10+ доказательств того, что быть взрослым гораздо круче, чем ребенком

Большинство из нас с теплыми чувствами вспоминают свое детство, и многие очень тоскуют по этим годам. В детстве можно было отдыхать целое лето, не надо было ходить на работу и ежедневно принимать массу серьезных решений.

Авторы AdMe.ru тоже не прочь поностальгировать о тех годах, когда были маленькими. Но все же мы уверены, что во взрослой жизни немало положительных моментов.

Один из главных плюсов быть взрослым в том, что можно не переживать за толщину картофельных очистков

А после работы не надо делать домашку

Теперь только вы принимаете решение о том, завести или нет домашнее животное

И что на себя надеть

Можно просто пойти и купить игрушку, которой вам так не хватало в детстве

Во взрослой жизни 1 сентября — всего лишь дата в календаре

У вас есть не только возможность покрасить волосы в синий, но и жизненный опыт, который подскажет, что этот цвет вам не подойдет

Оказывается, спорт — довольно приятная штука, если им заниматься не из-под палки

И дача, если подумать, — отличное место для отдыха

Ждать чуда на Новый год — это очень здорово. Но куда круче творить его самому

Вы можете стать кем угодно, даже принцессой (пусть и всего на один день)

И позволить себе не обращать внимания на токсичные комментарии в свой адрес

Только вы решаете, хотите ли вы вечеринку или нет

Вы можете выбирать любую еду, которую хотите