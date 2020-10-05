10+ девушек, которые выбрали профессию таксиста, и теперь им всегда есть что рассказать

Заказываю такси, подъезжает очень бодрый «Аллиончик». Сажусь в салон на заднее сиденье, повторяю адрес, а сам в этот момент копаюсь в телефоне. Перевожу взгляд на водителя и понимаю, что за рулем девушка.

Я: «Здрав... О как... Знаете, вы на моей памяти третья девушка-таксист».

Водитель: «Серьезно?»

Я: «Вполне серьезно. Для меня, по крайней мере, это экзотика. Зачем вам это?»

Водитель: «Очень нужны деньги, решила попробовать. На самом деле вы у меня первый».

Всегда приятно быть первым! Пусть даже в качестве пассажира. © Sunir / pikabu

В начале 1-го часа ночи вызвала такси. Приезжает. За рулем молодая девушка. Села, разговорились. Выясняется, что она на 6-м месяце беременности. Спрашиваю: «Первый?» — «Третий», — отвечает. «А как же муж отпускает?» — «А мне дома с ними тремя еще тяжелее. Я истерить начинаю, вот муж и отпускает, лишь бы крики не слышать». © Ирина Яковенко / Facebook.com

Однажды вызвали Uber, так водителем оказалась не просто девушка, а наша студентка. Довезла на 5, обменялись кучей сплетен об университете. © Анонимный пользователь / TheQuestion

Есть у нас в городе такси с названием «Везет». Ехала я как-то с девушкой-водителем, спросила, не страшно ли ей работать, все же люди разные. Говорит, мол, страшно, но интересно. Рассказала случай: ночь, вызов, приезжает, там двое мужчин. Один нормальный, второй наотмечался, на ногах не стоит. Говорит: «Я вас не повезу!» Первый чуть ли не на колени падает: «Пожалуйста, не уезжайте! Уже 2 такси от нас отказались, а я его домой не донесу!» Пожалела, посадила, отвезла без происшествий. Парни вышли, первый заплатил двойную цену и говорит: «Правильное у вашей конторы название — „Везет“. Нам с вами повезло!»

Мне несколько раз попадались таксистки. Никаких особенных впечатлений — ни негативных, ни позитивных — они не оставили. Кроме одной молодой симпатичной мулатки, которая с ходу заявила, что говорит по-русски, по-украински, по-английски и на языке йоруба. А на мой вопрос о том, часто ли ей приходится в Украине общаться на йоруба, засмеялась и сказала, что обычно ей приходится не говорить на йоруба, а отвечать на вопрос пассажиров «А что такое йоруба?». Как таксист она была на высоте: вела очень плавно и одновременно быстро, город знала хорошо, непринужденно поддерживала приятную беседу со мной и моей женой. У нас осталось очень приятное впечатление. © Кит Сухопутный / TheQuestion