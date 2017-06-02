10 историй о бабушках и дедушках, в которых бездна любви и юмора

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Жизнь коротка, поэтому не стоит воспринимать все слишком серьезно. Так что, если вы встретили пару пожилых озорников, не удивляйтесь, а расскажите о них, как это делают пользователи популярных интернет-ресурсов.

AdMe.ru прочитал истории о чудесных бабушках и дедушках и выбрал из них те, что обязательно поднимут вам настроение.