит он.
Секундная пауза. Он начинает смеяться. Дошло :)
Я добиваю:
— А еще знаю анекдот про TCP. Если он до вас не дойдет, я повторю его снова.
Одобрительно засмеялись все. Это был самый уместный анекдот в моей жизни. ©axtrace
Прихожу вчера в одну контору на собеседование. Фирма а-ля «Рога и копыта», ничего особенного. Не астрологическая контора, это важно. Сидят две девушки: постарше, лет 35, и помоложе, лет 25. Та, что помоложе, что-то печатает в ноутбуке, та, что постарше, задает вопросы.
Далее диалог (Я — я, С — собеседник).
Я: Здравствуйте!
С: Здрасьте. Кто по знаку зодиака?
В резюме указана точная дата рождения, они с моим резюме ознакомлены — по крайней мере, так мне сообщили по телефону. При желании можно было выяснить, кто я по знаку зодиака. Ну да ладно.
Я: Дева.
С (цыкает и цедит сквозь зубы): Вы нам не подходите.
Младшая девушка перестает печатать, поднимает на меня голову и глядит с укоризной — мол, эх ты, не могла родиться Девой, ну ваще.
Я: Хорошо. До свидания.
Закрываю дверь в кабинет и ухожу.
Что это было? И зачем? И почему? Столько вопросов у меня осталось после этого мини-собеседования. ©peppilotta
Захожу в кабинет, директор встает, тянет руку и говорит:
— Добрый день, Имя_Отчество, знаете, меня очень впечатлило ваше резюме. Как насчет того, чтобы быть не курьером, а курьером-продажником? Деньги куда более серьезные. Умеете продавать?
— Ну, помочь с выбором я могу, а так чтобы «втюхивать» то, что покупателю не надо, я не буду.
— Что вы имеете в виду?
— Ну, знаете, ходят по квартирам, пылесосы всякие за бешеные деньги предлагают?
— То есть вы о нас слышали...
Пара секунд неловкости. Молча встаю и ухожу. ©Skillsaibot
Однажды мы проводили собеседование с программистом C#. Наш рекрутер попросил кандидата объяснить принцип объектно-ориентированного программирования простым и понятным языком. Кандидат рассказывает, доходит до принципа полиморфизма и приводит пример: «Вот у меня есть ручка. Я могу ей написать свое имя, а могу воткнуть ее вам в глаз. Это и есть принцип полиморфизма».
P.S. Собеседование кандидат прошел успешно. ©Zulule
Пару дней назад приснилось, что проходил собеседование на какую-то работу (к слову, работа у меня в действительности есть). Решал какие-то тестовые задачки, сдал ответы каким-то двум мужикам и, собственно, сон закончился. Сегодня приснилось, что они мои ответы проверили и пригласили на повторное собеседование. Ответственно подошли к приему на работу, не забили. ©Syaver
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