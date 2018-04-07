10 человек, которые достойны «Оскара» в номинации «Шикарный грим»
Девушки знают, что макияж способен творить чудеса. Однако некоторые визажисты достигли такого мастерства, что с помощью косметики и нескольких аксессуаров могут буквально превратиться в другого человека.
AdMe.ru собрал работы, которые доказывают, что мейкап — это настоящее искусство. А в конце статьи мы подготовили бонус о том, что бывает, если двое лучших друзей без ума от перевоплощений.
Кэнди Джонсон / Меган Фокс
Кэнди Джонсон / Анджелина Джоли
Кэнди Джонсон / Одри Хепберн
Кэнди Джонсон более 10 лет работает визажистом и сотрудничает с популярными глянцевыми журналами США. А за ее аккаунтом в Instagram следят уже около 2 млн человек.
Алексис Стоун / Пэрис Хилтон
Алексис Стоун — настоящий виртуоз мейкапа. Он мастерски перевоплощается в звезд и, благодаря своему таланту, уже сам стал знаменитостью.
Паоло Баллестерос / Леди Гага
Паоло Баллестерос / Эмма Уотсон
Паоло Баллестерос / Джулия Робертс
Паоло Баллестерос / Ким Кардашьян
Паоло Баллестерос / Дакота Джонсон
Косметика, парик, линзы — этого достаточно, чтобы Паоло Баллестерос превратился в кого-нибудь совершенно на него непохожего. В основном Паоло любит примерять на себя образы знаменитых женщин.
Таманг Фан / Эд Ширан
Таманг Фан еще называют девушкой-хамелеоном. Из милой азиатки она с легкостью перевоплощается не только в знаменитостей как женского, так и мужского пола, но и в мультипликационных героев.
Элисон Табита / Ньют Саламандер
Элисон Табита по праву носит звание королевы косплея. Девушка воссоздает образы персонажей кино и компьютерных игр с поразительной точностью. Причем использует не только грим, но и костюмы, которые практически не отличаются от оригинальных.
Люсия Питталис / Елизавета II
Люсия Питталис / Мерил Стрип
Люсия Питталис / Халк Хоган
Художница Люсия Питталис в качестве холста использует собственное лицо. Все началось с того, что она решила разрисовать себя на Хеллоуин. Эксперимент оказался настолько удачным, что превратился в любимое хобби, а за творчеством Люсии теперь наблюдают тысячи поклонников.
Илона Бугаева / Кара Делевинь
Илоне Бугаевой всего 19 лет, но ее уже смело можно причислить к списку лучших косплееров России. А все благодаря тщательной проработке каждой детали.
Ребекка Свифт / Зоуи Дешанель
Ребекка Свифт с детства увлекалась макияжем, и это увлечение вскоре переросло в любимую профессию. А перевоплощение в звезд стало одним из главных хобби. Ребекка делает акцент на самой запоминающейся черте знаменитости, благодаря которой образ становится моментально узнаваемым.
Бонус: когда друг идеально дополняет твой образ
А какое перевоплощение впечатлило вас больше всего?
Фото на превью alysontabbitha / Instagram, Warner Bros.