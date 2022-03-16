10+ доказательств того, что у курьеров, как и их клиентов, крутых историй по самое горло

Все мы относимся к работе служб доставки как к чему-то обыденному. Но как некоторые клиенты, так и сами курьеры могут с легкостью доказать, что иногда эта работа — настоящий кладезь крутых историй.

Мы в AdMe.ru насобирали достаточное количество рассказов из мира курьерских служб. И теперь готовы доставить их в ваши гаджеты. Без задержек и оплаты.

Раньше я доставлял пиццу, и была старенькая женщина, к которой я регулярно заезжал. Очень милая. Но она просила, чтобы я заносил пиццу ей на кухню, а в доме жутко пахло кошками. У меня даже глаза слезились, и мне приходилось задерживать дыхание все время, пока я находился у нее. © wickedblight / Reddit

Занимался доставкой еды всего несколько месяцев. Однажды кто-то захотел, чтобы я оставил весь заказ в холле общежития. Без присмотра. А все потому, что заказчики очень сильно боялись саранчи. Могли бы хотя бы в вестибюле заказ принять. © NateMan1996 / Reddit

Таксую. Сегодня я окончательно понял, что такси в нашем городе каюк. Как? Я возил по заказам курьера. Спросил его: «А почему не пешком? Дома же рядом». И он ответил: «Что-то я подустал сегодня». 7 адресов в шаговой доступности. © Ex****Man / Pikabu

Недавно заказывали пиццу. Пришел курьер. Он дает пиццу и чек, я ему отдаю деньги, а потом и чаевые. Он посмотрел на меня и сказал: «Это что? Вы же заплатили, больше ничего не надо». Я смотрю на него удивленным взглядом. Спустя 5 секунд он задумчиво говорит: «Или надо?» Взял чаевые и ушел. Наверное, первый день работает. © destrooy / Pikabu

Клиент говорил, что не выпустит меня из жилья, потому что я не знал, что находится в коробке, которую я ему привез. И он не хотел ничего подписывать, пока не узнает. Мне нравится. Тебе нужна посылка или нет? © SNOWBOARDINGFISHER / Reddit

Еще в 80-х мой отец доставлял пиццу. Он приехал в один дом и спросил у девушки ее номер. Не знаю зачем. А в это время ее муж стоял рядом с дверью. Очень неловкая ситуация. © WhAtTfRiChArD / Reddit

Сегодня вечером к нам позвонил курьер. Открыли дверь. Далее диалог:

Курьер: «Добрый вечер, вам доставка!»

Жена: «Здорово, но мы ничего не заказывали».

Курьер: «Ваши соседи заказали».

Жена: «Круто. А все оплачено?»

Курьер: «Нет, вам придется оплатить».

Жена: «Хорошего вечера, студент».

И закрыла дверь. Это первый настолько хитрый курьер на моей памяти. © Kiraussr / Pikabu

Курьер: «Добрый вечер, вам доставка!» Жена: «Здорово, но мы ничего не заказывали». Курьер: «Ваши соседи заказали». Жена: «Круто. А все оплачено?» Курьер: «Нет, вам придется оплатить». Жена: «Хорошего вечера, студент». И закрыла дверь. Это первый настолько хитрый курьер на моей памяти. © Kiraussr / Pikabu Работаю в службе доставки. Один из частых адресов заказа у нас — местный перинатальный центр. И когда туда заказывают, в комментарии пишут, кому и в какую палату передать. Так вот, месяц назад появилась клиентка, заказы делала каждый день, поэтому фамилия отложилась в памяти. Весь месяц заказывала в «отделение патологии беременности», потом пропала. И вот вчера — заказ на ту же фамилию, упаковка подгузников. Я не знаю эту женщину, но иногда хорошо хотя бы со стороны увидеть историю со счастливым концом. © ****mouse666 / Pikabu

Мне открыл дверь парень в женском халате. Явно торопился. И я предполагаю, что он не ожидал доставку еды так рано. © MageProtocol / Reddit

Курьерские будни:

— Здравствуйте. Доставка беспокоит. Не могу до вас в домофон дозвониться, он у вас работает?

— Да. Наберите еще раз.

— Не проходит вызов. Набираю, а он указывает на ошибку.

— Ну еще раз попробуйте.

— Да нет же, не вызывает. Вот, слышите, набираю.

— Ой, у нас же он отключен. Погодите, сейчас спущусь. © Gamer.Hikka / Pikabu

— Здравствуйте. Доставка беспокоит. Не могу до вас в домофон дозвониться, он у вас работает? — Да. Наберите еще раз. — Не проходит вызов. Набираю, а он указывает на ошибку. — Ну еще раз попробуйте. — Да нет же, не вызывает. Вот, слышите, набираю. — Ой, у нас же он отключен. Погодите, сейчас спущусь. © Gamer.Hikka / Pikabu Привезли воду. Открываю дверь, жду, пока курьер поднимется. Посмотреть на диво дивное выпирается кошечка. Любуюсь ее формами и спрашиваю: «Что же ты тут делаешь, попа любопытная?» А подошедший тем временем курьер отвечает: «Да вот, водичку вам привез». © Dr_Alice_Woods / Twitter

Заказали суши. Курьер позвонил и сказал, что будет через 2 минуты. 20 минут спустя он перезвонил, чтобы сообщить, что дома, в котором мы находимся, не существует. © sh_fitzwalter / Twitter

Заказал жене букет. Курьер перепутал дом и отдал цветы какой-то девушке. Менеджеры извинились, написали, что все разрулят. В итоге отправили курьера забирать у девушки букет. Не могу перестать думать о том, какой удивительный день сегодня был у этой неизвестной мне девушки. © Klinkov_Artem / Twitter

У нас на работе есть один молодой человек. Работает курьером. Когда заказов нет, он отправляется в туалет и по часу там пропадает. Порой нам за него крайне боязно, ибо мало ли что с ним может произойти. Не так давно случайно узнали, что он там... книжки читает. © Подслушано / Ideer