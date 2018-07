10 фильмов о страсти, которая выходит за грани разумного

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Любовь бывает разная. Спокойная и нежная, безответная и трагичная. А есть любовь, которая держится на страсти, сносящей крышу. И мы собрали для вас фильмы именно о такой любви, где главные персонажи не мыслят своего существования без этого горько-сладкого чувства. Так что если вы хотите привнести в свою жизнь немного остроты, то обязательно посмотрите нашу подборку.

AdMe.ru предлагает вам отложить свои дела хоть на пару часов и окунуться в волшебный мир кинематографа прямо сейчас.

Роковая страсть (The Immigrant), 2013

IMDb — 6,6

В главных ролях: Хоакин Феникс, Марион Котийяр, Джереми Реннер Фильм рассказывает историю польской эмигрантки. Вместе со своей сестрой она попадает в Нью-Йорк, где из-за болезни родственницы ей пришлось идти на крайние меры. Замечательный актерский состав и атмосфера 20-х годов прошлого века делает фильм неповторимым и обязательным к просмотру всем тем, кто любит костюмированные драмы и психологические триллеры.

Леди Макбет (Lady Macbeth), 2016

IMDb — 6,9

В главных ролях: Флоренс Пью, Космо Джарвис, Пол Хилтон Это кино больше похоже на театральную постановку. История главной героини разворачивается в викторианской Англии XIX столетия. Выйдя замуж за человека вдвое старше ее, она сталкивается с пренебрежением своей новой семьи. Однако Кэтрин (так зовут главную героиню) не отчаивается и заводит дружбу с молодым рабочим. Дружба перерастает во что-то большее. Вот только куда это большее заведет?

Багровый пик (Crimson Peak), 2015

IMDb — 6,5

В главных ролях: Том Хиддлстон, Джессика Честейн, Миа Васиковска, Чарли Ханнэм Гильермо дель Торо, мастер мрачных сказок, знает свое дело, и «Багровый пик» стал просто шедевром готического романа, где тем не менее весь сюжет держится на страсти. Но вот только страсть бывает разная. Главная героиня выходит замуж за таинственного красавца в исполнении Тома Хиддлстона, однако вместо радужного замужества ее ожидает мрачный особняк и неуместное внимание старшей сестры ее мужа. Которой есть что скрывать. Невероятный фильм, где каждый кадр продуман до мелочей, а мощный актерский состав делает картину поистине произведением искусства.

Близость (Closer), 2004

IMDb — 7,3

В главных ролях: Джулия Робертс, Джуд Лоу, Натали Портман, Клайв Оуэн История о непростых отношениях между 4 харизматичными героями. Своеобразный любовный четырехугольник, в котором отношения накаляются до такой степени, что это может привести к самым неожиданным последствиям. Фильм, который разрушает стереотипы и действительно заставляет задуматься: а чего же мы на самом деле хотим от себя и своего партнера?

Коко Шанель и Игорь Стравинский (Coco Chanel & Igor Stravinsky), 2009

IMDb — 6,4

В главных ролях: Анна Муглалис, Мадс Миккельсен В фильме вы увидите историю Коко Шанель и Игоря Стравинского. В 1920-х годах великий музыкант со своей семьей переезжает из Советской России в Париж, но, оказавшись в бедственном положении, вынужден принять предложение Шанель и поселиться на ее вилле. Так начинается история сумасшедшей страсти и запретной любви. Смотреть всем, кто знает не понаслышке о высоких чувствах.

Поговори с ней (Hable con ella), 2002

IMDb — 8,0

В главных ролях: Хавьер Камара, Дарио Грандинетти, Леонор Уотлинг Кинолента режиссера Педро Альмодовара удостоилась всевозможных наград, а сюжет действительно отличается оригинальностью. Журналист знакомится со знаменитой женщиной-тореадором, и это знакомство плавно перерастает в дикую страсть. Однако идиллию нарушает несчастный случай. Главному герою предстоит пройти тяжелый путь, чтобы история закончилась хорошо. Любителям душещипательных драм и непредсказуемых поворотов сюжета фильм понравится точно.

Конец романа (The End of the Affair), 1999

IMDb — 7,2

В главных ролях: Рэйф Файнс, Джулианна Мур Прекрасная история любви Мориса и Сары, казалось бы, должна была закончиться классическим хеппи-эндом, но, увы, в одно мгновение все изменилось. Но главный герой решил все же понять, почему его возлюбленная покинула его, и тут начинается самое интересное. Кино понравится всем любителям печальных ретродрам с легким религиозным подтекстом.

Реконструкция (Reconstruction), 2003

IMDb — 7,4

В главных ролях: Клаус Мулбьерг, Николай Ли Каас, Мария Бонневи За этот фильм режиссер Кристоффер Боэ был признан наследником самого Ларса фон Триера. А сама кинолента стала одной из лучших на Каннском фестивале в 2003 году. Главный герой работает над своей книгой, в которой приписывает своей жене роман с молодым человеком. И сам начинает примерять на себя образ этого парня. Идеальный фильм для любителей закрученного сюжета.

Роковое искушение (The Beguiled), 2017

IMDb — 6,4

В главных ролях: Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст, Эль Фэннинг События фильма разворачиваются в благопристойном пансионате для девушек, куда волей случая попадает раненый солдат. С этого мгновения жизнь в доме меняется кардинально. Режиссер София Коппола смогла снять красивейший фильм и передать сложную психологическую борьбу каждого персонажа. Интересно, что эта кинолента — ремейк фильма Дона Сигела «Обманутый», где главную роль играл Клинт Иствуд. На наш взгляд, Колин Фаррелл справился не хуже.

Скрижали судьбы (The Secret Scripture), 2016

IMDb — 6,7

В главных ролях: Руни Мара, Эйдан Тернер, Тео Джеймс, Эрик Бана Главная героиня большую часть жизни провела в психиатрической лечебнице. Но когда в клинике появляется известнейший психиатр, ее история начинает играть иными красками. А виной всему обнаруженный тайный дневник. Для любителей неспешных драматических кинолент и всепоглощающей страсти.

Надеемся, вам понравилась наша подборка, но, может, и вы нам посоветуете ваши любимые фильмы о страсти?