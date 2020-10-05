10+ девушек, которые выбрали профессию таксиста, и теперь им всегда есть что рассказать
Устаревшее представление о том, что все профессии делятся на мужские и женские, постепенно уходит в прошлое. Однако многие люди до сих пор удивляются, когда заказывают такси и узнают, что их повезет девушка. Так или иначе, представительницам этой непростой профессии всегда есть что рассказать.
Мы в AdMe.ru с уважением относимся к женщинам, которые разрушают гендерные стереотипы, осваивая такой нетипичный и специфический род деятельности. Героини нашей сегодняшней подборки — таксистки, которые во время работы сталкивались с поистине незабываемыми случаями.
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Когда была в декрете, таксовала. Около ресторана голосует компания прилично одетых мужчин. Сажают в салон одного и платят вперед. Всю дорогу пришлось разговаривать с ним. Доехали до места, он дает мне деньги, я говорю, что его друзья мне уже заплатили. Он вдруг отвечает: «Девушка, я еще заплачу вам, поговорите со мной еще». © Мария Сорокина / Facebook.com
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Застудила шею. Боль несильная, но я таксистка, головой надо вертеть, а я не могу. Кое-как вышла на смену, и садится к обеду девушка. Заметив мои неуклюжие повороты, начала расспрашивать, что да как. Неожиданно просит остановить машину. Желание клиента — закон. Выводит меня на улицу, слегка надавливает на какие-то точки на шее и затылке, и боль отступила! В ответ на мое изумление сказала, что она врач-ветеринар и так лошадей спасают. © «Подслушано» / vk
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Доехала до работы на такси. Таксист — разговорчивая беременная девушка, срок 5 месяцев. Дома сидеть скучно целый день, вот и таксует. © koritZZa / twitter
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Первая реакция на женщину в такси: «Ой, а я ни разу еще не видел женщин в такси!» Второй вопрос: «А вам не страшно?» Говорю, мол, нет, не страшно, это пусть меня пассажиры боятся, если плохое задумают, а не наоборот. Спрашивают: «А почему? Монтировка под креслом, газовый баллончик?» — «Нет, — говорю, — травмат. Показать?» Больше не разговаривают по дороге домой. © frogla / pikabu
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Мне попадалась потрясающая тетушка лет 55 на ухоженной «девятке», которая мило болтала обо всем на свете и поддерживала разговор на любую тему, при этом знала все закоулки города и объехала огроменную пробку за 5 минут через какой-то волшебный лаз. Я живу в этом районе всю жизнь, в этой пробке 3 года стояла почти каждый рабочий день и не подозревала ни о каких объездных путях, как и множество других таксистов, c которыми я ездила. © timeta / pikabu
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Дело было под Рождество. Сел ко мне дедушка, попросил его к ближайшему магазину подвезти, подождать и потом везти по адресу. Жду минут 15, счетчик мотает. Выходит из магазина только с коробкой дорогих конфет, молча едем остаток дороги. Он расплачивается и... протягивает мне конфеты, поздравляет с наступающим и уходит с загадочной улыбкой. Спасибо, Дед Мороз! © Olga Blum / Facebook.com
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Всю дорогу пассажир говорил без остановки, в конце пути решила поддержать беседу и в тему пожаловалась, что болит голова после смены. Он отвечает: «Это потому, что вы много болтаете». © Наталья Касем / Facebook.com
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Пассажир: «Ой, вы так водите аккуратно. Наверное, давно за рулем?» — «Да ну, — отвечаю. — В июле права получила». Клиент зависает, слышно, как жилка пульсирует на виске. Я добавляю: «1992 года». Смех, веселье, почти объятия и чудесное спасение. © timeta / pikabu
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В Вене в аэропорт меня везла пожилая мусульманка в хиджабе. Когда она отважно подхватила мой чемоданище в вестибюле отеля, я даже растерялась. © Julia Ryabkova / Facebook.com
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Как-то заказали такси в Риме. От отеля до аэропорта минут 25 ехать. Нас всего 4 человека: 2 взрослых и 2 детей. Приезжает тонированный черный минивэн. Подумали, что не к нам. Но нет, это было именно наше такси. А потом вышел водитель, точнее, вышла женщина лет 30–35, стройная, в черной короткой кожаной юбке, в косухе на майку, с распущенными длинными темными волосами и с красной помадой! Мы застыли все четверо. Опомнились только тогда, когда она уже собиралась наши чемоданы в багажник класть. Хорошо, что муж быстрее нее успел все схватить и забросить в багажник, а то неловко было как-то. © Ирен Мал / Facebook.com
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Одно из ярких воспоминаний о поездке в такси: я на ж/д вокзале в 3 часа ночи с тяжеленным чемоданом и такой же по весу огромной сумкой. Вызываю такси, надеясь, что за рулем будет мужчина и за дополнительную плату он поможет дотащить вещи на 4-й этаж дома без лифта... Приехала женщина-водитель, глубоко беременная. P. S. Я дотащила вещи, а водитель ждала, пока я не дала сигнал, что все хорошо. © Юлька Рыжая / Facebook.com
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Заказываю такси, подъезжает очень бодрый «Аллиончик». Сажусь в салон на заднее сиденье, повторяю адрес, а сам в этот момент копаюсь в телефоне. Перевожу взгляд на водителя и понимаю, что за рулем девушка.
