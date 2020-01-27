10+ фантастических историй, которые подтверждают, что карма существует
С чем только ученые не сравнивали карму. С законами ньютоновской механики, где действие равно противодействию, с религиозным понятием «воздаяние», с поэтическим термином «оковы разума». Но сколько бы ни было объяснений, вывод всегда один: человеку может воздаться по его заслугам. И иногда довольно быстро.
Участники портала Quora решили собрать примеры действия пресловутой кармы, к ним присоединились и пользователи Pikabu, а мы в AdMe.ru с удовольствием перечитали все эти истории. И вот самые захватывающие из них.
- Мои родители пережили ужасный развод, когда мама была беременна мной. Отец ушел, он был богат, у него был дом, наследство, успешный бизнес, но маме он не оставил ни копейки. Каждый день я ездила в школу на велике через парк. И как-то раз увидела там спящего бездомного мужчину. Это был мой отец. Меня он не узнал, а я отдала ему все свои наличные. И следующие 2 месяца каждый день подкидывала ему еду и монеты. А потом он пропал. Я нашла только его мятую кружку для мелочи. Я забрала кружку домой на память. Карма настигла его раньше, чем я ожидала. @Rose Cruz / quora
- Это были мои первые отношения в жизни. Я работала в офисе вместе с лучшей подругой. У той был друг, которому я понравилась. Он спросил у нее разрешения сходить со мной на свидание, та сказала мне, я согласилась. Мы сходили, отношения стали серьезными, даже хотели пожениться. Но тут моя подруга начала нам всячески мешать, сплетничать, говорить всем, что я сплю с каждым встречным. Мы с парнем стали много ругаться, отношения усложнились, и он ушел. К этой самой подруге. Но недавно общая знакомая сказала, что та постоянно изменяет своему парню. И об этом знают все. Бум! Карма отплатила ему за то, что он повелся на ее россказни. @unknow auther / quora
- Давным-давно один подросток убежал из дома в большой город на другом конце Индии. К 30 годам получил 2 степени магистра и приглашения от престижных медиафирм. Но отказался от них, чтобы стать предпринимателем и помогать другим. Следующие 30 лет он упорно трудился. Раз в неделю готовил еду для каждого из рабочих. Обучал детей сотрудников на деньги компании.
В 2018 году он перенес инсульт и не мог работать. Но несколько месяцев все сотрудники фабрики работали бесплатно. Они удержали компанию на плаву и даже получили прибыль. Сегодня этот человек снова поднимается с постели, говоря жизни, что она не может сбить его с ног. Это мой папа. @Rohan Kamath / quora
- Я работала официанткой в ресторане. Месяц назад туда зашла семья. Когда настало время платить, выяснилось, что им не хватает немного наличных. Я одолжила им денег. А недавно потеряла свой проездной, кредитку и студенческий билет. У меня закончились наличные, когда мне позвонил менеджер и сказал, что для меня оставили конверт. Внутри оказалась внушительная сумма и записка: «Спасибо за вашу доброту». Я поняла, что это от той семьи. Вот что значит карма. @Vinaya Keerthi / quora
-
Нас с лучшим другом Саймоном пригласили на собеседование на одну и ту же должность. Все шло хорошо, пока рекрутеры не спросили, кого они должны нанять. Я не стала раздумывать — предложила друга, сказала, что он нуждается в работе больше меня. А он предложил себя и даже старался всячески меня очернить. Я была потрясена настолько, что просто ушла. Его взяли на работу, а мне позвонили через пару часов и предложили место его начальницы. Саймон так и не простил мне этого. © Isabelle / quora
- По правилам моего дома терраса принадлежит человеку, который живет на 1-м этаже, и он может сдавать ее кому угодно. Соседка сдавала ее семье со 2-го этажа. Они не были благополучными: бедны, ребенок постоянно плачет, так что соседка решила найти арендаторов понадежнее и выгнала семью. Хотя те уже внесли аванс. Деньги она им не вернула. Через неделю дерево упало прямо на ее машину. Из людей никто не пострадал. Но карма явно свое взяла. @Raghav Negi / quora
- В молодости я родила ребенка от одного парня. Отношения не сложились, мы расстались, но поддерживали связь. Он женился на другой. И она постоянно звонила мне, требовала отправить к ним малышку погостить. А когда отправили — стала угрожать, что отнимет ее у меня. Я приехала, забрала дочь и своего бывшего тоже. Теперь девушка уже плакала в трубку, умоляла вернуть мужа, но мне было смешно.
Позже я вышла за другого, родила сына. Но в канун Рождества муж заявил, что уходит от меня к моей лучшей подруге. Я позвонила ей, попросила вернуть мужа, но она лишь рассмеялась в трубку. И тут мне все стало понятно, это уже было. Я совершила дурной поступок и получила за него наказание. @unknow auther / quora
-
Год назад парень сделал мне предложение. Он встретился с моим отцом, они поговорили, и оба остались довольны друг другом. Я согласилась, а он передумал: решил найти невесту побогаче. Я из бедной традиционной семьи, и нам важны ритуалы. Мы с отцом не стали раздувать скандал. Позже узнала, что мой бывший парень снова хотел жениться, но на этот раз его самого отвергли. Теперь уже он оказался не так хорош и богат. Карма никого не щадит. © Anjali Kriplani / quora
- Пару дней назад я стояла в очереди в банке. Позади меня топталась студентка с полупустой банкой монет. Я пошутила, что надо бы наполнить банку до верху, а уж потом сдавать в кассу. На что девушка лишь сказала, что ей срочно нужны деньги. А там, судя по всему, было немногим больше $ 5. Так что я просто перевела ей 50 баксов. Сегодня вечером в кафе клиент после заказа на $ 49 оставил мне 50 баксов чаевых. Ровно столько же, сколько я перевела той девушке. @Deric Wortham / facebook
- Летом я отправилась к папе на автобусе, километров 150 ехать. Подхожу к своему месту с чемоданом, а там уже разложилась барышня, воткнула наушники, как-то вся ощетинилась и демонстративно смотрит в окно. Ну пусть сидит, если так хочется. Опустилась рядом и задремала. Проснулась от тряски. И что я вижу: взошло солнце и начало палить прямо в окна с нашей стороны. Эта девушка буквально тает, разделась, но деваться некуда. Автобус ползет. А на меня из люка дует, тенек. Вот так мы с ней и доехали: я нормально, она же еле выжила. Зато у окошка посидела. @VicZhou / pikabu
- Карма показала мне, что все эти годы я зря обижалась на свою мать. В детстве мы отправились на отдых в Кашмир. И я там потерялась, долго бродила, пока меня не нашел полицейский и не отвел в участок, где уже ждали родители. Мама кинулась ко мне, но вместо объятий залепила пощечину. С тех пор я все время припоминала ей это.
