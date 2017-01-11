10 историй о коротких собеседованиях, на которых что-то пошло не так

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Часто жизнь подкидывает нам сюжеты, которым позавидуют голливудские сценаристы. Даже, казалось бы, такое обычное дело, как собеседование, бывает неожиданным и забавным. AdMe.ru сделал подборку реальных историй о первом дне на работе, которые помогут подготовиться к чему угодно.

Собеседование длилось секунд 10. Открывается дверь, в переговорную заходит соискатель, бросает визитку на стол со словами: «Жду от вас звонка в ближайшее время». И уходит в закат легкой джазовой походкой. А на визитке написаны ФИО, контактный телефон и, внимание, желаемая должность — топ-менеджер. У меня только один вопрос: а че, так можно было? ©BlackIllusion

У меня было собеседование еще короче. Закончил универ, диплом на руках, весь в поисках своей первой работы и т. д. Пригласили на собеседование. И вот я стою перед дверью HR-отдела, меня трясет, как перед первым экзаменом. Стучу в дверь, открываю ее и выдаю: «Алло. Здравствуйте...» О*****ю со своего «алло», краснею и молча удаляюсь. ©katuni

Два года назад устраивался на работу, подошел к офису, решил покурить, а рядом стояли два мужика и разговаривали про World of Тanks (я не любитель встревать в чужой разговор, но краем уха услышал заинтересовавшую меня тему). В общем, перекинулись мы парой фраз про танки, и они зашли, я докурил, захожу, а этими мужиками оказались директор и начальник электротехнического участка. Со словами «так это ж наш танкист» мне пожали руку и приняли на работу, никаких вопросов и т. д., лишь в документы взглянули и сказали вечером дать им свой ник, примут в клан нашей организации... ©Aspektik92

Был сегодня на собеседовании в компании... HR-менеджер дала мне ноутбук и сказала: «Попробуйте-ка мне его продать». Ну, я взял ноут и вышел с ним из комнаты, а затем... вообще ушел. Когда я пришел домой, мне позвонила HR-менеджер и стала истерично кричать: «Немедленно верни мой ноут обратно!» Я сказал: «200 баксов и ноут ваш....» ©Tornolf

Ходил собеседоваться на вакансию web-программиста. Требования к работе не ахти какие запредельные — на уровне поддержки портала компании. Думал, что 100 % работа моя. В маленьком кабинетике меня ждал холеный мужичок в дорогом костюмчике и очках. Собеседование шло как обычно до одного момента: Р — рекрутер, Я — я. Р: На каком языке программируете? Я: В вакансии указан ПХП — поэтому я здесь. Р: Нам требуется программист ПиЭйчПи. Я: Это одно и то же. Просто давно так принято говорить. Р: К сожалению, это не так, — приподнял очки, глянул на меня странно. — Это не так. Я: А вам точно работник нужен? Р: Работник, который не может правильно назвать среду, в которой он разрабатывает, нам не нужен. До свидания. Сижу — думаю. ©MadFlySamara

Собеседовался в одну IT-компанию. Собеседующих двое: мужчина и женщина. Мужчина решил «пощупать» мои знания в технической сфере: — Чем отличается TCP от UDP? Спойлер: это протоколы передачи сообщений в компьютерных сетях. TCP гарантирует доставку, порядок и целостность сообщений, UDP — нет. Память подкидывает мне анекдот из студенческого прошлого, и я произношу: — Знаю анекдот про UDP, но не факт, что он до вас дойдет... Женщина засмеялась, мужчина в недоумении смотрит на меня: — Хм, ладно, следующий вопрос... — говорит он. Секундная пауза. Он начинает смеяться. Дошло :) Я добиваю: — А еще знаю анекдот про TCP. Если он до вас не дойдет, я повторю его снова. Одобрительно засмеялись все. Это был самый уместный анекдот в моей жизни. ©axtrace

Прихожу вчера в одну контору на собеседование. Фирма а-ля «Рога и копыта», ничего особенного. Не астрологическая контора, это важно. Сидят две девушки: постарше, лет 35, и помоложе, лет 25. Та, что помоложе, что-то печатает в ноутбуке, та, что постарше, задает вопросы. Далее диалог (Я — я, С — собеседник). Я: Здравствуйте! С: Здрасьте. Кто по знаку зодиака? В резюме указана точная дата рождения, они с моим резюме ознакомлены — по крайней мере, так мне сообщили по телефону. При желании можно было выяснить, кто я по знаку зодиака. Ну да ладно. Я: Дева. С (цыкает и цедит сквозь зубы): Вы нам не подходите. Младшая девушка перестает печатать, поднимает на меня голову и глядит с укоризной — мол, эх ты, не могла родиться Девой, ну ваще. Я: Хорошо. До свидания. Закрываю дверь в кабинет и ухожу. Что это было? И зачем? И почему? Столько вопросов у меня осталось после этого мини-собеседования. ©peppilotta

Захожу в кабинет, директор встает, тянет руку и говорит: — Добрый день, Имя_Отчество, знаете, меня очень впечатлило ваше резюме. Как насчет того, чтобы быть не курьером, а курьером-продажником? Деньги куда более серьезные. Умеете продавать? — Ну, помочь с выбором я могу, а так чтобы «втюхивать» то, что покупателю не надо, я не буду. — Что вы имеете в виду? — Ну, знаете, ходят по квартирам, пылесосы всякие за бешеные деньги предлагают? — То есть вы о нас слышали... Пара секунд неловкости. Молча встаю и ухожу. ©Skillsaibot

Однажды мы проводили собеседование с программистом C#. Наш рекрутер попросил кандидата объяснить принцип объектно-ориентированного программирования простым и понятным языком. Кандидат рассказывает, доходит до принципа полиморфизма и приводит пример: «Вот у меня есть ручка. Я могу ей написать свое имя, а могу воткнуть ее вам в глаз. Это и есть принцип полиморфизма». P.S. Собеседование кандидат прошел успешно. ©Zulule

Пару дней назад приснилось, что проходил собеседование на какую-то работу (к слову, работа у меня в действительности есть). Решал какие-то тестовые задачки, сдал ответы каким-то двум мужикам и, собственно, сон закончился. Сегодня приснилось, что они мои ответы проверили и пригласили на повторное собеседование. Ответственно подошли к приему на работу, не забили. ©Syaver