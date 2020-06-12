15 моментов загородного отдыха, до боли знакомых каждому дачнику
Наверняка каждый из нас хоть раз говорил: «Вот будет у меня дача — никакого огорода, никаких грядок, только зеленый газон, баня и мангал!» Но когда дача все-таки появляется, вместе с ней появляются и мысли: «Ну ладно, хотя бы укроп посажу, салат буду делать».
У нас в AdMe.ru есть как любители огородной деятельности, так и сторонники того, что дача нужна только для отдыха. Но всех нас объединяет одно: любовь к фоткам и историям, которые будут близки каждому, кто хоть раз проводил отпуск на даче.
А вы говорите, что кабачки девать некуда
«Посадил 40 кустов острого перца. Боже, я никогда так не ошибался. С каждым днем кусты все больше напоминают деревья, и на каждом — по сотне стручков. Если кабачки можно переработать, то что делать с 4 ведрами термоядерного перца, мне решительно непонятно».
То чувство, когда душ у соседа по даче выглядит лучше, чем вся твоя дача
Зато твоя терраса точно самая солнечная!
«Моя тетя просто сделала пугало»
«Выращена без химикатов бабулей и дедулей с любовью. Хвастаюсь!»
Тогда пусть «Икея» их с участка и выводит
«Приехал к другу на дачу, а у соседей вот такой туалет»
Камуфляжные ключи? Ну теперь-то точно на даче не потеряются!
Железной логике тещи можно только позавидовать
Дачный салат настоящего перфекциониста
«Приехали на дачу, а тут мыши запасы на зиму сделали»
Страшно представить, сколько таких бедолаг он вытащил
Это абрикосовое дерево дало урожай впервые за 5 лет
Косить траву — нелегкий труд, зато потом появляется радость от результата. Участок буквально меняется на глазах
А после интенсивных огородных упражнений любая еда вкуснее в 100 раз!
А что классного происходит у вас на даче? Поделитесь с нами фотками отдыха.
Фото на превью Servatorix / pikabu