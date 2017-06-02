10 историй о бабушках и дедушках, в которых бездна любви и юмора
Жизнь коротка, поэтому не стоит воспринимать все слишком серьезно. Так что, если вы встретили пару пожилых озорников, не удивляйтесь, а расскажите о них, как это делают пользователи популярных интернет-ресурсов.
AdMe.ru прочитал истории о чудесных бабушках и дедушках и выбрал из них те, что обязательно поднимут вам настроение.
- Я недавно провалил собеседование и был очень зол на себя. Ко мне подошел дедушка, обнял и сказал: «Внучок, у тебя есть образование, опыт работы, стабильная жизнь, а ты расстраиваешься? Я рос после войны, и у меня не было ничего из этого, но я нашел свое призвание и работу. И ты найдешь, просто дай себе время. Ничего не бывает моментально». Откуда в этих людях столько мудрости и спокойствия?
- Наблюдала, как дедушка подкрался сзади к бабушке с букетом цветов. Закрыл одной рукой глаза и спросил: «Кто?» Она мило ответила: «Моя седая любовь», — и он подарил ей букет.
- Сегодня в маршрутке встретила старичка лет 70, он на свидание ехал с конфетами и цветами. Спрашивает: «Я доеду до такой-то остановки?» Ему водитель говорит: «Да». Он: «Хорошо, а то меня там любимая ждет». И счастливый такой.
- У меня на заочке есть однокурсница, которой уже 60 лет, но она хочет получить второе высшее, потому что ее 5-летний внук решил, что хочет, когда вырастет, уехать в Италию. Вот она и поступила на филфак и учит итальянский, чтобы потом учить своего внука! Это ли не истинная любовь?
- Сегодня ехала в автобусе и видела немолодую пару. Бабушка из-за чего-то кричала на свою вторую половинку, но он, не растерявшись, взял ее, посадил к себе на коленки и шепотом сказал: «Ты обещала мне не ссориться», — и так они и ехали молча до своей остановки. Ничего чудеснее я не видела.
- Два года назад мой ныне покойный дедушка подарил мне свою любимую книгу. Сегодня я решила прочесть ее. Нашла в ней маленький вклеенный конверт с 500 рублями и записку: «Когда будет скучно, купи себе пару шоколадок».
- Сижу в парикмахерской. Парикмахер подстригает дедушку, а рядом на скамейке его жена. И эта парочка на все помещение пуляется друг в друга сарказмом. И вдруг в один момент бабушка обиделась и заплакала, он подошел, обнял ее, поцеловал в щечку и сказал, что она самый красивый и бесценный бриллиант в его жизни. Вот это любовь!
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Приехала к бабуле с дедулей. Сижу я за столом, передо мной сидит мой дед, и у плиты бабушка блины печет. И тут дед говорит: «Давай внучке покажем, как мы умеем!» Вдруг бабуля кидает со сковороды блин через плечо деду, а тот тарелкой ловит! Людям по 70 лет, а еще не забыли, как развлекаться надо.
- Гуляла как-то в парке и увидела ситуацию. Дедушка посадил бабушку себе на плечи, чтобы та смогла достать еще не оборванные красивые веточки сирени. Когда дедушка поднимался, то пукнул. А бабушка ему через смех: «Дед, я и так достаю, не нужно взлетать». И умилялась, и ржала полчаса.
- Пришла к бабушке с дедушкой в гости. Бабуля меня сразу на кухню отвела, чтобы накормить. «Бабушка, а дед где?» «Он ушел в небытие, растворился в звуке эха утекающей воды, его здесь нет...» — тихо ответила она и опустила взгляд в пол. Я растерялась, задрожала вся — неужели... И тут из туалета послышался голос деда: «Старуха, я тебе сейчас напридумываю! Я в небытие уйду только после тебя!»