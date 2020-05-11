10+ фото из серии «до и после», которые заставят поверить в магию времени

6 1 2 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все в нашей жизни течет и меняется. И хорошо, что прогресс подарил нам такую ценную вещь, как фотография. Ведь как иначе запечатлеть важные моменты и увидеть, какие невероятные трансформации могут произойти с людьми, животными и предметами — старыми и не очень.

Мы в AdMe.ru создали целую галерею кадров из серии «до и после», которые за считаные мгновения помогут поверить в то, что в мире существует волшебство. А в конце статьи вас ждет любопытный бонус.

1. Песик повзрослел, а привычки остались

2. Одно и то же здание с разницей в 16 месяцев

3. «Вид из окна автомобиля по пути на работу и домой»

4. Не верится, что все это лишь рисунок

5. «Подарила новую жизнь 140-летней сковороде»

6. «Мой первый день в детском саду. Разница — 30 лет»

7. «Бабушка в день свадьбы в 1955 году и в том же платье в 2005 году»

8. «Почистила чугунную плиту 1904 года. Она все еще блестит!»

9. Это один и тот же олень с разницей в 5 месяцев

10. «Слева я в 1991 году в новой мотоциклетной куртке. Справа я в 2019-м в ней же»

11. «Мои первые и последние дни в школе»

12. Кардинальное преображение после покраски

13. «Спасла одежду от отправки на помойку благодаря бритве для ткани»

14. Ковер буквально заиграл новыми красками после чистки

15. Годы идут, но ничего не меняется

Бонус: певица Адель смогла сбросить больше 20 кг

Певица выложила это фото в инстаграм в день своего рождения, 5 мая.