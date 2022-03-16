10+ доказательств того, что у курьеров, как и их клиентов, крутых историй по самое горло
Все мы относимся к работе служб доставки как к чему-то обыденному. Но как некоторые клиенты, так и сами курьеры могут с легкостью доказать, что иногда эта работа — настоящий кладезь крутых историй.
Мы в AdMe.ru насобирали достаточное количество рассказов из мира курьерских служб. И теперь готовы доставить их в ваши гаджеты. Без задержек и оплаты.
- Раньше я доставлял пиццу, и была старенькая женщина, к которой я регулярно заезжал. Очень милая. Но она просила, чтобы я заносил пиццу ей на кухню, а в доме жутко пахло кошками. У меня даже глаза слезились, и мне приходилось задерживать дыхание все время, пока я находился у нее. © wickedblight / Reddit
- Занимался доставкой еды всего несколько месяцев. Однажды кто-то захотел, чтобы я оставил весь заказ в холле общежития. Без присмотра. А все потому, что заказчики очень сильно боялись саранчи. Могли бы хотя бы в вестибюле заказ принять. © NateMan1996 / Reddit
- Таксую. Сегодня я окончательно понял, что такси в нашем городе каюк. Как? Я возил по заказам курьера. Спросил его: «А почему не пешком? Дома же рядом». И он ответил: «Что-то я подустал сегодня». 7 адресов в шаговой доступности. © Ex****Man / Pikabu
- Недавно заказывали пиццу. Пришел курьер. Он дает пиццу и чек, я ему отдаю деньги, а потом и чаевые. Он посмотрел на меня и сказал: «Это что? Вы же заплатили, больше ничего не надо». Я смотрю на него удивленным взглядом. Спустя 5 секунд он задумчиво говорит: «Или надо?» Взял чаевые и ушел. Наверное, первый день работает. © destrooy / Pikabu
- Клиент говорил, что не выпустит меня из жилья, потому что я не знал, что находится в коробке, которую я ему привез. И он не хотел ничего подписывать, пока не узнает. Мне нравится. Тебе нужна посылка или нет? © SNOWBOARDINGFISHER / Reddit
- Еще в 80-х мой отец доставлял пиццу. Он приехал в один дом и спросил у девушки ее номер. Не знаю зачем. А в это время ее муж стоял рядом с дверью. Очень неловкая ситуация. © WhAtTfRiChArD / Reddit
- Сегодня вечером к нам позвонил курьер. Открыли дверь. Далее диалог:
Курьер: «Добрый вечер, вам доставка!»
Жена: «Здорово, но мы ничего не заказывали».
Курьер: «Ваши соседи заказали».
Жена: «Круто. А все оплачено?»
Курьер: «Нет, вам придется оплатить».
Жена: «Хорошего вечера, студент».
И закрыла дверь. Это первый настолько хитрый курьер на моей памяти. © Kiraussr / Pikabu
- Работаю в службе доставки. Один из частых адресов заказа у нас — местный перинатальный центр. И когда туда заказывают, в комментарии пишут, кому и в какую палату передать. Так вот, месяц назад появилась клиентка, заказы делала каждый день, поэтому фамилия отложилась в памяти. Весь месяц заказывала в «отделение патологии беременности», потом пропала. И вот вчера — заказ на ту же фамилию, упаковка подгузников. Я не знаю эту женщину, но иногда хорошо хотя бы со стороны увидеть историю со счастливым концом. © ****mouse666 / Pikabu
- Мне открыл дверь парень в женском халате. Явно торопился. И я предполагаю, что он не ожидал доставку еды так рано. © MageProtocol / Reddit
- Курьерские будни:
— Здравствуйте. Доставка беспокоит. Не могу до вас в домофон дозвониться, он у вас работает?
— Да. Наберите еще раз.
— Не проходит вызов. Набираю, а он указывает на ошибку.
— Ну еще раз попробуйте.
— Да нет же, не вызывает. Вот, слышите, набираю.
— Ой, у нас же он отключен. Погодите, сейчас спущусь. © Gamer.Hikka / Pikabu
- Привезли воду. Открываю дверь, жду, пока курьер поднимется. Посмотреть на диво дивное выпирается кошечка. Любуюсь ее формами и спрашиваю: «Что же ты тут делаешь, попа любопытная?» А подошедший тем временем курьер отвечает: «Да вот, водичку вам привез». © Dr_Alice_Woods / Twitter
- Заказали суши. Курьер позвонил и сказал, что будет через 2 минуты. 20 минут спустя он перезвонил, чтобы сообщить, что дома, в котором мы находимся, не существует. © sh_fitzwalter / Twitter
- Заказал жене букет. Курьер перепутал дом и отдал цветы какой-то девушке. Менеджеры извинились, написали, что все разрулят. В итоге отправили курьера забирать у девушки букет. Не могу перестать думать о том, какой удивительный день сегодня был у этой неизвестной мне девушки. © Klinkov_Artem / Twitter
- У нас на работе есть один молодой человек. Работает курьером. Когда заказов нет, он отправляется в туалет и по часу там пропадает. Порой нам за него крайне боязно, ибо мало ли что с ним может произойти. Не так давно случайно узнали, что он там... книжки читает. © Подслушано / Ideer
А какие истории, связанные с доставкой, есть у вас в памяти?
AdMe/Народное творчество/10+ доказательств того, что у курьеров, как и их клиентов, крутых историй по самое горло
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