Прошли годы, я вышла замуж, родила. И когда мы гостили у родителей, дочка потерялась в торговом центре. Через полчаса я нашла ее стоящей рядом с продавцом воздушных шаров. Все тревоги превратились в гнев, рука сама собой взвилась, чтобы залепить пощечину, но мама удержала меня. В ее глазах стояли слезы. Сегодня я наконец ее поняла. @Sarabjeet Kaur / quora
- Ставлю автомобиль около гипермаркета, еще не успел выключить зажигание, как спереди «мордой» ко мне паркуется, почти залетая, женщина на Mersedes. Резко открывает дверь, ударяет соседний KIA, даже не парясь, что я на это смотрю, и уходит.
Я достаю ручку и бумажку, чтобы оставить записку пострадавшим. И в этот момент к KIA подходит компания из 4 женщин, они так же лихо открывают двери и задевают «мерс». Их тоже не смутило, что я на это смотрел. «Мерсу» записку писать не стал. @PikPikPikPika / pikabu
- В 2011 году я встретил красивую девушку. Студентка-медик, лучшая в своем классе. Она полюбила меня. Мы встречались 2 месяца. И все было серьезно. Но я бросил ее прямо перед промежуточными экзаменами, и она их завалила. Через год все повторилось с другой девушкой. Я тоже бросил ее перед важным событием.
В 2016-м я безумно влюбился в третью девушку, когда готовился к международной квалификации. А она решила, что лучше выберет другого, и разбила мне сердце. И вот я готовлюсь к экзаменам, которые могут определить мое будущее, но не могу сосредоточиться. Я понял, как я был несправедлив по отношению к тем девушкам. Но теперь уже ничего не могу исправить. @unknow auther / quora
- Вчера, когда стоял в пробке перед светофором, полицейские грамотно и оперативно ловили тех, кто решил объехать с краю. Но появился «царь обочечников». Он, видя, что оформляют, съехал в общий ряд, но сразу после машины ГИБДД вернулся на обочину, видимо, считая, что сотрудники заняты. Ошибся. Догнали и, надеюсь, оформили. Пока стоял в пробке, таких умных было еще 3. @Pchelovod / pikabu
-
Коллега любила брать чужое: ручку, линейку и прочее. Ей и замечания делали — без толку. Но теперь она исправилась. Всем известно: если чайный пакетик положить в обувь, то он впитает в себя неприятный запах. Как-то я оставил на столе такие чайные пакетики и ушел. Вернулся — она сидит чай из кружки прихлебывает и такая: «У тебя 2 пакетика тут лежало на столе, я взяла, спасибо». А я и говорю: «Приятного чаепития. Вообще-то я эти пакетики вытащил из ботинок только что». Беднягу чуть не вывернуло. © TommyAngelo1911 / pikabu
- С моим дедушкой расправились конкуренты, когда меня еще и в проекте не было. Бабушка не стала мстить, а говорила, что надо верить в карму. Она изо всех сил старалась заработать на жизнь для своей единственной дочери. Потом помогала заботиться обо мне и о других детях в деревне. И вот недавно, спустя 28 лет после смерти деда, мы неожиданно выиграли в лотерею новенький BMW! Да, чудеса случаются, но только с теми, кто верит в карму. @YoGen Singh / quora
- Как-то после физры в раздевалке я с одноклассниками увидел школьные брюки — кто-то оставил. Я предложил их извалять в луже. Мы их знатно поваляли, попрыгали и оставили там лежать. А когда я пришел домой, то увидел, что на мне спортивные штаны. Они были такого же цвета, что и форма, и в раздевалке я был уверен, что валять мы будем чьи-то чужие. В общем, я сходил и забрал штаны из лужи. И после этого не занимался такой фигней никогда. Хороший урок получил. @nickaloha / pikabu
-
Я отменила свою свадьбу. Друзья, семья — все были против этого решения. Мне потребовалось 3 месяца, чтобы убедить родителей, что я права. Брат взломал мой фейсбук, нашел там фотку, где я веселюсь с друзьями, и разослал родственникам, мол, я просто ветреная, поэтому и не пошла замуж. Родители снова обрушили на меня весь свой гнев. Мне опять удалось все им объяснить. А недавно я узнала, что невеста брата расторгла с ним помолвку, так как нашла у него в фейсбуке какие-то неуместные фотографии. Вуаля — ответ кармы. © Megha Mathur / quora
А за что вас награждала в жизни карма? Или вы не верите в ее существование?
Фото на превью Isabelle / quora