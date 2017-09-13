12 добрых историй о том, что любые мечты имеют свойство сбываться

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Каждый из нас о чем-то мечтает. Большом или маленьком, важном или совершенно бестолковом. Хотя иногда кажется, что это совершенно бесполезное занятие. Мы в AdMe.ru собрали несколько историй о людях со всего света, которые своим примером доказывают: рано или поздно Вселенная услышит вас.

Сделал копию машины из фильма «Такси», чтобы однажды прокатить главного героя кинокартины

Таксист собрал копию автомобиля Peugeot 406 из своего любимого фильма и мечтал прокатить на ней главного героя киноленты — актера Сами Насери. В 2017 году во время фестиваля водителю предложили встретить в аэропорту зарубежных гостей: музыканта Луи Бегу и актера Сами Насери.

Готовился стать Стражем Галактики и получил предложение от NASA поработать с ними

Ученик 4-го класса откликнулся на вакансию NASA, чтобы занять место офицера планетарной защиты и стать настоящим Стражем Галактики. Один из директоров NASA по достоинству оценил письмо мальчика и предложил ему хорошо учиться в школе, чтобы затем на самом деле стать новым членом команды NASA.

Наконец преодолел 1000 км во время экспедиции по Северному полярному кругу

Так выглядели руки британского гребца, двукратного олимпийского чемпиона по академической гребле, Алекса Грегори, после того, как он преодолел 1000 км в арктическом походе.

Прокатился на машине времени и спас мир вместе с Доком и Марти из фильма «Назад в будущее»

Мама 6-летнего фаната фильма «Назад в будущее» через социальные сети обратилась к владельцам машин DeLorean, чтобы в честь дня рождения устроить сыну подарок — показать вживую легендарное авто. Сюрприз удался: на празднике появились сразу два автомобиля и артисты, изображавшие Дока и Марти.

Попала за штурвал самолета и случайно познакомилась с пилотами, задав лишь один вопрос

Девушка, мечтавшая попасть в кабину пилотов, во время рейса просто спросила у стюардов, можно ли заглянуть к пилотам. С позволения капитана корабля она не только подержалась за штурвал, но и сделала памятную фотографию с экипажем.

Хотела бросить работу, чтобы больше отдыхать. И выиграла почти миллиард долларов в лотерее

Медработница, мечтавшая бросить работу и наконец хорошенько отдохнуть, нередко покупала лотерейные билеты. Собираясь домой после очередной смены, женщина мельком посмотрела последний выпуск розыгрыша и узнала, что очередной билет принес ей почти миллиард долларов.

С 3-го раза проехал почти 10 тыс. км в гонке «Дакар-2017» вдоль Южной Америки

Всю жизнь мечтал преодолеть самое длинное ралли в мире. И с 3-го раза смог. Целый месяц он тренировался с гипоксическим оборудованием, спал в палатке с пониженным уровнем кислорода и 10 дней привыкал к капризному климату Южной Америки. Итог: тысячи километров по горам и почетное 3-е место в классе.

Наконец добрался до Африки и оседлал страуса

Как один из фанатов книги «Швейцарская семья Робинзонов» в детстве он представлял, как вырастет и оседлает настоящего страуса, если окажется в Африке. И недавно это приключение подарило ему самый счастливый день в жизни.

Бросил вызов депрессии, похудел на 111 кг и сам стал тренером для других

В детстве ему поставили диагноз «ожирение», из-за чего он подвергался травле сверстников. Он пережил сложное расставание с девушкой, но лишь попав в больницу, решил заняться собой. Поборов страсть к еде, Луис занялся спортом и сбросил больше 100 кг, чтобы стать тренером и помогать другим пройти этот путь.

Поделилась добром и получила подарки от самого известного секретного Санты в мире

Каждый год Билл Гейтс становится одним из секретных Санта-Клаусов в проекте сайта Reddit. Система случайным образом выбирает, кто и кому дарит подарок. В 2016 году пользовательница, которая сама стала секретным Сантой для кого-то, неожиданно получила огромную коробку с подарками, которые для нее подобрал сам Билл — один из ее кумиров.

Сын помог исполнить все мечты мамы, вышедшей на пенсию после 55 лет тяжелой работы

Она осталась без работы и не могла больше радоваться жизни, чувствуя себя потерянной. Сын предложил ей сделать список заветных желаний, о которых она мечтала всю жизнь. Теперь они вместе учатся танцевать хип-хоп, занимаются скайдайвингом, осваивают инстаграм, доят коров и даже бегут марафон в Бостоне.

Когда сбылась мечта и ты нашел своего человека