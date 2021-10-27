10+ детей рассказали об ошибках молодости своих родителей, а мы не знаем, то ли смеяться, то ли грустно хмыкнуть
Невозможно прожить жизнь, ни разу не оступившись. Герои нашей подборки решили вспомнить то, о чем теперь наверняка жалеют их родители. Сегодня все эти события уже история, поэтому здорово, что пользователи сети об этом рассказали.
Мы в AdMe.ru надеемся, что плохое уже в прошлом. Теперь нужно его переосмыслить.
- Мне позвонил батя и сказал: «Тебе уже 25 лет. Когда дети будут? У меня в 23 уже была первая дочь». Да, пап, а потом ты родил вторую (меня) и ушел к своей секретарше, когда мне было 3 года. © ohhiiana / Twitter
- Папа у меня был «воскресным». Алименты не платил: мама не требовала, а он и рад. Появлялся несколько раз в год, по праздникам. Я его не воспринимала как кого-то родного. Подарки дарил 3 раза в год: на день рождения, Новый год и 8 Марта. В 15 лет я поступила в техникум и тогда впервые осталась без подарка на Новый год. Пришел, принес конфеты, поздравил на словах, посидели немного за столом. Убирая посуду, я краем уха услышала, как мама спросила: «А чего дочери-то ничего не подарил?» И тут он выдал: «А зачем? Она же стипендию получает». Впоследствии узнала, что в половине случаев мама давала ему деньги, чтобы он мне их подарил. © okrk / Pikabu
- Когда бабушка была беременна моей мамой, они жили в Риге. Там дедушка познакомился с богатой немолодой женщиной и пригласил ее на свидание. Бабушку привел с собой и представил своей сестрой. Женщина после ужина звала его в гостиницу, но он, сославшись на беременную «сестру», свалил по-тихому. Та еще долго присылала ему и его «сестре» всяческие подарки. До сих пор не понимаю, как бабуля ему это позволила. © Подслушано / Ideer
- Иногда мне очень хочется быть как мой батя, который после того, как его уволили, еще 3 месяца делал вид, что уходит на работу. Ездил на трамвае от конечной до конечной, лишь бы ему на мозги не капали. © ****cryer / Twitter
- У моего отца был лучший друг, и его девушка нравилась папе. Однажды на пляжной вечеринке папа ее поцеловал. Им было 19 лет. Эта девушка — моя мама, я результат неверности и преданной дружбы © impoliteswift / Twitter
- Спустя несколько месяцев после свадьбы у папы пропало обручальное кольцо. Он всем говорил, что поздно вечером, когда он возвращался домой с работы, его ограбили. Мама никогда этому не верила. Недавно отец все же открыл правду. В 90-х на улицах можно было встретить шарлатанов, которые предлагали игру: после передвижения трех стаканов надо было угадать, под каким из них спрятан шарик. У папы не было денег, и он поставил обручальное кольцо, которое, естественно, проиграл. © Подслушано / Ideer
- Мои бабушка и дедушка выиграли в лотерею. Купили яхту, но она затонула, так как дед не умел ею управлять. Оплатили учебу всем родственникам. Купили 5 домов. К тому времени, как я родился, они уже растратили все деньги, и дома у них отобрали за долги. © TherealJerz / Reddit
- Отец ушел, когда мне было 7 лет. Мама собрала его вещи в спортивную сумку и просто вышвырнула с балкона. А я стоял и не понимал: «Куда же ты, папа?» Сейчас у него своя семья. Сын и дочь. Дом построил, 2 машины. Я с семьей приезжаю к нему погостить. И вот сидим мы в бане, и я спросил его: «Ты жалеешь, что ушел тогда?» Было ощущение, что он ждал этого вопроса: «Я жалею о том, что не был тебе отцом. Не видел, как ты взрослел, окончил техникум, университет, как женился и стал отцом. Я был тебе никем, просто дядей. Я по-белому завидую твоему отчиму. Не будь как я, будь отцом». © serbochkar / Pikabu
- В семье все русские, но мы с сестрой родились черноволосыми и смуглыми, да еще и мама назвала нас Барно и Рано. Из-за этого бабушка с папиной стороны была уверена, что мама ему изменяла. Настраивала против мамы, вечно устраивала скандалы. Все закончилось ДНК-тестом, когда нам было 6 лет. Мы-то от папы! Но потом выяснилось, что пошли в родню деда-киргиза, с которым бабушка изменяла дедушке. © Подслушано / Ideer
- Завтра у родителей праздник — 31 год совместной жизни. В 1990 году мама проводила на службу своего ухажера. Ждать не обещала, да и с его стороны конкретики не было. В том же году познакомилась с моим отцом, и они сыграли свадьбу. Через 3 года появился я. Пошел в школу. Однажды ко мне в класс перевели новенького. Подружились. Однажды встряли в передрягу, учительница написала об этом в дневнике с именами и фамилиями участников. Ожидал наказания, но неожиданно услышал от мамы только: «Как зовут отца этого мальчика?» Оказалось, что мой друг — сын того самого ухажера. После выпускного он женился очень быстро, то ли по совету отца, то ли боялся, что я его невесту уведу. © 314kachooo / Pikabu
- У меня были проблемы в школе, и из-за этого мы ссорились с мамой. Она говорила, что буду дворы подметать. Спустя годы, когда я поступил в колледж, призналась, что у нее нет среднего образования. Она боялась, что я повторю ее судьбу. Сейчас та же история происходит с младшей сестрой. Считаю, маме стоит рассказать, в чем дело. © curiouscookie / Reddit
- Мой папа был ужасным отцом, ушел из семьи. Однажды он сказал мне, что у каждого человека есть выбор: стать успешным в финансовом отношении или стать родителем. Он предпочел первое, и знает, что сделал неправильный выбор. Я благодарен ему за то, что никогда не повторю его ошибок. Урок, который я извлек, помог мне установить близкие отношения со всеми моими детьми. © Mike DeMone / Quora
- Мы с сестрой по приколу решили пройти ДНК-тест, и он показал 27 % общих генов. Быстро поняли, что это много для двоюродных. Поехала к бабушке, надеясь что-нибудь нарыть. Попросила ее показать мне фотки дядьев. На следующий день вдруг приходит дядя и говорит: «Ну да, ты моя дочь». Сказать, что у меня челюсть на пол упала, — ничего не сказать. Рассказал, что была ночь, когда родители сильно поругались, он пришел их разнимать, и тут-то у них с матерью и закрутилось. Через 9 месяцев родилась я, но они никогда об этом не разговаривали. © Unknown author / Quora
- Я через всю жизнь принесла воспоминания, как мой папа подарил мне куклу. Видела я его за все время от силы раз 6, потому что у него была такая тактика: «Общаться с дочерью начну, когда ей лет 18 будет». Но до этого момента он не дожил. А лет в 25 я узнала, что эту куклу на Новый год мне купила мама, а батя в тот день просто зашел. Потому что не давать мне денег тоже была его принципиальная позиция. © DrPustota / Pikabu
А вы совершали ошибки, над которыми сейчас можете посмеяться?
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