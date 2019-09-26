Звездные имена, в произношении которых мы все хоть раз ошибались

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Люди часто неправильно запоминают редкие имена и после делают ошибки в произношении. Но совсем не обязательно обладать уникальным именем или фамилией, чтобы однажды услышать, как их коверкают носители других языков. С этим приходится сталкиваться даже знаменитостям.

AdMe.ru решил устроить пятиминутку занимательного ликбеза и рассказать, как на самом деле зовут звезд, в именах которых все мы делаем ошибки. А в конце напомним об актере, которого в большинстве случаев называют неправильно, и поможем вам примерить на себя его фамилию и имя. Уже догадались, о ком речь?

1.

В русскоязычной прессе основателя соцсети Facebook называют Цукербергом. С чем связана эта ошибка, неясно. Но в том, что это именно ошибка, у нас нет никаких сомнений. В интервью можно услышать, как произносится фамилия Марка носителями английского языка.

2.

В английском языке нет такого четкого звука Р, как в русском. Буква R в английских словах произносится намного мягче, почти проглатывается. Это же правило касается и фамилии Эмбер. Послушайте, как она сама себя называет. Правда, для русскоязычной речи такая картавость неестественна, но в нашем случае все-таки правильнее этот звук, стоящий перед согласной, пропустить, а не произносить привычно твердо.

3.

Имя этой актрисы так нравится ее русскоговорящим поклонникам, потому что в нем есть что-то родное и нежное — Зося. Но на самом деле читается оно совсем не так. Эту девушку, прославившуюся благодаря сериалу «Девчонки», зовут Заша. И вот тому прямое доказательство.

4.

Мы читаем имя этой актрисы как Ева, потому что думаем, что его касается правило «как слышится, так и пишется». Но в реальности корректнее было бы читать его как Ива. Об этом Мендес сама рассказала в эфире одного из шоу.

5.

Эту актрису все называют по-разному. Тот, кто привык к тому, что буква А в английских словах читается как Э, произносит ее имя как «Кэмерон». Однако сама она называет себя именно Камерон, и никак иначе.

6.

Актера Йоана Гриффита, прославившегося после выхода на экраны фильма «Фантастическая четверка» и сериала «Вечность», многие называют Йеном. Скорее всего, это происходит по аналогии с произношением имени другого актера — Томаса Йена Гриффита. Однако это разные люди, и написание их имен отличается. Можете сами послушать.

7.

Действительно, Chloe в Америке чаще всего читается как Хлоя. Однако актриса, имя которой, кстати, правильно пишется Chloë, просит называть ее Клоэ. Англоязычная публика так и делает. Пора бы и нам.

8.

А здесь нужно привлечь тех, кто называет Камерон Диаз «Кэмерон», чтобы они напомнили нам о том, как в английском языке читается звук А. Для фамилии этого популярного актера это правило будет в самый раз. Если не верите, можете послушать, как она произносится на самом деле.

9.

Эту очаровательную актрису мы называем Вайноной, скорее всего, из-за того, что артикуляционно нам так проще. Однако других оснований для этого нет. Ее имя произносится именно как Уинона, и никак иначе.

Бонус: Бенедикт Камбербэтч, пожалуй, является той знаменитостью, имя которой коверкают чаще всего. Притом делают это нарочно

Поэтому мы подготовили для вас шуточный тест: узнайте, какой вы Камбербэтч, по первым буквам своего имени и фамилии.