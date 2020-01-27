10+ фантастических историй, которые подтверждают, что карма существует

Нас с лучшим другом Саймоном пригласили на собеседование на одну и ту же должность. Все шло хорошо, пока рекрутеры не спросили, кого они должны нанять. Я не стала раздумывать — предложила друга, сказала, что он нуждается в работе больше меня. А он предложил себя и даже старался всячески меня очернить. Я была потрясена настолько, что просто ушла. Его взяли на работу, а мне позвонили через пару часов и предложили место его начальницы. Саймон так и не простил мне этого. © Isabelle / quora