Я: «Здрав... О как... Знаете, вы на моей памяти третья девушка-таксист».
Водитель: «Серьезно?»
Я: «Вполне серьезно. Для меня, по крайней мере, это экзотика. Зачем вам это?»
Водитель: «Очень нужны деньги, решила попробовать. На самом деле вы у меня первый».
Всегда приятно быть первым! Пусть даже в качестве пассажира. © Sunir / pikabu
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В начале 1-го часа ночи вызвала такси. Приезжает. За рулем молодая девушка. Села, разговорились. Выясняется, что она на 6-м месяце беременности. Спрашиваю: «Первый?» — «Третий», — отвечает. «А как же муж отпускает?» — «А мне дома с ними тремя еще тяжелее. Я истерить начинаю, вот муж и отпускает, лишь бы крики не слышать». © Ирина Яковенко / Facebook.com
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Однажды вызвали Uber, так водителем оказалась не просто девушка, а наша студентка. Довезла на 5, обменялись кучей сплетен об университете. © Анонимный пользователь / TheQuestion
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Есть у нас в городе такси с названием «Везет». Ехала я как-то с девушкой-водителем, спросила, не страшно ли ей работать, все же люди разные. Говорит, мол, страшно, но интересно. Рассказала случай: ночь, вызов, приезжает, там двое мужчин. Один нормальный, второй наотмечался, на ногах не стоит. Говорит: «Я вас не повезу!» Первый чуть ли не на колени падает: «Пожалуйста, не уезжайте! Уже 2 такси от нас отказались, а я его домой не донесу!» Пожалела, посадила, отвезла без происшествий. Парни вышли, первый заплатил двойную цену и говорит: «Правильное у вашей конторы название — „Везет“. Нам с вами повезло!»
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Мне несколько раз попадались таксистки. Никаких особенных впечатлений — ни негативных, ни позитивных — они не оставили. Кроме одной молодой симпатичной мулатки, которая с ходу заявила, что говорит по-русски, по-украински, по-английски и на языке йоруба. А на мой вопрос о том, часто ли ей приходится в Украине общаться на йоруба, засмеялась и сказала, что обычно ей приходится не говорить на йоруба, а отвечать на вопрос пассажиров «А что такое йоруба?». Как таксист она была на высоте: вела очень плавно и одновременно быстро, город знала хорошо, непринужденно поддерживала приятную беседу со мной и моей женой. У нас осталось очень приятное впечатление. © Кит Сухопутный / TheQuestion
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У нас в городе есть кафе «Роддон». Я уже числилась в больнице, у меня начались схватки (срок 9 месяцев), поэтому пришлось вызывать такси. За рулем была девушка, я ей: «В роддом». А она по базе говорит: «Кафе „Роддон“, центр». Я, крючась от боли и от смеха, говорю, что мне в роддом нужно, по кафешкам нагулялась, и показываю на живот. Тут ее осенило, привезла очень быстро и денег не взяла. Ребенку моему уже 10 лет, до сих пор вспоминаю эту историю. © Людмила Харитоненко / Facebook.com
А у вас есть знакомые женщины, устроившиеся на работу в службу такси? Или, может, однажды вас подвозила таксистка, которую вы запомнили надолго?