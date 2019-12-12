10 человек, которые решили узнать, как бы они выглядели с внешностью знаменитостей

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Термин «пластическая хирургия» появился в 1837 году, однако операции по изменению внешности проводились уже несколько тысячелетий назад: считается, что их делали еще в Древнем Египте за 3 000 лет до начала нашей эры. Сегодня пластическая хирургия — это огромная индустрия, к услугам которой прибегают каждый год миллионы людей. Впрочем, решиться на операцию может не каждый, а вот посмотреть, как изменилась бы их внешность, будь у них иные черты лица (к примеру, губы Анджелины Джоли или нос Кейт Миддлтон), наверняка хотели бы многие.

AdMe.ru отыскал 10 смельчаков, которые захотели посмотреть, как изменятся их лица, если «примерить» им черты известных людей. Правда, осуществили «пересадку» не хирурги, а мастера фотошопа.

Софья

«Хочу нос и губы как у Скарлетт Йоханссон».

Камила

«А сделайте мне, пожалуйста, брови Кары Делевинь».

Алексей

«Будет интересно, если сделать мне какую-нибудь часть лица Дэниела Рэдклиффа, например глаза».

Анна

«Я бы хотела посмотреть на себя с губами Киры Найтли».

Елена

«Я хочу прическу как у Кэти Перри, и мне нужен новый нос, вот у Ким Кардашьян мне нравится».

Ксения

«Хотелось бы брови как у Кары Делевинь и губы как у Кортни Лав».

Мария

«Я хочу губы Аманды Сейфрид и нос Миллы Йовович».

Виктория

Виктория была готова к экспериментам, и мы выбрали для нее губы и нос Анджелины Джоли — одной из самых популярных «моделей» пластических хирургов.

Юлия

«Хочу глаза как у Меган Фокс».

Ксения

Ксения разрешила нам самостоятельно выбрать знаменитость для «заимствования» части лица. Мы выбрали нос Кейт Миддлтон, форма которого считается идеальной, и ее же цвет глаз.